भारत और सिंगापुर ने बुधवार को संबंधों को बढ़ावा देने और द्विपक्षीय पहलों की प्रगति की समीक्षा के लिए बहु-मंत्रालयी स्तरीय वार्ता की।

भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि तीसरी भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक भारतीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की गई, और मंत्रियों ने उन्नत विनिर्माण, कनेक्टिविटी, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य देखभाल, कौशल विकास और स्थिरता पर द्विपक्षीय सहयोग पहल की प्रगति की समीक्षा की।

पिछला ISMR अगस्त 2024 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था

सिंगापुर पक्ष का नेतृत्व उप-प्रधानमंत्री गान किम योंग ने किया, जबकि भारतीय प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री एस. जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल थीं।