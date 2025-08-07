भारत के असम राज्य, जो बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है, ने "स्वदेशी" निवासियों को बंदूक लाइसेंस जारी करने की घोषणा की है। राज्य के हिंदू राष्ट्रवादी नेता ने इस कदम की जानकारी दी, जिससे राज्य के मुस्लिम समुदाय में चिंता बढ़ गई है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पहले चेतावनी दी थी कि असमिया-भाषी आबादी "बांग्लादेश की ओर से हमलों के खतरे का सामना कर रही है, यहां तक कि अपने ही गांवों में भी।"

लगभग 3.1 करोड़ की जनसंख्या वाला यह पूर्वोत्तर राज्य कई जातीय, भाषाई और धार्मिक विभाजनों से ग्रस्त है और पिछले दशकों में कई खूनी संघर्षों का गवाह रहा है।

2011 की सबसे हालिया राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार, मुसलमान राज्य की लगभग 35 प्रतिशत जनसंख्या का हिस्सा हैं, जिनमें से अधिकांश बंगाली बोलते हैं। शेष जनसंख्या मुख्य रूप से हिंदू है।

बुधवार को सरमा ने एक वेबसाइट की शुरुआत की घोषणा की, जहां "संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले और अपने जीवन को खतरे में महसूस करने वाले स्वदेशी लोग" हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

भारत में आमतौर पर कड़े हथियार नियंत्रण कानून हैं, और आलोचकों व विपक्षी नेताओं ने इस कदम की निंदा की है। इसे राजनीतिक बयानबाजी के रूप में देखा जा रहा है।

विपक्षी कांग्रेस के विधायक गौरव गोगोई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा, "यह कदम गिरोह हिंसा और व्यक्तिगत प्रतिशोध पर आधारित अपराधों को बढ़ावा देगा। यह शासन नहीं है, बल्कि कानूनहीनता की ओर खतरनाक कदम है।"

सरमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से हैं।