पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल के वित्त मंत्री बेजेल स्मोट्रिच की आगामी तीन दिवसीय भारत यात्रा के दौरान भारत और इजरायल के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।
8 से 10 सितंबर तक भारत यात्रा के दौरान स्मोट्रिच के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करने की उम्मीद है।
सूत्रों ने पीटीआई को बताया, "इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय बैठकों के माध्यम से भारत के साथ इजरायल के आर्थिक और वित्तीय संबंधों को गहरा करना और द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) और मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) सहित कुछ प्रमुख समझौतों के लिए साझा आधार तैयार करना है।"
इस वर्ष यह चौथी बार है जब किसी इजराइली मंत्री ने भारत का दौरा किया है; इससे पहले तीन मंत्री कृषि एवं खाद्य सुरक्षा मंत्री एवी डिचर, अर्थव्यवस्था एवं उद्योग मंत्री नीर बरकत, तथा पर्यटन मंत्री हैम काट्ज़ भारत का दौरा कर चुके हैं।
भारत और इज़राइल के बीच रणनीतिक साझेदारी है, जिसका वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार लगभग 4 बिलियन डॉलर है।
यह अपेक्षित समझौता, जो संयुक्त अरब अमीरात और जापान सहित 15 से अधिक देशों के साथ इजरायल के पिछले बीआईटी के बाद हुआ है, इजरायल और भारत के निवेशकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर संरक्षण के साथ-साथ गैर-भेदभावपूर्ण न्यूनतम उपचार और स्वतंत्र मध्यस्थता प्रदान कर सकता है।
भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इज़राइली तकनीक में भारी निवेश कर रहा है।
पिछले एक दशक में उसने इज़राइल से 2.9 अरब डॉलर मूल्य का सैन्य हार्डवेयर आयात किया है, जिसमें रडार, निगरानी और लड़ाकू ड्रोन, और मिसाइलें शामिल हैं।