हालाँकि इस घटना की उत्पत्ति का तुरंत पता नहीं चल पाया है, लेकिन विश्लेषकों ने रविवार को बताया कि लाल सागर में पानी के नीचे केबल कटने के कारण एशिया और मध्य पूर्व के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्शन बाधित हो गया।
ये केबल यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में चलाए जा रहे अभियान का केंद्र बिंदु रहे हैं। उनका कहना है कि यह कार्रवाई इज़राइल को गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ संघर्ष रोकने के लिए मनाने का एक प्रयास है। हालाँकि, हूतियों ने पहले इन लाइनों को निशाना बनाने से इनकार किया है।
उपग्रह लिंक और भूमि-आधारित केबलों के साथ, पानी के नीचे केबल इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। हालाँकि यह उपयोगकर्ता की पहुँच को धीमा कर सकता है, इंटरनेट सेवा प्रदाता आमतौर पर कई एक्सेस पॉइंट बनाए रखते हैं और किसी एक के खराब होने की स्थिति में ट्रैफ़िक को पुनर्निर्देशित करते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट ने एक स्टेटस वेबसाइट के ज़रिए घोषणा की कि लाल सागर में समुद्र के नीचे फाइबर कनेक्शन कटने के कारण मध्य पूर्व में "लेटेंसी बढ़ सकती है।" वाशिंगटन के रेडमंड स्थित इस कंपनी ने तुरंत कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी, हालाँकि उसने कहा कि मध्य पूर्व से होकर न गुजरने वाले इंटरनेट ट्रैफ़िक पर "कोई असर नहीं पड़ा है।"
इंटरनेट एक्सेस पर नज़र रखने वाली कंपनी नेटब्लॉक्स ने कहा कि "लाल सागर में समुद्र के नीचे केबल कनेक्शन में कई रुकावटों के कारण कई देशों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है," जिसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल हैं। उसने "सऊदी अरब के जेद्दा के पास SMW4 और IMEWE केबल सिस्टम में आई खराबी" को ज़िम्मेदार ठहराया।
जहाजों से गिराए गए लंगर समुद्र के नीचे के केबलों को काटने की क्षमता रखते हैं, लेकिन वे हमलों का भी निशाना बन सकते हैं। चूँकि जहाज और चालक दल को क्षतिग्रस्त केबल के ऊपर तैनात होना पड़ता है, इसलिए मरम्मत में हफ़्तों लग सकते हैं।
ये लाइनें तब कटती हैं जब यमन में हूती विद्रोही गाजा पट्टी में इज़राइल-हमास संघर्ष के जवाब में इज़राइल पर लगातार हमले कर रहे हैं। जवाबी कार्रवाई में, इज़राइल ने हवाई हमले किए, जिनमें से एक में वरिष्ठ विद्रोही नेता मारे गए।
इज़राइल-हमास संघर्ष में नए युद्धविराम की संभावना अभी भी अनिश्चित है, जो हूतियों के हालिया हमलों के साथ मेल खाता है। इज़राइल द्वारा इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ 12 दिनों तक चले युद्ध के बाद, जिसमें अमेरिकियों ने ईरान के तीन परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला किया था, तेहरान के क्षतिग्रस्त परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का भविष्य संदेह के घेरे में है।