अमेरिकी टैरिफ के बाद व्यापार मंत्री ने कहा, भारत 'झुकेगा' नहीं
ट्रम्प की ओर से लगाए गए नवीनतम टैरिफ से अमेरिका-भारत संबंधों में तनाव पैदा हो गया है, तथा नई दिल्ली ने पहले ही टैरिफ को "अनुचित, अनुचित और अविवेकपूर्ण" बताकर इसकी आलोचना की थी।
ट्रम्प के पोस्टर पकड़े एक ट्रेड एसोसिएशन के सदस्य हालिया टैरिफ बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान नारे लगाते हुए। अरुण शंकर/एएफपी / AFP
1 सितम्बर 2025

वाशिंगटन द्वारा भारतीय निर्यात पर उच्च टैरिफ लगाए जाने के बाद अपने पहले सार्वजनिक बयान में, व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत "झुकेगा" नहीं और इसके बजाय नए बाज़ार हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

यूक्रेन में युद्ध रोकने के लिए मास्को पर दबाव बनाने के प्रयास में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस सप्ताह अमेरिका में कई भारतीय आयातों पर 50 प्रतिशत कर लगा दिया, जो नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल की बड़ी खरीद के प्रतिशोध के रूप में है।

इस साल व्हाइट हाउस लौटने के बाद से, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को एक व्यापक नीतिगत औज़ार के रूप में इस्तेमाल किया है, जिससे वैश्विक व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

शुक्रवार को नई दिल्ली में निर्माण उद्योग से जुड़े एक कार्यक्रम में बोलते हुए, गोयल ने कहा कि अगर कोई हमारे साथ मुक्त व्यापार समझौता करना चाहता है, तो भारत "हमेशा तैयार है"।

लेकिन, उन्होंने आगे कहा कि भारत "न तो झुकेगा और न ही कभी कमज़ोर दिखाई देगा"।

"हम साथ मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे और नए बाज़ारों पर कब्ज़ा करते रहेंगे।"

ट्रम्प द्वारा हाल ही में लगाए गए टैरिफ़ ने अमेरिका और भारत के बीच संबंधों को ख़राब कर दिया है; नई दिल्ली ने इन आरोपों की निंदा करते हुए इन्हें "अनुचित, अनुचित और अविवेकपूर्ण" बताया है।

डेयरी और कृषि उद्योगों के कारण दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता में बाधा उत्पन्न हुई है।

जहाँ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किसानों, जो एक बड़ा मतदाता समूह है, की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, वहीं ट्रम्प अमेरिका तक अपनी पहुँच बढ़ाना चाहते हैं।

2024 में, भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य संयुक्त राज्य अमेरिका था, जहाँ 87.3 बिलियन डॉलर का निर्यात हुआ।

हालाँकि, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि 50 प्रतिशत शुल्क व्यापार प्रतिबंध के समान है और इससे छोटे व्यवसायों को नुकसान हो सकता है।

कपड़ा, समुद्री भोजन और आभूषण निर्यातकों ने पहले ही अमेरिका से ऑर्डर रद्द होने और बांग्लादेश व वियतनाम जैसे प्रतिद्वंद्वियों से नुकसान की सूचना दी है, जिससे नौकरियों में भारी कटौती की आशंका बढ़ गई है।

गोयल ने कहा कि सरकार आने वाले दिनों में हर क्षेत्र को समर्थन देने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाएगी।

उन्होंने कहा, "मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस साल भारत का निर्यात 2024-25 के आंकड़े को पार कर जाएगा।"

स्रोत:AFP
