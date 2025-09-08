गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन की 30 सदस्यों पर पुलिस द्वारा बिना अनुमति के कन्नूर, केरल के जैविक पारिस्थितिक क्षेत्र, मदायिपारा में सार्वजनिक बैठक और फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन आयोजित करने के आरोप लगाए गए हैं।

गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन इंडिया (GIO) जमात-ए-इस्लामी हिंद का सहायक संगठन है

पीटीआई के अनुसार पझायंगडी पुलिस ने अफरा शिहाब और 29 अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ बिना पूर्व अनुमति के यहां मदयिपारा में प्रदर्शन करने के लिए मामला दर्ज किया है।

मदयिपारा इस उत्तरी ज़िले में स्थित एक पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पहाड़ी है।