नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), जो 2024 में लागू हुआ, के अनुसार, इन उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के सदस्य जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत आए थे, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के पात्र हैं।

सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के आई टी सेल के प्रमुख ने अपने X अकाउंट पर कहा कि, 'यह कदम हमारे इस्लामी पड़ोस में धार्मिक रूप से सताए गए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों का समर्थन करने की भाजपा की सभ्यतागत प्रतिबद्धता के अनुरूप है।’

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और इसके प्रावधानों से मुसलमानों को बाहर रखे जाने को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं, जिससे यह चिंता पैदा हुई है कि भारत में मुसलमान अपना मतदान का अधिकार खो देंगे।

2019 में, हज़ारों लोगों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया और भेदभाव और भारत के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के ह्रास पर अपनी चिंता व्यक्त की।