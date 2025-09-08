अर्थव्यवस्था व टेक्नॉलॉजी
ट्रम्प प्रशासन ने दवा आपूर्ति के लिए चीन और भारत पर अमेरिकी निर्भरता कम करने की योजना पर जोर दिया
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पिछले महीने रणनीतिक सक्रिय औषधि अवयव रिजर्व को फिर से भरने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए।
ट्रम्प प्रशासन ने दवा आपूर्ति के लिए चीन और भारत पर अमेरिकी निर्भरता कम करने की योजना पर जोर दिया
FILE PHOTO: एक फार्मासिस्ट फाइजर फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित दवा एलिकिस की एक बोतल पकड़े हुए है / Reuters
8 सितम्बर 2025

इस चेतावनी के साथ कि आवश्यक औषधीय सामग्री के लिए अमेरिका की चीन और भारत पर निर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है, ट्रम्प प्रशासन घरेलू दवा विनिर्माण को वापस लाने के प्रयासों को तेज कर रहा है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा रणनीतिक सक्रिय औषधि सामग्री रिजर्व को फिर से भरने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद व्हाइट हाउस ने पिछले महीने एक बयान में कहा था, "आवश्यक औषधि उत्पादों के घरेलू उत्पादन की क्षमता को बहाल करना वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के खिलाफ राष्ट्रीय स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा के लिए आवश्यक है।"

स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग के तैयारी एवं प्रतिक्रिया उप-सहायक सचिव जॉन नॉक्स ने शुक्रवार को टीवी कार्यक्रम जस्ट द न्यूज़, नो नॉइज़ में बताया कि लगभग 70% सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई) चीन और भारत से आती हैं, और लगभग 90% एंटीबायोटिक्स चीन में उत्पादित होते हैं।

नॉक्स ने कहा, "हमारे यहाँ दास श्रम नहीं है और न ही विशाल थोक कारखानों के साथ उस स्तर पर प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है,... हमारे पास ऐसा करने की क्षमता या योग्यता है।"

सूचित

"इसलिए हमें नए और अभिनव तरीकों पर विचार करना होगा... ताकि चीज़ें सरल और तेज़ हो सकें।" उन्होंने अगली पीढ़ी के समाधानों के उदाहरण के रूप में 3डी-प्रिंटेड दवाओं और पारंपरिक शुरुआती सामग्रियों के उपयोग को उद्धृत किया।

प्रतिनिधि मारियानेट मिलर-मीक्स ने उसी कार्यक्रम में कहा कि अमेरिकी नियामकों को बाजार समेकन पर भी ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने कहा, "हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि एफटीसी (फेडरल ट्रेड कमीशन) अपना काम करे, और जब बहुत ज़्यादा वर्टिकल इंटीग्रेशन हो जाए, तो प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती है।" उन्होंने आपूर्ति श्रृंखला में फ़ार्मेसी लाभ प्रबंधकों और अन्य "अपारदर्शी बिचौलियों" की जाँच का आह्वान किया।

प्रशासन का कहना है कि ट्रम्प द्वारा "एक बड़ा सुंदर विधेयक" कहे जाने वाले नए कर प्रोत्साहनों को घरेलू एपीआई उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

स्रोत:AA
प्रोटोटाइप से पावर-ब्रोकर तक: कैसे तुर्की के स्वदेशी लड़ाकू जेट KAAN ने वैश्विक विश्वास अर्जित किया
ट्रंप ने असीम मुनीर की प्रशंसा की, कहा कि पाकिस्तान सेना प्रमुख के साथ ईरान पर चर्चा की
