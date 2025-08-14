कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के विभिन्न नेताओं ने भारत में इजरायली राजदूत के उस बयान की निंदा की है जिसमें उन्होंने गाजा में नरसंहार पर प्रियंका गांधी की टिप्पणियों को 'शर्मनाक' बताया था।
कांग्रेस महासचिव और केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने मंगलवार को अपने X अकाउंट पर एक पोस्ट में गाजा में इजरायल की कार्रवाई की निंदा की थी और कहा था कि यह शर्मनाक है कि भारत सरकार 'चुप बैठी है' जबकि इजरायल फिलिस्तीन के लोगों पर यह तबाही मचा रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि इजरायल राज्य नरसंहार कर रहा है और 'इसने 60,000 से अधिक लोगों की हत्या की है, जिनमें से 18,430 बच्चे थे।'
उस दिन राजदूत रूवेन अजार ने गाजा में इजरायली कार्रवाई का बचाव करते हुए, सांसद पर निशाना साधा और यहां तक कह दिया कि, ‘शर्मनाक बात यह है कि तुम लोगों को धोखा दे रहे हो।‘
कांग्रेस संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस, गाजा में इजरायल के जारी नरसंहार पर प्रियंका गांधी द्वारा व्यक्त दर्द और पीड़ा के जवाब में राजदूत द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों की निंदा करती है।
कांग्रेस मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि राजदूत का बयान भारतीय लोकतंत्र का अपमान है। उन्होंने कहा कि, "दुनिया भर में नरसंहार के आरोपी देश का राजदूत भारतीय संसद के एक वर्तमान सदस्य को निशाना बनाएगा, यह अभूतपूर्व और असहनीय दोनों है।"
एक बयान में जेकेएनसी अध्यक्ष ने वर्तमान भारतीय सरकार के इजरायल के साथ घनिष्ठ संबंधों पर सवाल उठाते हुए कहा, “लेकिन इस तथ्य को देखते हुए कि इस देश को चलाने वाली वर्तमान सरकार ने इस ज़ायोनी शासन को अपना आदर्श माना है।”
जयराम रमेश ने भी यही भावना व्यक्त की और कहा कि मोदी सरकार से यह उम्मीद करना बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि इजरायल द्वारा गाजा के विनाश पर बोलने में मोदी सरकार ने घोर नैतिक कायरता दिखाई है।
शिवसेना पार्टी की एक सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक X पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि विदेश मंत्रालय इस माननीय राजदूत को फटकार लगाएगा।
भारत सरकार ने अभी तक X पर हुए विवाद पर कोई बयान नहीं दिया है
भारत और इज़राइल के बीच मज़बूत व्यापारिक संबंध हैं, खासकर हथियारों के क्षेत्र में। पिछले एक दशक में, भारत ने इज़राइल से 2.9 अरब डॉलर मूल्य के सैन्य उपकरण खरीदे हैं। इनमें रडार, निगरानी और लड़ाकू ड्रोन, और मिसाइलें शामिल हैं।