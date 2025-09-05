इंडोनेशिया की राजधानी की सड़कों पर शुक्रवार को शांति थी, जब देशभर में एक सप्ताह से अधिक समय तक विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें से कुछ हिंसक थे। यह सब तब हुआ जब देश ने पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन की छुट्टी मनाई।

यह अशांति छात्रों, श्रमिकों और मानवाधिकार समूहों द्वारा शुरू की गई थी। शुरुआत में यह सांसदों के आवास भत्तों को लेकर गुस्से से शुरू हुई, लेकिन तब और बढ़ गई जब जकार्ता में एक रैली के दौरान एक पुलिस वाहन ने एक मोटरसाइकिल टैक्सी चालक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई।

प्रदर्शन तेजी से अन्य क्षेत्रों में फैल गए।

सांसदों के लाभ और पुलिस की रणनीति

गुरुवार को, छात्र समूहों ने मंत्रिमंडल के मंत्रियों से मुलाकात की और सांसदों के लाभ और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की रणनीति को लेकर शिकायतें दर्ज कीं। सप्ताह की शुरुआत में, उन्होंने सांसदों के साथ भी बातचीत की, लेकिन राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मिलने के प्रयास अब तक असफल रहे हैं।