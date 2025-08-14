दुनिया
2 मिनट पढ़ने के लिए
रिपोर्टों के अनुसार, चीन के शीर्ष राजनयिक 2022 के बाद पहली बार भारत की यात्रा पर आएंगे
चीन के विदेश मंत्री ने आखिरी बार 2022 में भारत का दौरा किया था।
रिपोर्टों के अनुसार, चीन के शीर्ष राजनयिक 2022 के बाद पहली बार भारत की यात्रा पर आएंगे
चीनी विदेश मंत्री वांग यी / AP
14 अगस्त 2025

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने बुधवार को बताया कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी सोमवार को भारत आने की योजना बना रहे हैं।

मीडिया आउटलेट ने सूत्रों के हवाले से बताया कि वांग भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ दोनों देशों के सीमा मुद्दों पर विशेष प्रतिनिधि वार्ता के अगले दौर की बैठक करेंगे।

वांग और डोभाल दो हिमालयी पड़ोसियों के बीच सीमा मुद्दों पर विशेष प्रतिनिधि हैं, और उम्मीद है कि यह बैठक इन्हीं मुद्दों पर केंद्रित होगी।

इस जून में, वांग और डोभाल बीजिंग में आखिरी बार मिले थे।

2022 में, वांग भारत की अपनी आखिरी यात्रा करेंगे।

सूचित

2020 में तनावपूर्ण सीमा संघर्षों के बाद, यह यात्रा संबंधों के मज़बूत होने के साथ मेल खाती है।

नई दिल्ली और बीजिंग ने 2020 में जम्मू-कश्मीर में एक घातक सीमा संघर्ष में 20 भारतीय और चार चीनी सैनिकों के मारे जाने के बाद संबंधों को स्थिर करने के लिए सावधानीपूर्वक काम किया है।

पिछले महीने, भारत ने 2020 के बाद पहली बार चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना फिर से शुरू किया।

चीनी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा था कि इस महीने के अंत में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का "स्वागत" है।

स्रोत:AA
खोजें
अमेरिका ने प्रतिशोध के खिलाफ चेतावनी दी व ट्रंप ने 'व्यवस्था परिवर्तन' का मुद्दा उठाया
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ईरान-इज़राइल संघर्ष के बीच परमाणु गैर-प्रसार व्यवस्था 'खतरे में' है
तुर्की के राष्ट्रपति ने दमिश्क में चर्च पर हुए 'घृणित' हमले की निंदा की और सीरिया के साथ एकजुटता का वादा किया
ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की आशंका के बीच न्यूयॉर्क शहर में 'उच्च' अलर्ट जारी
परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद यूरेनियम भंडार सुरक्षित: ईरान
ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया, कहा- 'अपराधी साथी के साथ बातचीत नहीं कर सकते'
'आखिर तुम होते कौन हो?' बैनन ने नेतन्याहू पर अमेरिका को युद्ध की ओर खींचने का आरोप लगाया
अमेरिका ने रूस के साथ समझौते करने से मना कर दिया। क्यों?
ज़ायोनी एजेंडा: क्या इज़राइल अल अक्सा को निशाना बना सकता है और ईरान पर दोष मढ़ सकता है?
अर्मेनिया के प्रधानमंत्री का 'ऐतिहासिक' तुर्की दौरा होने वाला है
ईरान के हमले में शीर्ष इज़रायली विज्ञान संस्थान नष्ट
ट्रंप ने टिकटॉक पर प्रतिबंध को सितंबर तक बढ़ाया
चीन ने चेतावनी दी है कि अगर ईरानी सरकार को जबरन गिराया गया तो ‘डरावनी स्तिथि’ पैदा हो जाएगी
द्वारा अभिषेक भाया
प्रोटोटाइप से पावर-ब्रोकर तक: कैसे तुर्की के स्वदेशी लड़ाकू जेट KAAN ने वैश्विक विश्वास अर्जित किया
द्वारा एसरा काराताश अलपाय
ट्रंप ने असीम मुनीर की प्रशंसा की, कहा कि पाकिस्तान सेना प्रमुख के साथ ईरान पर चर्चा की
TRT Global पर एक नज़र डालें। अपनी प्रतिक्रिया साझा करें!
Contact us