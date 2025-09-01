अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल के अंत में भारत की अपनी बहुप्रतीक्षित यात्रा को अप्रत्याशित रूप से रद्द कर दिया है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब भारत शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में चीन और रूस के साथ अपने राजनयिक संबंधों को गहरा कर रहा है।

इसके विपरीत, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिसंबर में भारत आने की उम्मीद है, जैसा कि उनके सहयोगी ने पिछले महीने पुष्टि की थी। यह संकेत है कि मॉस्को और नई दिल्ली के बीच संबंध स्थिर बने हुए हैं, जबकि वाशिंगटन पीछे हट रहा है।

“प्रधानमंत्री मोदी से यह कहने के बाद कि वह इस साल के अंत में क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए भारत आएंगे, ट्रंप ने अब शरद ऋतु में भारत आने की योजना को रद्द कर दिया है,” The New York Times ने एक रिपोर्ट में कहा। इस रिपोर्ट का शीर्षक था ‘द नोबेल प्राइज एंड ए टेस्टि फोन कॉल: हाउ द ट्रंप-मोदी रिलेशनशिप अनरैवेल्ड’। यह रिपोर्ट सप्ताहांत में प्रकाशित हुई।

क्वाड, या चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान का एक बहुपक्षीय सुरक्षा ढांचा है, जिसे आमतौर पर चीन के उदय को रोकने के उद्देश्य से एक समूह के रूप में देखा जाता है। यह समूह इंडो-पैसिफिक क्षेत्रीय सुरक्षा पर केंद्रित एक रणनीतिक मंच के रूप में कार्य करता है।

इस नवंबर में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन पर अब ट्रंप के इस कार्यक्रम में शामिल न होने के फैसले के बाद अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं।

व्हाइट हाउस ने अभी तक टाइम्स की रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका और भारत के बीच तनाव का एक मुख्य कारण ट्रंप का यह दावा है कि उन्होंने मई में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव के दौरान संघर्षविराम कराया था। यह दावा उन्होंने जून में मोदी के साथ एक विवादास्पद फोन कॉल के दौरान किया।

ट्रंप ने बार-बार यह कहा है कि उन्होंने व्यापार दबाव का उपयोग करके दोनों पक्षों पर संघर्ष को रोकने के लिए दबाव डाला।

हालांकि, भारत ने इस दावे को सख्ती से खारिज कर दिया है, यह कहते हुए कि संघर्षविराम नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच प्रत्यक्ष वार्ता का परिणाम था, जिसमें किसी बाहरी मध्यस्थता की भूमिका नहीं थी।

दूसरी ओर, पाकिस्तान ने ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के उनके प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि ट्रंप का वैश्विक कूटनीति में अपनी भूमिका के लिए मान्यता प्राप्त करने का व्यापक उद्देश्य है, जिसमें उनके शांति प्रयासों को मान्यता देने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग भी शामिल है।