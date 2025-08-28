बुधवार को अधिकारियों के अनुसार, भारत और पाकिस्तान के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद, भारत-नियंत्रित कश्मीर में अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में कम से कम 34 लोगों की मौत हो गई है।
सिख धर्म के संस्थापक का दरगाह जलमग्न हो गया है और पाकिस्तान में 2,10,000 से ज़्यादा लोगों को विस्थापित किया गया है।
अगस्त में भारत-नियंत्रित कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में दशकों में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, जिससे भूस्खलन और अचानक बाढ़ आई है। हिमालयी क्षेत्रों में दो हिंदू तीर्थयात्रा मार्ग भी प्रभावित हुए हैं।
क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों और जलमग्न घरों के कारण बाढ़ग्रस्त इलाकों में रहने वाले हज़ारों लोगों को भारतीय अधिकारियों द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। कई लोग घायल हुए हैं और कम से कम 115 लोगों की मौत हो गई है।
एक बयान में, पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज़ शरीफ़ ने लोगों की जान बचाने का श्रेय "समय पर निकासी" को दिया। उन्होंने कहा कि अग्रिम तैयारियों और जलमार्गों के किनारे अवैध रूप से निर्मित ढाँचों को ध्वस्त करने से बड़े पैमाने पर होने वाली जनहानि को रोकने में मदद मिली है, जिसे अधिकारी दशकों में प्रांत की सबसे भीषण बाढ़ आपदा बता रहे हैं।
स्थिति की समीक्षा के लिए आयोजित एक बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा, "बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कोई भी विस्थापित व्यक्ति भोजन और चिकित्सा सहायता के बिना नहीं रहना चाहिए।" उन्होंने चेतावनी दी, "बाढ़ प्रभावित लोगों में जल जनित बीमारियों को फैलने से रोकने की पूरी कोशिश करें।"
पाकिस्तान के संघीय योजना मंत्री अहसान इकबाल ने बाढ़ प्रभावित शहर नारोवाल के दौरे पर भारत पर बिना समय पर चेतावनी दिए अपने बांधों से जानबूझकर अत्यधिक मात्रा में पानी छोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली ने एक महत्वपूर्ण जल संधि का उल्लंघन किया है, जिसे उसने इस साल की शुरुआत में भारत-नियंत्रित कश्मीर में 26 पर्यटकों की हत्या के बाद निलंबित कर दिया था। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को ज़िम्मेदार ठहराया, हालाँकि इस्लामाबाद ने इस आरोप का खंडन किया।
इकबाल ने कहा, "इतनी बड़ी मात्रा में पानी छोड़ना जल-आक्रमण के बराबर है, और भारत ने ऐसा किया है, और हम बाढ़ से होने वाली तबाही देख रहे हैं।"
वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन दक्षिण एशिया में भारी मानसूनी बारिश को बढ़ावा दे रहा है, जिससे 2022 में हुई उस मौसम आपदा के फिर से होने की आशंका बढ़ गई है जिसने पाकिस्तान के एक-तिहाई हिस्से को प्रभावित किया था और 1,739 लोगों की जान ले ली थी।
हैदर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण अगले साल का मानसून 22% ज़्यादा तीव्र हो सकता है।
भारत ने सोमवार को पाकिस्तान को भारी मानसूनी बारिश के कारण संभावित सीमा पार बाढ़ के बारे में आगाह किया। यह दोनों परमाणु-सशस्त्र प्रतिद्वंद्वियों के बीच महीनों में पहली बार सार्वजनिक और आधिकारिक बातचीत थी।