पहलगाम पर्यटन स्थल पर हमले के बाद मई में दोनों परमाणु प्रतिद्वंद्वियों के बीच चार दिनों तक सशस्त्र युद्ध चला, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मध्यस्थता में युद्धविराम पर सहमति बनी।

सिंधु जल संधि को निलंबित करने के अलावा, भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के विमानों की हवाई क्षेत्र तक पहुंच को अवरुद्ध करने, द्विपक्षीय व्यापार को रोकने और व्यक्तियों के बीच सीमा पार यात्रा पर प्रतिबंध लगाने जैसी कार्रवाई की है।

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "हम पुनः पुष्टि करते हैं कि भारत संधि के सभी प्रावधानों का पूरी तरह से पालन करने के लिए बाध्य है। संधि को स्थगित रखने की भारत की एकतरफा घोषणा अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है और इसके दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता पर गंभीर नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं।"

1960 के सिंधु जल संधि के तहत भारत को तीन पूर्वी नदियों - सतलुज, ब्यास और रावी - के पानी का उपयोग करने का अधिकार दिया गया था, जबकि पाकिस्तान को तीन पश्चिमी नदियों - सिंधु, झेलम और चिनाब - के अधिकांश पानी का अधिकार प्राप्त है।