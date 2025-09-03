कांग्रेस के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने हिंसा शुरू होने के 27 महीने बाद अब मणिपुर के लिए समय निकालने के लिए प्रधान मंत्री मोदी की आलोचना की।

उन्होंने कहा, "लगता है कि प्रधानमंत्री आखिरकार 13 सितंबर को मणिपुर का संक्षिप्त दौरा करने का साहस और सहानुभूति जुटा सकते हैं। लेकिन यह टीएलटीएल का मामला हो सकता है - बहुत कम और बहुत देर से।"

मणिपुर में मैतेई और कुकी दंगों की शुरुआत के बाद से, जिनमें 250 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 57,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं, विपक्ष अक्सर मोदी की इस बात के लिए आलोचना करता रहा है कि उन्होंने राज्य का दौरा कभी नहीं किया। इस साल 13 फ़रवरी से राज्य में राष्ट्रपति का शासन है।

जयराम रमेश ने कहा, "राज्य एक संकट से दूसरे संकट में फँसता रहा। एक आदिवासी महिला राज्यपाल को पद से हटा दिया गया और लगभग छह महीने तक नई राज्यपाल गुवाहाटी से काम करती रहीं। दिल्ली में बैठे उनके संरक्षकों ने मुख्यमंत्री को अपनी चालें चलने के लिए प्रोत्साहित किया।”

“ अंततः, जब विधानसभा में मुख्यमंत्री के विरुद्ध कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव पेश होने वाला था, 13 फ़रवरी, 2025 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया - जिसे पिछले महीने बढ़ा दिया गया। हालाँकि, राष्ट्रपति शासन ने लोगों के दैनिक जीवन में कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं लाया है।"