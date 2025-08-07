प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस महीने के अंत में चीन की यात्रा करने की उम्मीद है, जो कि यदि पुष्टि हो जाती है तो सात वर्षों में अपने उत्तरी पड़ोसी की उनकी पहली यात्रा होगी।
मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे क्योंकि चीन इस संगठन का वर्तमान अध्यक्ष है।
नई दिल्ली या बीजिंग की ओर से इस यात्रा की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
मोदी 29 अगस्त के आसपास जापान की यात्रा पर जाएँगे और उसके बाद उत्तरी चीनी शहर तियानजिन के लिए रवाना होंगे।
उन्होंने पिछली बार 2018 में चीन का दौरा किया था।
यह अपेक्षित यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब नई दिल्ली और बीजिंग ने 2020 में जम्मू-कश्मीर में विवादित सीमा पर हुई घातक झड़पों में 20 भारतीय और चार चीनी सैनिकों के शहीद होने के बाद बढ़े तनाव के बाद संबंधों को सामान्य बनाने के लिए कदम उठाए हैं।
भारत ने पिछले महीने चीनी नागरिकों को पर्यटक वीज़ा जारी करना फिर से शुरू कर दिया, जो 2020 के बाद पहली बार है जब भारत ने चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीज़ा आवेदन फिर से खोले हैं।
यह यात्रा टैरिफ को लेकर भारत-अमेरिका तनाव के मद्देनजर भी हो रही है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर रूसी तेल से लाभ कमाने का आरोप लगाने के बाद नई दिल्ली पर भारी शुल्क लगा दिया है।