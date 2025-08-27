भारत के उत्तरी क्षेत्र जम्मू में भारी बारिश के कारण एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थयात्रा मार्ग पर भूस्खलन हुआ, जिसमें कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई। एएनआई समाचार एजेंसी ने बुधवार को यह जानकारी दी। वहीं, बाढ़ के कारण अधिकारियों ने लोगों को रात में घर के अंदर रहने की चेतावनी दी है।

जम्मू भारत के संघीय प्रशासनिक क्षेत्र जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है, जिसमें भारतीय प्रशासित कश्मीर भी शामिल है।

मौसम विभाग ने लद्दाख के पहाड़ी क्षेत्र में और अधिक बारिश और तेज़ हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है, जबकि जम्मू में भारी बारिश की संभावना है।

अधिकारियों ने दूरसंचार सेवाओं को बहाल करने के लिए संघर्ष किया क्योंकि संचार "लगभग अस्तित्वहीन" था, जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा।

मंगलवार को वैष्णो देवी मंदिर के पास तीर्थयात्रियों के मार्ग पर हुए भूस्खलन में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई, एएनआई ने बताया।

यह हिमालयी क्षेत्र में भारी बारिश से हुई ताजा तबाही थी, जिसमें पिछले सप्ताह भारतीय कश्मीर के किश्तवाड़ में 60 लोगों की मौत हो गई थी और 200 लोग लापता हो गए थे।

अधिकारियों ने जम्मू में शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया, जहां मौसम विभाग ने मंगलवार को 368 मिमी (14.5 इंच) बारिश दर्ज की।