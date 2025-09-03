पिछले साल समाचार एजेंसी रॉयटर्स से बात करने वाले सूत्रों के अनुसार, इज़राइल भारत के सबसे बड़े हथियार और हथियार प्रणालियों के आपूर्तिकर्ताओं में से एक है, और यह व्यापार गाज़ा पर उसके युद्ध से लगभग अप्रभावित रहा है।

पिछले दस वर्षों में, भारत ने इज़राइल से मिसाइलों, ड्रोन और रडार सहित 2.9 अरब डॉलर मूल्य के सैन्य उपकरण खरीदे हैं। तेल अवीव ने दिल्ली को हथियारों की निरंतर आपूर्ति की गारंटी दी है। पिछले एक दशक में इज़राइल भारत को सैन्य उपकरणों का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भी रहा है, इसके अलावा रूस (21.8 अरब डॉलर), फ्रांस (5.2 अरब डॉलर) और अमेरिका (4.5 अरब डॉलर) भी भारत को सैन्य उपकरण प्रदान करते हैं।

भारत और इज़राइल ने संयुक्त रूप से एक लंबी दूरी की सतही मिसाइल बराक 8 विकसित की है। भारतीय सेना ने इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान के साथ हुई झड़प में बराक मिसाइलों और इज़राइली हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल किया था।

न्यूयॉर्क टाइम्स की एक जाँच के अनुसार, भारत ने पेगासस निगरानी सॉफ़्टवेयर प्राप्त किया था, जिसका इस्तेमाल मोदी की 2017 की यात्रा के दौरान विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं सहित 300 से ज़्यादा भारतीयों के निजी खातों में सेंध लगाने के लिए किया गया था।

भारतीय कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि गाज़ा पर इज़राइल के हमले से कई भारतीय कंपनियों को आर्थिक लाभ हो रहा है और उन्होंने देश के राजनेताओं से इज़राइल को सभी हथियारों की आपूर्ति तुरंत रोकने का आग्रह किया है।

बेंगलुरु फॉर जस्टिस एंड पीस (बीएफजेपी) ने भारतीय सांसदों को पत्र लिखकर दावा किया था कि बेंगलुरु स्थित नौ कंपनियाँ इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज, एल्बिट सिस्टम्स और राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स को महत्वपूर्ण हथियार घटक आपूर्ति कर रही हैं।