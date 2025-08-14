दुनिया
भारत और सिंगापुर के बीच बहु-मंत्रालयी स्तरीय वार्ता
सिंगापुर पक्ष का नेतृत्व उप प्रधानमंत्री गान किम योंग ने किया, जबकि भारतीय प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री एस. जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल थीं।
सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और व्यापार एवं उद्योग मंत्री गान किम योंग / Reuters
14 अगस्त 2025

भारत और सिंगापुर ने बुधवार को संबंधों को बढ़ावा देने और द्विपक्षीय पहलों की प्रगति की समीक्षा के लिए बहु-मंत्रालयी स्तरीय वार्ता की।

भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि तीसरी भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक भारतीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की गई, और मंत्रियों ने उन्नत विनिर्माण, कनेक्टिविटी, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य देखभाल, कौशल विकास और स्थिरता पर द्विपक्षीय सहयोग पहल की प्रगति की समीक्षा की।

पिछला ISMR अगस्त 2024 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था

सिंगापुर पक्ष का नेतृत्व उप-प्रधानमंत्री गान किम योंग ने किया, जबकि भारतीय प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री एस. जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल थीं।

सिंगापुर पक्ष ने "समुद्री क्षेत्र सहित आर्थिक, वाणिज्यिक और निवेश संबंधी गतिविधियों" के सिलसिले में वित्तीय राजधानी मुंबई का भी दौरा किया।

मंत्रालय ने कहा कि भारत, दक्षिण एशियाई राष्ट्र की "एक्ट ईस्ट" नीति में सिंगापुर को एक "महत्वपूर्ण साझेदार" मानता है।

सितंबर 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, द्विपक्षीय व्यापार 34.3 बिलियन डॉलर रहा।

स्रोत:AA
