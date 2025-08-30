तुर्की की प्रथम महिला एमिने एर्दोगान ने पाकिस्तान के साथ एकजुटता व्यक्त की है, जो गंभीर बाढ़ से जूझ रहा है और जिसमें सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है।
“2010 की बाढ़ आपदा के दौरान पाकिस्तान का दौरा करने और वहां की पीड़ा को प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद, मैं अपने उन भाइयों और बहनों के लिए शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं, जो एक बार फिर ऐसी ही त्रासदी का सामना कर रहे हैं,” एमिने एर्दोगान ने शुक्रवार को एक बयान में कहा।
“उस समय, तुर्की उन पहले देशों में से एक था जिसने पाकिस्तान के घावों को भरने के लिए मदद का हाथ बढ़ाया।”
उन्होंने आगे कहा कि तुर्की पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़ा है और प्रार्थनाओं, सहायता और मानवीय प्रयासों के माध्यम से समर्थन प्रदान कर रहा है।
तुर्की रेड क्रिसेंट जमीन पर स्थिति की सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है और प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सेवा, आवास, भोजन और पानी में सहायता प्रदान कर रहा है, उन्होंने जोड़ा।
“मैं उन लोगों के लिए अल्लाह की रहमत की प्रार्थना करती हूं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है और हमारे घायल भाइयों और बहनों के लिए शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं,” प्रवक्ता ने कहा। “मुझे उम्मीद है कि दुनिया इन कठिन दिनों में पाकिस्तान का समर्थन करेगी और दया और एकजुटता की शक्ति के माध्यम से घावों को भरने में योगदान देगी।”
पाकिस्तान हाल के हफ्तों में लगातार मानसूनी बारिश और बाढ़ से प्रभावित हुआ है, जिसमें 14 अगस्त से अब तक 500 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें से अधिकांश उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 400 से अधिक हैं, और 26 जून से पूरे पाकिस्तान में 820 से अधिक लोग मारे गए हैं।