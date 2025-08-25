तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने सोमवार को गाजा पर इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) की आपात बैठक के उद्घाटन में कहा कि फिलिस्तीनी लोगों को "हमारी सामूहिक कार्रवाई" की आवश्यकता है।

सऊदी अरब के जेद्दा शहर में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) की बैठक में बोलते हुए, शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष फिदान ने कहा, "फिलिस्तीनी लोगों को हमारी सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है।"

उन्होंने चेतावनी दी कि फिलिस्तीन की मान्यता तब तक पर्याप्त नहीं है जब तक कि वैश्विक कार्रवाई इज़राइल को उसके युद्ध को समाप्त करने के लिए मजबूर नहीं करती।

"इज़राइली सरकार शांति नहीं बल्कि फिलिस्तीन को मिटाने की कोशिश कर रही है। इसे अनुमति नहीं दी जा सकती," उन्होंने कहा।

"उन्हें रोका जाना चाहिए।"

तुर्की के शीर्ष राजनयिक की अध्यक्षता में OIC की बैठक गाजा में इज़राइल की चल रही कार्रवाइयों पर केंद्रित है और सदस्य देशों की स्थिति और प्रतिक्रियाओं को समन्वित करने का लक्ष्य रखती है।

उद्घाटन भाषण में, फिदान ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बसने वालों के हमलों की निंदा की, जिसमें इज़राइली मंत्री भी शामिल हैं, और जोर दिया कि ऐतिहासिक शहर में ऐसी कार्रवाइयां अनियंत्रित नहीं रह सकतीं।

इज़राइल ने अक्टूबर 2023 से गाजा पर अपने क्रूर हमले में लगभग 62,700 फिलिस्तीनियों को मार डाला है।

यह युद्ध उस क्षेत्र को तबाह कर चुका है, जो इज़राइल द्वारा लगाए गए अकाल का सामना कर रहा है।