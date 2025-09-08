दुनिया
केरल में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन को लेकर छात्रा संगठन के कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शनकारियों ने झंडे और बैनर ले रखे थे, जिससे कथित तौर पर जैविक पारिस्थितिक क्षेत्र की 'जैव विविधता' को नुकसान पहुंचा।
भारत इजराइल फिलिस्तीन विरोध / AP
8 सितम्बर 2025

गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन की 30 सदस्यों पर पुलिस द्वारा बिना अनुमति के कन्नूर, केरल के जैविक पारिस्थितिक क्षेत्र, मदायिपारा में सार्वजनिक बैठक और फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन आयोजित करने के आरोप लगाए गए हैं।

गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन इंडिया (GIO) जमात-ए-इस्लामी हिंद का सहायक संगठन है

पीटीआई के अनुसार पझायंगडी पुलिस ने अफरा शिहाब और 29 अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ बिना पूर्व अनुमति के यहां मदयिपारा में प्रदर्शन करने के लिए मामला दर्ज किया है।

मदयिपारा इस उत्तरी ज़िले में स्थित एक पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पहाड़ी है।

सूचित

एफआईआर के अनुसार, प्रदर्शनकारी इस क्षेत्र में एकत्रित हुए और समाज में तनाव पैदा करने के इरादे से फ़िलिस्तीन समर्थक नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया।

सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि शुक्रवार को उस संवेदनशील क्षेत्र में झंडे और बैनर लेकर फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन के दृश्य सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और मामला दर्ज किया।

उन पर गैरकानूनी जमावड़े के लिए बीएनएस की धारा 189(2), 191(2), 192 और 190 के तहत मामला दर्ज किया गया है

