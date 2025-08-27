जलवायु
भारत में भारी बारिश से बाढ़, तीर्थयात्रा मार्ग पर भूस्खलन में 30 की मौत
इस विनाश के बीच हिमालय में व्यापक मानसून कहर भी जारी है, जबकि पाकिस्तान भी पंजाब में भारी बाढ़ से जूझ रहा है।
जम्मू, भारत प्रशासित कश्मीर में 26 अगस्त, 2025 को भारी बारिश के बाद उफनती तावी नदी का पानी मंदिर में घुस गया। / Reuters
27 अगस्त 2025

भारत के उत्तरी क्षेत्र जम्मू में भारी बारिश के कारण एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थयात्रा मार्ग पर भूस्खलन हुआ, जिसमें कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई। एएनआई समाचार एजेंसी ने बुधवार को यह जानकारी दी। वहीं, बाढ़ के कारण अधिकारियों ने लोगों को रात में घर के अंदर रहने की चेतावनी दी है।

जम्मू भारत के संघीय प्रशासनिक क्षेत्र जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है, जिसमें भारतीय प्रशासित कश्मीर भी शामिल है।

मौसम विभाग ने लद्दाख के पहाड़ी क्षेत्र में और अधिक बारिश और तेज़ हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है, जबकि जम्मू में भारी बारिश की संभावना है।

अधिकारियों ने दूरसंचार सेवाओं को बहाल करने के लिए संघर्ष किया क्योंकि संचार "लगभग अस्तित्वहीन" था, जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा।

मंगलवार को वैष्णो देवी मंदिर के पास तीर्थयात्रियों के मार्ग पर हुए भूस्खलन में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई, एएनआई ने बताया।

यह हिमालयी क्षेत्र में भारी बारिश से हुई ताजा तबाही थी, जिसमें पिछले सप्ताह भारतीय कश्मीर के किश्तवाड़ में 60 लोगों की मौत हो गई थी और 200 लोग लापता हो गए थे।

अधिकारियों ने जम्मू में शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया, जहां मौसम विभाग ने मंगलवार को 368 मिमी (14.5 इंच) बारिश दर्ज की।

जम्मू जिले के अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि तवी, चिनाब और बसंतर नदियां अपने चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही थीं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ आ गई।

टेलीविजन छवियों में दिखाया गया कि तवी नदी पर एक पुल गिरने के बाद वाहन एक बड़े गड्ढे में गिर गए, जबकि जम्मू को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले कुछ राजमार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गए।

भारत का पड़ोसी और प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान भी हाल के हफ्तों में मानसूनी बारिश से जूझ रहा है।

मंगलवार को, पाकिस्तान ने कहा कि उसके विशाल पूर्वी प्रांत पंजाब को भारी बारिश और भारत द्वारा दो बांधों से पानी छोड़ने के कारण "बहुत उच्च से अत्यधिक उच्च" बाढ़ के खतरे का सामना करना पड़ रहा है।

अधिकारियों ने कहा कि प्रांत में विस्थापितों की संख्या अब 1,50,000 से अधिक हो गई है, जिसमें लगभग 35,000 लोग शामिल हैं, जिन्होंने 14 अगस्त से भारी बारिश के कारण बाढ़ की चेतावनी के बाद स्वेच्छा से क्षेत्र छोड़ दिया।

स्रोत:Reuters
