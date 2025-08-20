भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि चीन के साथ संबंधों में 'स्थिर प्रगति' हुई है।
उन्होंने यह टिप्पणी तब की जब चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने नई दिल्ली में भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की।
“चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मिलकर खुशी हुई,” मोदी ने अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी X पर लिखा।
संबंधों में सुधार 'एक-दूसरे के हितों और संवेदनशीलताओं के प्रति सम्मान' पर आधारित है, मोदी ने कहा और 'स्थिर, पूर्वानुमेय, रचनात्मक संबंधों' का आह्वान किया, जो क्षेत्रीय और 'वैश्विक शांति और समृद्धि' में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
मंगलवार को पहले, चीनी राजनयिक ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से सीमा वार्ता के 24वें दौर के लिए मुलाकात की।
यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका-भारत रणनीतिक संबंधों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान तनाव देखा गया है। वाशिंगटन ने नई दिल्ली पर 'अनुचित व्यापार' और रूस के 'युद्ध तंत्र' को 'वित्तपोषित' करने का आरोप लगाते हुए 50 प्रतिशत की भारी शुल्क लगाया है।
नई दिल्ली ने 'अन्यायपूर्ण और अनुचित' शुल्कों का विरोध किया है। अलग से, मोदी के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री ने 'सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व' पर जोर दिया और बैठक के दौरान 'सीमा प्रश्न के निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान' के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।
भारतीय अधिकारियों ने कहा कि वांग ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का संदेश और शंघाई सहयोग संगठन के नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए मोदी को तियानजिन में इस महीने के अंत में आमंत्रण सौंपा।
मोदी ने आमंत्रण के लिए शी का धन्यवाद किया और अपनी स्वीकृति व्यक्त की, भारतीय बयान में कहा गया। इसमें जोड़ा गया कि मोदी ने 'भारत और चीन के बीच स्थिर, पूर्वानुमेय और रचनात्मक संबंधों' पर जोर दिया, जो क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
सीमा मामलों पर विशेषज्ञ समूह बनाने पर सहमति
वांग ने डोभाल से कहा कि संबंध 'स्थिर विकास पथ' पर आ गए हैं, और सीमा मुद्दा 'स्थिर और सुधार' हो रहा है, बीजिंग के एक बयान के अनुसार।
उन्होंने कहा कि दोनों देशों के 'समान दृष्टिकोण और व्यापक सामान्य हित' हैं, और दोनों को 'संवाद और संचार के माध्यम से आपसी विश्वास बढ़ाने, आदान-प्रदान और सहयोग का विस्तार करने' का आग्रह किया।
इसके जवाब में, डोभाल ने कहा कि वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए, 'समझ बढ़ाने, विश्वास गहरा करने और सहयोग मजबूत करने' की आवश्यकता है। उन्होंने जोड़ा कि भारत 'वन-चाइना नीति' का लगातार पालन करता रहा है, चीनी बयान के अनुसार।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने 'सीमा निर्धारण में प्रारंभिक प्रगति का पता लगाने' के लिए एक विशेषज्ञ समूह स्थापित करने और 'सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रभावी सीमा प्रबंधन को आगे बढ़ाने' के लिए एक कार्य समूह स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की।