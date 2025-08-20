शिकायत में, पूर्व सफाईकर्मी ने मंदिर के अधिकारियों पर शवों को ठिकाने लगाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया और पुलिस से कहा कि अगर वे उसे और उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करें, तो वह अधिकारियों का नाम बता देगा। कर्नाटक के गृह मंत्री ने सोमवार को राज्य विधानसभा को बताया कि सुरक्षा अब लागू हो गई है।

पूर्व सफाईकर्मी ने कहा कि उसने अपने दावों को साबित करने के लिए गुप्त रूप से एक कब्रिस्तान से कंकाल खोदकर निकाला था।

कर्नाटक सरकार द्वारा गठित एक विशेष जाँच दल ने अब तक 16 संदिग्ध कब्रिस्तानों में से दो से मानव अवशेष बरामद किए हैं, जैसा कि जाँच से परिचित दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया।

शिकायतकर्ता के वकील सचिन देशपांडे ने रॉयटर्स को बताया कि "उन्हें वहां मानव अवशेष मिले हैं जहां हमारे मुवक्किल ने बताया था और हमें विश्वास है कि सच्चाई सामने आ जाएगी।"

इन खुलासों ने पुराने अनसुलझे मामलों में दिलचस्पी फिर से जगा दी है, जिनमें कॉलेज छात्रा पद्मलता का मामला भी शामिल है, जिसके परिवार ने आरोप लगाया था कि 1986 में धर्मस्थल में उसके साथ बलात्कार और हत्या कर दी गई थी। भारत में कई लोगों की तरह, पद्मलता भी एक ही नाम से जानी जाती थी।

उसकी बहन, इंद्रावती ने कहा कि परिवार ने पद्मलता के शव का हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार करने के बजाय उसे दफना दिया था, उन्हें उम्मीद थी कि इससे बाद में जाँच में मदद मिलेगी।