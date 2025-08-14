प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने बुधवार को बताया कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी सोमवार को भारत आने की योजना बना रहे हैं।
मीडिया आउटलेट ने सूत्रों के हवाले से बताया कि वांग भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ दोनों देशों के सीमा मुद्दों पर विशेष प्रतिनिधि वार्ता के अगले दौर की बैठक करेंगे।
वांग और डोभाल दो हिमालयी पड़ोसियों के बीच सीमा मुद्दों पर विशेष प्रतिनिधि हैं, और उम्मीद है कि यह बैठक इन्हीं मुद्दों पर केंद्रित होगी।
इस जून में, वांग और डोभाल बीजिंग में आखिरी बार मिले थे।
2022 में, वांग भारत की अपनी आखिरी यात्रा करेंगे।
2020 में तनावपूर्ण सीमा संघर्षों के बाद, यह यात्रा संबंधों के मज़बूत होने के साथ मेल खाती है।
नई दिल्ली और बीजिंग ने 2020 में जम्मू-कश्मीर में एक घातक सीमा संघर्ष में 20 भारतीय और चार चीनी सैनिकों के मारे जाने के बाद संबंधों को स्थिर करने के लिए सावधानीपूर्वक काम किया है।
पिछले महीने, भारत ने 2020 के बाद पहली बार चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना फिर से शुरू किया।
चीनी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा था कि इस महीने के अंत में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का "स्वागत" है।