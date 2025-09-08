अर्थव्यवस्था व टेक्नॉलॉजी
3 मिनट पढ़ने के लिए
लाल सागर में समुद्र के नीचे केबल कटने से एशिया और मध्य पूर्व में इंटरनेट सेवा बाधित
केबल हौथी विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में चलाए जा रहे अभियान का केन्द्र बिन्दु रहे हैं, जिनका कहना है कि यह इजरायल को गाजा पट्टी में हमास के विरुद्ध संघर्ष रोकने के लिए मनाने का एक प्रयास है।
लाल सागर में समुद्र के नीचे केबल कटने से एशिया और मध्य पूर्व में इंटरनेट सेवा बाधित
इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या भारत, पाकिस्तान और अन्य देशों को प्रभावित कर रही है। / AP
8 सितम्बर 2025

हालाँकि इस घटना की उत्पत्ति का तुरंत पता नहीं चल पाया है, लेकिन विश्लेषकों ने रविवार को बताया कि लाल सागर में पानी के नीचे केबल कटने के कारण एशिया और मध्य पूर्व के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्शन बाधित हो गया।

ये केबल यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में चलाए जा रहे अभियान का केंद्र बिंदु रहे हैं। उनका कहना है कि यह कार्रवाई इज़राइल को गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ संघर्ष रोकने के लिए मनाने का एक प्रयास है। हालाँकि, हूतियों ने पहले इन लाइनों को निशाना बनाने से इनकार किया है।

उपग्रह लिंक और भूमि-आधारित केबलों के साथ, पानी के नीचे केबल इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। हालाँकि यह उपयोगकर्ता की पहुँच को धीमा कर सकता है, इंटरनेट सेवा प्रदाता आमतौर पर कई एक्सेस पॉइंट बनाए रखते हैं और किसी एक के खराब होने की स्थिति में ट्रैफ़िक को पुनर्निर्देशित करते हैं।

माइक्रोसॉफ्ट ने एक स्टेटस वेबसाइट के ज़रिए घोषणा की कि लाल सागर में समुद्र के नीचे फाइबर कनेक्शन कटने के कारण मध्य पूर्व में "लेटेंसी बढ़ सकती है।" वाशिंगटन के रेडमंड स्थित इस कंपनी ने तुरंत कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी, हालाँकि उसने कहा कि मध्य पूर्व से होकर न गुजरने वाले इंटरनेट ट्रैफ़िक पर "कोई असर नहीं पड़ा है।"

सूचित

इंटरनेट एक्सेस पर नज़र रखने वाली कंपनी नेटब्लॉक्स ने कहा कि "लाल सागर में समुद्र के नीचे केबल कनेक्शन में कई रुकावटों के कारण कई देशों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है," जिसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल हैं। उसने "सऊदी अरब के जेद्दा के पास SMW4 और IMEWE केबल सिस्टम में आई खराबी" को ज़िम्मेदार ठहराया।

जहाजों से गिराए गए लंगर समुद्र के नीचे के केबलों को काटने की क्षमता रखते हैं, लेकिन वे हमलों का भी निशाना बन सकते हैं। चूँकि जहाज और चालक दल को क्षतिग्रस्त केबल के ऊपर तैनात होना पड़ता है, इसलिए मरम्मत में हफ़्तों लग सकते हैं।

ये लाइनें तब कटती हैं जब यमन में हूती विद्रोही गाजा पट्टी में इज़राइल-हमास संघर्ष के जवाब में इज़राइल पर लगातार हमले कर रहे हैं। जवाबी कार्रवाई में, इज़राइल ने हवाई हमले किए, जिनमें से एक में वरिष्ठ विद्रोही नेता मारे गए।

इज़राइल-हमास संघर्ष में नए युद्धविराम की संभावना अभी भी अनिश्चित है, जो हूतियों के हालिया हमलों के साथ मेल खाता है। इज़राइल द्वारा इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ 12 दिनों तक चले युद्ध के बाद, जिसमें अमेरिकियों ने ईरान के तीन परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला किया था, तेहरान के क्षतिग्रस्त परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का भविष्य संदेह के घेरे में है।

स्रोत:AP
खोजें
अमेरिका ने प्रतिशोध के खिलाफ चेतावनी दी व ट्रंप ने 'व्यवस्था परिवर्तन' का मुद्दा उठाया
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ईरान-इज़राइल संघर्ष के बीच परमाणु गैर-प्रसार व्यवस्था 'खतरे में' है
तुर्की के राष्ट्रपति ने दमिश्क में चर्च पर हुए 'घृणित' हमले की निंदा की और सीरिया के साथ एकजुटता का वादा किया
ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की आशंका के बीच न्यूयॉर्क शहर में 'उच्च' अलर्ट जारी
परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद यूरेनियम भंडार सुरक्षित: ईरान
ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया, कहा- 'अपराधी साथी के साथ बातचीत नहीं कर सकते'
'आखिर तुम होते कौन हो?' बैनन ने नेतन्याहू पर अमेरिका को युद्ध की ओर खींचने का आरोप लगाया
अमेरिका ने रूस के साथ समझौते करने से मना कर दिया। क्यों?
ज़ायोनी एजेंडा: क्या इज़राइल अल अक्सा को निशाना बना सकता है और ईरान पर दोष मढ़ सकता है?
अर्मेनिया के प्रधानमंत्री का 'ऐतिहासिक' तुर्की दौरा होने वाला है
ईरान के हमले में शीर्ष इज़रायली विज्ञान संस्थान नष्ट
ट्रंप ने टिकटॉक पर प्रतिबंध को सितंबर तक बढ़ाया
चीन ने चेतावनी दी है कि अगर ईरानी सरकार को जबरन गिराया गया तो ‘डरावनी स्तिथि’ पैदा हो जाएगी
द्वारा अभिषेक भाया
प्रोटोटाइप से पावर-ब्रोकर तक: कैसे तुर्की के स्वदेशी लड़ाकू जेट KAAN ने वैश्विक विश्वास अर्जित किया
द्वारा एसरा काराताश अलपाय
ट्रंप ने असीम मुनीर की प्रशंसा की, कहा कि पाकिस्तान सेना प्रमुख के साथ ईरान पर चर्चा की
TRT Global पर एक नज़र डालें। अपनी प्रतिक्रिया साझा करें!
Contact us