राजनीति
2 मिनट पढ़ने के लिए
विपक्षी नेताओं ने कहा कि दो साल के बाद प्रधानमंत्री का मणिपुर दौरा 'बहुत कम और बहुत देर से' होगा
मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने के दो साल से अधिक समय बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस महीने राज्य का दौरा करने की उम्मीद है।
विपक्षी नेताओं ने कहा कि दो साल के बाद प्रधानमंत्री का मणिपुर दौरा 'बहुत कम और बहुत देर से' होगा
भारतीय अर्धसैनिक बल के जवान जून, 2023 को मणिपुर की राजधानी इम्फाल से लगभग 50 किलोमीटर दूर क्वाक्ता में एक कार बम विस्फोट स्थल का निरीक्षण करते हुए। / AP
3 सितम्बर 2025

कांग्रेस के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने हिंसा शुरू होने के 27 महीने बाद अब मणिपुर के लिए समय निकालने के लिए प्रधान मंत्री मोदी की आलोचना की।

उन्होंने कहा, "लगता है कि प्रधानमंत्री आखिरकार 13 सितंबर को मणिपुर का संक्षिप्त दौरा करने का साहस और सहानुभूति जुटा सकते हैं। लेकिन यह टीएलटीएल का मामला हो सकता है - बहुत कम और बहुत देर से।"

मणिपुर में मैतेई और कुकी दंगों की शुरुआत के बाद से, जिनमें 250 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 57,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं, विपक्ष अक्सर मोदी की इस बात के लिए आलोचना करता रहा है कि उन्होंने राज्य का दौरा कभी नहीं किया। इस साल 13 फ़रवरी से राज्य में राष्ट्रपति का शासन है।

जयराम रमेश ने कहा, "राज्य एक संकट से दूसरे संकट में फँसता रहा। एक आदिवासी महिला राज्यपाल को पद से हटा दिया गया और लगभग छह महीने तक नई राज्यपाल गुवाहाटी से काम करती रहीं। दिल्ली में बैठे उनके संरक्षकों ने मुख्यमंत्री को अपनी चालें चलने के लिए प्रोत्साहित किया।”

“ अंततः, जब विधानसभा में मुख्यमंत्री के विरुद्ध कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव पेश होने वाला था, 13 फ़रवरी, 2025 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया - जिसे पिछले महीने बढ़ा दिया गया। हालाँकि, राष्ट्रपति शासन ने लोगों के दैनिक जीवन में कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं लाया है।"

सूचित

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा मणिपुर की पूर्ण उपेक्षा और केंद्रीय गृह मंत्री की बड़बोली अक्षमता ने मणिपुर के समाज के सभी समुदायों के दर्द, संकट और पीड़ा को और गहरा कर दिया है।

राज्य में प्रधानमंत्री के संभावित दौरे को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ हैं।

हालाँकि कई लोग इसे "बहुत देर से" आने वाला मानते हैं, लेकिन कुकी ज़ो परिषद के प्रवक्ता गिंजा वुअलज़ोंग ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्हें उम्मीद है कि मोदी समुदाय के प्रतिनिधियों और नेताओं से मिलेंगे।

मणिपुर की भाजपा सरकार, जिसके शासनकाल में हिंसा शुरू हुई थी, को मीतेई समर्थक माना जाता था।

जयराम रमेश ने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया की यात्रा की है और असम तथा अरुणाचल प्रदेश का भी दौरा किया है, लेकिन उन्हें मणिपुर के लोगों तक पहुंचने के लिए न तो समय मिला है और न ही इच्छा।

स्रोत:TRT World and Agencies
खोजें
अमेरिका ने प्रतिशोध के खिलाफ चेतावनी दी व ट्रंप ने 'व्यवस्था परिवर्तन' का मुद्दा उठाया
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ईरान-इज़राइल संघर्ष के बीच परमाणु गैर-प्रसार व्यवस्था 'खतरे में' है
तुर्की के राष्ट्रपति ने दमिश्क में चर्च पर हुए 'घृणित' हमले की निंदा की और सीरिया के साथ एकजुटता का वादा किया
ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की आशंका के बीच न्यूयॉर्क शहर में 'उच्च' अलर्ट जारी
परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद यूरेनियम भंडार सुरक्षित: ईरान
ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया, कहा- 'अपराधी साथी के साथ बातचीत नहीं कर सकते'
'आखिर तुम होते कौन हो?' बैनन ने नेतन्याहू पर अमेरिका को युद्ध की ओर खींचने का आरोप लगाया
अमेरिका ने रूस के साथ समझौते करने से मना कर दिया। क्यों?
ज़ायोनी एजेंडा: क्या इज़राइल अल अक्सा को निशाना बना सकता है और ईरान पर दोष मढ़ सकता है?
अर्मेनिया के प्रधानमंत्री का 'ऐतिहासिक' तुर्की दौरा होने वाला है
ईरान के हमले में शीर्ष इज़रायली विज्ञान संस्थान नष्ट
ट्रंप ने टिकटॉक पर प्रतिबंध को सितंबर तक बढ़ाया
चीन ने चेतावनी दी है कि अगर ईरानी सरकार को जबरन गिराया गया तो ‘डरावनी स्तिथि’ पैदा हो जाएगी
द्वारा अभिषेक भाया
प्रोटोटाइप से पावर-ब्रोकर तक: कैसे तुर्की के स्वदेशी लड़ाकू जेट KAAN ने वैश्विक विश्वास अर्जित किया
द्वारा एसरा काराताश अलपाय
ट्रंप ने असीम मुनीर की प्रशंसा की, कहा कि पाकिस्तान सेना प्रमुख के साथ ईरान पर चर्चा की
TRT Global पर एक नज़र डालें। अपनी प्रतिक्रिया साझा करें!
Contact us