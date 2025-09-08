इस चेतावनी के साथ कि आवश्यक औषधीय सामग्री के लिए अमेरिका की चीन और भारत पर निर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है, ट्रम्प प्रशासन घरेलू दवा विनिर्माण को वापस लाने के प्रयासों को तेज कर रहा है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा रणनीतिक सक्रिय औषधि सामग्री रिजर्व को फिर से भरने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद व्हाइट हाउस ने पिछले महीने एक बयान में कहा था, "आवश्यक औषधि उत्पादों के घरेलू उत्पादन की क्षमता को बहाल करना वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के खिलाफ राष्ट्रीय स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा के लिए आवश्यक है।"

स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग के तैयारी एवं प्रतिक्रिया उप-सहायक सचिव जॉन नॉक्स ने शुक्रवार को टीवी कार्यक्रम जस्ट द न्यूज़, नो नॉइज़ में बताया कि लगभग 70% सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई) चीन और भारत से आती हैं, और लगभग 90% एंटीबायोटिक्स चीन में उत्पादित होते हैं।

नॉक्स ने कहा, "हमारे यहाँ दास श्रम नहीं है और न ही विशाल थोक कारखानों के साथ उस स्तर पर प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है,... हमारे पास ऐसा करने की क्षमता या योग्यता है।"