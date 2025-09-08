हालाँकि इस घटना की उत्पत्ति का तुरंत पता नहीं चल पाया है, लेकिन विश्लेषकों ने रविवार को बताया कि लाल सागर में पानी के नीचे केबल कटने के कारण एशिया और मध्य पूर्व के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्शन बाधित हो गया।

ये केबल यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में चलाए जा रहे अभियान का केंद्र बिंदु रहे हैं। उनका कहना है कि यह कार्रवाई इज़राइल को गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ संघर्ष रोकने के लिए मनाने का एक प्रयास है। हालाँकि, हूतियों ने पहले इन लाइनों को निशाना बनाने से इनकार किया है।

उपग्रह लिंक और भूमि-आधारित केबलों के साथ, पानी के नीचे केबल इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। हालाँकि यह उपयोगकर्ता की पहुँच को धीमा कर सकता है, इंटरनेट सेवा प्रदाता आमतौर पर कई एक्सेस पॉइंट बनाए रखते हैं और किसी एक के खराब होने की स्थिति में ट्रैफ़िक को पुनर्निर्देशित करते हैं।

माइक्रोसॉफ्ट ने एक स्टेटस वेबसाइट के ज़रिए घोषणा की कि लाल सागर में समुद्र के नीचे फाइबर कनेक्शन कटने के कारण मध्य पूर्व में "लेटेंसी बढ़ सकती है।" वाशिंगटन के रेडमंड स्थित इस कंपनी ने तुरंत कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी, हालाँकि उसने कहा कि मध्य पूर्व से होकर न गुजरने वाले इंटरनेट ट्रैफ़िक पर "कोई असर नहीं पड़ा है।"