रविवार देर रात पूर्वी अफगानिस्तान में आए भूकंप में कम से कम 500 लोगों की मौत हो गई और 1000 से अधिक लोग घायल हो गए, देश के सरकारी प्रसारक रेडियो टेलीविजन अफगानिस्तान (RTA) ने रिपोर्ट किया।

हालांकि, काबुल में तालिबान के नेतृत्व वाले स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि वे अभी भी आधिकारिक आंकड़ों की पुष्टि कर रहे हैं क्योंकि वे दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।

इससे पहले, देश के सूचना मंत्रालय ने अनादोलु को बताया था कि 6.0 तीव्रता के भूकंप में 250 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 500 लोग घायल हो गए।

यूएस जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) ने भूकंप को 1917 GMT पर दर्ज किया, जो जलालाबाद के पूर्व-उत्तर-पूर्व में 27 किलोमीटर की दूरी पर और 8 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था।

एक मंत्रालय अधिकारी ने अनादोलु को बताया कि कुनार प्रांत के नूर गल, सवकी, वतपुर, मानोगी और चापा दारा जिलों में हताहतों की सूचना मिली है।

उन्होंने कहा कि मृतकों और घायलों की संख्या अभी अंतिम नहीं है क्योंकि अधिकारी कई दूरदराज के क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों से संपर्क कर रहे हैं और राहत दल वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।

सवकी जिले के देवा गल और नूर गल जिले के मजार दारा की ओर जाने वाली सड़कों पर भूस्खलन के कारण रास्ते बंद हो गए हैं, जिससे राहत दलों के प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है।