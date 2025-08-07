भारत के असम राज्य, जो बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है, ने "स्वदेशी" निवासियों को बंदूक लाइसेंस जारी करने की घोषणा की है। राज्य के हिंदू राष्ट्रवादी नेता ने इस कदम की जानकारी दी, जिससे राज्य के मुस्लिम समुदाय में चिंता बढ़ गई है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पहले चेतावनी दी थी कि असमिया-भाषी आबादी "बांग्लादेश की ओर से हमलों के खतरे का सामना कर रही है, यहां तक कि अपने ही गांवों में भी।"
लगभग 3.1 करोड़ की जनसंख्या वाला यह पूर्वोत्तर राज्य कई जातीय, भाषाई और धार्मिक विभाजनों से ग्रस्त है और पिछले दशकों में कई खूनी संघर्षों का गवाह रहा है।
2011 की सबसे हालिया राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार, मुसलमान राज्य की लगभग 35 प्रतिशत जनसंख्या का हिस्सा हैं, जिनमें से अधिकांश बंगाली बोलते हैं। शेष जनसंख्या मुख्य रूप से हिंदू है।
बुधवार को सरमा ने एक वेबसाइट की शुरुआत की घोषणा की, जहां "संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले और अपने जीवन को खतरे में महसूस करने वाले स्वदेशी लोग" हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
भारत में आमतौर पर कड़े हथियार नियंत्रण कानून हैं, और आलोचकों व विपक्षी नेताओं ने इस कदम की निंदा की है। इसे राजनीतिक बयानबाजी के रूप में देखा जा रहा है।
विपक्षी कांग्रेस के विधायक गौरव गोगोई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा, "यह कदम गिरोह हिंसा और व्यक्तिगत प्रतिशोध पर आधारित अपराधों को बढ़ावा देगा। यह शासन नहीं है, बल्कि कानूनहीनता की ओर खतरनाक कदम है।"
सरमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से हैं।
यह कदम सरमा की भाजपा सरकार के व्यापक लोकलुभावन अभियान का हिस्सा है, जो मुख्य रूप से असमिया-भाषी लोगों का समर्थन करता है। इसमें बड़े पैमाने पर बेदखली अभियान भी शामिल हैं, जिन्हें उन्होंने "अवैध विदेशी या संदिग्ध नागरिक" कहा है।
इसे व्यापक रूप से बंगाली-भाषी मुसलमानों को निशाना बनाने के रूप में देखा जा रहा है। बंगाली पड़ोसी बांग्लादेश की मुख्य भाषा है और यह भारत के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड और असम के बराक घाटी क्षेत्र की आधिकारिक भाषा भी है। हिंदी के बाद यह भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है।
लगभग 9.7 करोड़ जातीय बंगाली भारतीय नागरिक हैं, जिनकी जड़ें असम में हैं, जो 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य के अंत में बांग्लादेश बनने से पहले से ही यहां बसे हुए थे।
असम 2019 में विवादास्पद नागरिकता सत्यापन अभ्यास लागू करने वाला पहला राज्य था, जिसमें लगभग 20 लाख लोग बाहर रह गए थे, जिनमें से कई मुसलमान थे।
पिछले साल बांग्लादेश की सत्तावादी सरकार के पतन के बाद से असम में तनाव बढ़ गया है, जो कभी मोदी की भाजपा का करीबी सहयोगी थी।
सरमा ने चेतावनी दी है कि सीमा जिलों में "स्वदेशी लोग" "बांग्लादेश में हालिया घटनाक्रमों के कारण असुरक्षा के माहौल में जी रहे हैं।"