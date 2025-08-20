अधिकारियों के अनुसार, 1990 के दशक के मध्य से देश के दक्षिण में स्थित एक मंदिर नगर में सैकड़ों हत्या और बलात्कार पीड़ितों को गुप्त रूप से दफनाए जाने के दावों की जांच के तहत, भारतीय पुलिस ने मानव अवशेषों की खुदाई की है।
जाँच धर्मस्थल पर केंद्रित है, जो कर्नाटक राज्य में स्थित अपने 800 साल पुराने हिंदू देवता शिव मंदिर के कारण देश भर में सुर्खियों में है।
पिछले महीने, मंदिर के एक पूर्व चौकीदार ने अधिकारियों को बताया कि पिछले 20 सालों में उसके वरिष्ठों ने उसे सैकड़ों शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर किया था, जिनमें से कई महिलाएँ और लड़कियाँ थीं जिनका यौन उत्पीड़न किया गया था। उसके दावे 4 जुलाई की एक पुलिस रिपोर्ट में किए गए थे, जिसे रॉयटर्स ने देखा था।
वह व्यक्ति, जिसकी पहचान अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों से गुप्त रखी है, 2014 में धर्मस्थल से भाग गया था, लेकिन उसने कहा कि वह अब अपने मन में छिपे अपराधबोध के कारण बोलने के लिए मजबूर है।
उसने शिकायत में लिखा, "अगर अब खोदे गए कंकालों का सम्मानजनक अंतिम संस्कार किया जाए, तो उन पीड़ित आत्माओं को शांति मिलेगी और मेरा अपराधबोध भी कम हो सकता है।"
पुलिस ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। मंदिर के एक प्रवक्ता ने कहा कि वे गहन जाँच का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पुलिस "सच्चे तथ्य सामने लाएगी"।
शिकायत में, पूर्व सफाईकर्मी ने मंदिर के अधिकारियों पर शवों को ठिकाने लगाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया और पुलिस से कहा कि अगर वे उसे और उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करें, तो वह अधिकारियों का नाम बता देगा। कर्नाटक के गृह मंत्री ने सोमवार को राज्य विधानसभा को बताया कि सुरक्षा अब लागू हो गई है।
पूर्व सफाईकर्मी ने कहा कि उसने अपने दावों को साबित करने के लिए गुप्त रूप से एक कब्रिस्तान से कंकाल खोदकर निकाला था।
कर्नाटक सरकार द्वारा गठित एक विशेष जाँच दल ने अब तक 16 संदिग्ध कब्रिस्तानों में से दो से मानव अवशेष बरामद किए हैं, जैसा कि जाँच से परिचित दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया।
शिकायतकर्ता के वकील सचिन देशपांडे ने रॉयटर्स को बताया कि "उन्हें वहां मानव अवशेष मिले हैं जहां हमारे मुवक्किल ने बताया था और हमें विश्वास है कि सच्चाई सामने आ जाएगी।"
इन खुलासों ने पुराने अनसुलझे मामलों में दिलचस्पी फिर से जगा दी है, जिनमें कॉलेज छात्रा पद्मलता का मामला भी शामिल है, जिसके परिवार ने आरोप लगाया था कि 1986 में धर्मस्थल में उसके साथ बलात्कार और हत्या कर दी गई थी। भारत में कई लोगों की तरह, पद्मलता भी एक ही नाम से जानी जाती थी।
उसकी बहन, इंद्रावती ने कहा कि परिवार ने पद्मलता के शव का हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार करने के बजाय उसे दफना दिया था, उन्हें उम्मीद थी कि इससे बाद में जाँच में मदद मिलेगी।