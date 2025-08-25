तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने सोमवार को गाजा पर इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) की आपात बैठक के उद्घाटन में कहा कि फिलिस्तीनी लोगों को "हमारी सामूहिक कार्रवाई" की आवश्यकता है।
सऊदी अरब के जेद्दा शहर में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) की बैठक में बोलते हुए, शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष फिदान ने कहा, "फिलिस्तीनी लोगों को हमारी सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है।"
उन्होंने चेतावनी दी कि फिलिस्तीन की मान्यता तब तक पर्याप्त नहीं है जब तक कि वैश्विक कार्रवाई इज़राइल को उसके युद्ध को समाप्त करने के लिए मजबूर नहीं करती।
"इज़राइली सरकार शांति नहीं बल्कि फिलिस्तीन को मिटाने की कोशिश कर रही है। इसे अनुमति नहीं दी जा सकती," उन्होंने कहा।
"उन्हें रोका जाना चाहिए।"
तुर्की के शीर्ष राजनयिक की अध्यक्षता में OIC की बैठक गाजा में इज़राइल की चल रही कार्रवाइयों पर केंद्रित है और सदस्य देशों की स्थिति और प्रतिक्रियाओं को समन्वित करने का लक्ष्य रखती है।
उद्घाटन भाषण में, फिदान ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बसने वालों के हमलों की निंदा की, जिसमें इज़राइली मंत्री भी शामिल हैं, और जोर दिया कि ऐतिहासिक शहर में ऐसी कार्रवाइयां अनियंत्रित नहीं रह सकतीं।
इज़राइल ने अक्टूबर 2023 से गाजा पर अपने क्रूर हमले में लगभग 62,700 फिलिस्तीनियों को मार डाला है।
यह युद्ध उस क्षेत्र को तबाह कर चुका है, जो इज़राइल द्वारा लगाए गए अकाल का सामना कर रहा है।
गाजा संघर्ष विराम
तुर्की के शीर्ष राजनयिक ने मिस्र-कतर संघर्ष विराम प्रस्ताव के महत्व पर जोर दिया, जो इज़राइली हमलों को रोकने में मदद कर सकता है, और कहा कि OIC गाजा संघर्ष विराम के प्रयासों का पूरी तरह से समर्थन करेगा।
"एक समझौता हो गया है, लेकिन आक्रांता [इज़राइल] को भी सहमत होना चाहिए," हाकन फिदान ने कहा।
फिदान ने चेतावनी दी कि यदि संघर्ष विराम सुनिश्चित करने में विफलता होती है, तो कब्जा और अत्याचार जारी रहेंगे, और फिलिस्तीन की पूर्ण सदस्यता के लिए संयुक्त राष्ट्र पहल का आह्वान किया।
उन्होंने जोर देकर कहा कि गाजा के पुनर्निर्माण और पुनर्वास की योजनाएं एक अरब-इस्लामी ढांचे के तहत होनी चाहिए, और तुर्की इन प्रयासों का पूरी तरह से समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।
"हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फिलिस्तीनी गाजा में बने रहें। हमें गाजा पट्टी को एक साथ पुनर्निर्मित करना चाहिए," फिदान ने कहा।
फिदान ने याद दिलाया कि OIC की स्थापना अल अक्सा मस्जिद की रक्षा के लिए की गई थी, और कहा कि किसी भी कमजोरी से संगठन के मुख्य मिशन को नुकसान पहुंचेगा।
उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि सीरिया, लेबनान और ईरान पर इज़राइल के हमले व्यापक अस्थिरता के एजेंडे को दर्शाते हैं, जो क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा को खतरे में डालता है।