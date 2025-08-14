कांग्रेस मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि राजदूत का बयान भारतीय लोकतंत्र का अपमान है। उन्होंने कहा कि, "दुनिया भर में नरसंहार के आरोपी देश का राजदूत भारतीय संसद के एक वर्तमान सदस्य को निशाना बनाएगा, यह अभूतपूर्व और असहनीय दोनों है।"

एक बयान में जेकेएनसी अध्यक्ष ने वर्तमान भारतीय सरकार के इजरायल के साथ घनिष्ठ संबंधों पर सवाल उठाते हुए कहा, “लेकिन इस तथ्य को देखते हुए कि इस देश को चलाने वाली वर्तमान सरकार ने इस ज़ायोनी शासन को अपना आदर्श माना है।”

जयराम रमेश ने भी यही भावना व्यक्त की और कहा कि मोदी सरकार से यह उम्मीद करना बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि इजरायल द्वारा गाजा के विनाश पर बोलने में मोदी सरकार ने घोर नैतिक कायरता दिखाई है।

शिवसेना पार्टी की एक सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक X पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि विदेश मंत्रालय इस माननीय राजदूत को फटकार लगाएगा।

भारत सरकार ने अभी तक X पर हुए विवाद पर कोई बयान नहीं दिया है

भारत और इज़राइल के बीच मज़बूत व्यापारिक संबंध हैं, खासकर हथियारों के क्षेत्र में। पिछले एक दशक में, भारत ने इज़राइल से 2.9 अरब डॉलर मूल्य के सैन्य उपकरण खरीदे हैं। इनमें रडार, निगरानी और लड़ाकू ड्रोन, और मिसाइलें शामिल हैं।