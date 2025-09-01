वाशिंगटन द्वारा भारतीय निर्यात पर उच्च टैरिफ लगाए जाने के बाद अपने पहले सार्वजनिक बयान में, व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत "झुकेगा" नहीं और इसके बजाय नए बाज़ार हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

यूक्रेन में युद्ध रोकने के लिए मास्को पर दबाव बनाने के प्रयास में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस सप्ताह अमेरिका में कई भारतीय आयातों पर 50 प्रतिशत कर लगा दिया, जो नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल की बड़ी खरीद के प्रतिशोध के रूप में है।

इस साल व्हाइट हाउस लौटने के बाद से, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को एक व्यापक नीतिगत औज़ार के रूप में इस्तेमाल किया है, जिससे वैश्विक व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

शुक्रवार को नई दिल्ली में निर्माण उद्योग से जुड़े एक कार्यक्रम में बोलते हुए, गोयल ने कहा कि अगर कोई हमारे साथ मुक्त व्यापार समझौता करना चाहता है, तो भारत "हमेशा तैयार है"।

लेकिन, उन्होंने आगे कहा कि भारत "न तो झुकेगा और न ही कभी कमज़ोर दिखाई देगा"।

"हम साथ मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे और नए बाज़ारों पर कब्ज़ा करते रहेंगे।"

ट्रम्प द्वारा हाल ही में लगाए गए टैरिफ़ ने अमेरिका और भारत के बीच संबंधों को ख़राब कर दिया है; नई दिल्ली ने इन आरोपों की निंदा करते हुए इन्हें "अनुचित, अनुचित और अविवेकपूर्ण" बताया है।