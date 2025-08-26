इस्लामाबाद ने सोमवार को दावा किया कि भारत ने "राजनयिक माध्यमों" से पाकिस्तान को नदी में बाढ़ की संभावना के बारे में सचेत किया है।
पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफ़क़त अली ख़ान ने एक बयान में कहा कि इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग ने रविवार को तवी नदी में संभावित बड़ी बाढ़ की चेतावनी दी थी।
नई दिल्ली ने दक्षिण एशियाई प्रतिद्वंद्वियों के बीच बहने वाली नदियों में जल की स्थिति के बारे में पहली बार इस्लामाबाद से बात की है। भारत ने अप्रैल में सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) को निलंबित कर दिया था, जिसके बाद भारत प्रशासित कश्मीर में एक घटना हुई थी, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी।
प्रवक्ता खान ने कहा, "24 अगस्त, 2025 को भारत ने सिंधु जल संधि के तहत आवश्यक आईडब्ल्यूसी (सिंधु जल आयोग) के बजाय राजनयिक माध्यमों से बाढ़ की चेतावनी दी थी।"
इस हालिया घटनाक्रम की नई दिल्ली द्वारा पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, भारत ने "मानवीय आधार" पर नदी जल की स्थिति का खुलासा किया है।
पहलगाम पर्यटन स्थल पर हमले के बाद मई में दोनों परमाणु प्रतिद्वंद्वियों के बीच चार दिनों तक सशस्त्र युद्ध चला, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मध्यस्थता में युद्धविराम पर सहमति बनी।
सिंधु जल संधि को निलंबित करने के अलावा, भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के विमानों की हवाई क्षेत्र तक पहुंच को अवरुद्ध करने, द्विपक्षीय व्यापार को रोकने और व्यक्तियों के बीच सीमा पार यात्रा पर प्रतिबंध लगाने जैसी कार्रवाई की है।
पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "हम पुनः पुष्टि करते हैं कि भारत संधि के सभी प्रावधानों का पूरी तरह से पालन करने के लिए बाध्य है। संधि को स्थगित रखने की भारत की एकतरफा घोषणा अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है और इसके दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता पर गंभीर नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं।"
1960 के सिंधु जल संधि के तहत भारत को तीन पूर्वी नदियों - सतलुज, ब्यास और रावी - के पानी का उपयोग करने का अधिकार दिया गया था, जबकि पाकिस्तान को तीन पश्चिमी नदियों - सिंधु, झेलम और चिनाब - के अधिकांश पानी का अधिकार प्राप्त है।