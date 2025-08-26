इस पर्वतारोहण के मौसम में, ड्रोन संचालकों का एक समूह भारी-भरकम ड्रोनों के साथ एवरेस्ट बेस कैंप में पर्वतारोहियों और गाइडों के साथ शामिल हुआ, ताकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी से कचरा हटाने में सहायता की जा सके।

1953 में पहली बार इस चोटी पर विजय प्राप्त करने के बाद से, हजारों पर्वतारोही इस पर चढ़ चुके हैं और उनमें से कई अपने पदचिह्नों के अलावा और भी बहुत कुछ छोड़ गए हैं।

कभी अनादि काल से प्राकृतिक रूप से विख्यात एवरेस्ट को "विश्व का सबसे ऊंचा कूड़ाघर" कहा जाता है, क्योंकि यहां भारी मात्रा में कचरा छोड़ दिया गया है, जिसमें खाली डिब्बे, गैस कनस्तर, बोतलें, प्लास्टिक और परित्यक्त पर्वतारोहण उपकरण शामिल हैं।

हाल के वर्षों में, पर्वतारोहियों के लिए अपना कचरा वापस लाने या अपना कचरा खो देने की सरकारी अनिवार्यता, और पर्यावरण के प्रति पर्वतारोहियों में बढ़ती जागरूकता के कारण, पीछे छोड़े जाने वाले कचरे की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। हालाँकि, पहले के दशकों में ऐसा नहीं था।

दो डीजेआई एफसी 30 हेवी-लिफ्टर ड्रोन 6,065 मीटर (19,900 फीट) की ऊँचाई पर स्थित कैंप 1 तक पहुँचाए गए, जहाँ उन्होंने वसंत ऋतु के चढ़ाई के मौसम के दौरान, जो आमतौर पर अप्रैल से जून के शुरुआती दिनों तक रहता है, 300 किलोग्राम (660 पाउंड) कचरा नीचे पहुँचाया।

इस परियोजना को विकसित करने वाली नेपाल स्थित एयरलिफ्ट टेक्नोलॉजी के राज बिक्रम महारजन ने एएफपी को बताया, "केवल हेलीकॉप्टर और मानव संसाधन ही विकल्प थे, और इनके अलावा कोई विकल्प नहीं था।"

"इसलिए, इस समस्या के समाधान के रूप में, हमने कचरा ढोने के लिए अपने भारी-भरकम ड्रोन का इस्तेमाल करने का विचार बनाया।"