मुसलमानों को छोड़कर, 2025 से पहले आने वाले विदेशी अल्पसंख्यकों को शरण: गृह मंत्रालय
यह विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम से एक बदलाव है, जिसमें पहले कट-ऑफ तिथि 31 दिसंबर, 2014 निर्धारित की गई थी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्रालय
4 सितम्बर 2025

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी एक निर्देश के अनुसार, अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न से बचकर आए अल्पसंख्यक समूहों (मुस्लिमों को छोड़कर) के सदस्यों को बिना पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज़ों के भारत में रहने की अनुमति होगी।

बशर्ते कि वे 31 दिसंबर, 2024 तक भारत पहुँच जाएँ।

यह नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) से एक बदलाव है, जिसमें पहले अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2014 निर्धारित की गई थी।

आदेश में कहा गया है, "अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय, अर्थात् हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, से संबंधित कोई भी व्यक्ति, जो धार्मिक उत्पीड़न या धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने के लिए मजबूर हुआ हो और 31 दिसंबर, 2024 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर गया हो।"

सूचित

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), जो 2024 में लागू हुआ, के अनुसार, इन उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के सदस्य जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत आए थे, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के पात्र हैं।

सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के आई टी सेल के प्रमुख ने अपने X अकाउंट पर कहा कि, 'यह कदम हमारे इस्लामी पड़ोस में धार्मिक रूप से सताए गए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों का समर्थन करने की भाजपा की सभ्यतागत प्रतिबद्धता के अनुरूप है।’

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और इसके प्रावधानों से मुसलमानों को बाहर रखे जाने को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं, जिससे यह चिंता पैदा हुई है कि भारत में मुसलमान अपना मतदान का अधिकार खो देंगे।

2019 में, हज़ारों लोगों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया और भेदभाव और भारत के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के ह्रास पर अपनी चिंता व्यक्त की।

स्रोत:TRT World and Agencies
