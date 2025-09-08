दुनिया
2 मिनट पढ़ने के लिए
मोदी ने ट्रंप की ‘भावनाओं’ का स्वागत किया, कहा भारत और अमेरिका के बीच ‘भविष्यदर्शी’ संबंध हैं
मोदी शुक्रवार को वाशिंगटन डीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप की टिप्पणी का जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच विशेष संबंध हैं।
मोदी ने ट्रंप की ‘भावनाओं’ का स्वागत किया, कहा भारत और अमेरिका के बीच ‘भविष्यदर्शी’ संबंध हैं
मोदी और ट्रम्प 13 फरवरी, 2025 को वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में एक संवाददाता सम्मेलन के लिए पहुंचे। / AP
8 सितम्बर 2025

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की इस "भावना" का कि भारत और अमेरिका के बीच "बहुत सकारात्मक और दूरदर्शी" संबंध हैं, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी से स्वागत किया।

मोदी की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका द्वारा रूसी तेल खरीदने में इस्तेमाल होने वाली भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है।

मोदी शुक्रवार को वाशिंगटन डीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप की उस टिप्पणी का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच एक विशेष रिश्ता है।

भारत के साथ संबंधों को फिर से पटरी पर लाने के बारे में पूछे गए एक सवाल पर ट्रंप ने कहा, "मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूँगा, वह एक महान प्रधानमंत्री हैं, वह महान हैं... मुझे बस इस समय वह जो कर रहे हैं वह पसंद नहीं है, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच एक विशेष रिश्ता है। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है।"

मोदी ने अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी एक्स के माध्यम से कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की मैं गहराई से सराहना करता हूँ और उनका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ।"

सूचित

उन्होंने आगे कहा: "भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत ही सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है।"

भारत से आयात पर ट्रंप द्वारा लगाया गया 50% टैरिफ पिछले महीने के अंत में लागू हुआ, जो आंशिक रूप से रूसी तेल आयात करने की सज़ा के तौर पर था। इससे पहले, नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच व्यापार समझौता न हो पाने के बाद ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 25% का बेसलाइन टैरिफ लगाया था।

भारत ने अमेरिकी अधिभार को "अनुचित, अनुचित और अतार्किक" करार दिया है।

ट्रम्प ने शुक्रवार को चीन के तियानजिन में हाल ही में हुए शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के बाद भारत, रूस और चीन के बीच बदलते वैश्विक गठबंधनों पर चिंता व्यक्त की थी।

"लगता है हमने भारत और रूस को सबसे गहरे और सबसे अंधकारमय चीन के हाथों खो दिया है। ईश्वर करे कि उनका भविष्य एक साथ लंबा और समृद्ध हो!" ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा।

मोदी इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल नहीं हो सकते हैं।

स्रोत:AA
खोजें
अमेरिका ने प्रतिशोध के खिलाफ चेतावनी दी व ट्रंप ने 'व्यवस्था परिवर्तन' का मुद्दा उठाया
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ईरान-इज़राइल संघर्ष के बीच परमाणु गैर-प्रसार व्यवस्था 'खतरे में' है
तुर्की के राष्ट्रपति ने दमिश्क में चर्च पर हुए 'घृणित' हमले की निंदा की और सीरिया के साथ एकजुटता का वादा किया
ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की आशंका के बीच न्यूयॉर्क शहर में 'उच्च' अलर्ट जारी
परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद यूरेनियम भंडार सुरक्षित: ईरान
ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया, कहा- 'अपराधी साथी के साथ बातचीत नहीं कर सकते'
'आखिर तुम होते कौन हो?' बैनन ने नेतन्याहू पर अमेरिका को युद्ध की ओर खींचने का आरोप लगाया
अमेरिका ने रूस के साथ समझौते करने से मना कर दिया। क्यों?
ज़ायोनी एजेंडा: क्या इज़राइल अल अक्सा को निशाना बना सकता है और ईरान पर दोष मढ़ सकता है?
अर्मेनिया के प्रधानमंत्री का 'ऐतिहासिक' तुर्की दौरा होने वाला है
ईरान के हमले में शीर्ष इज़रायली विज्ञान संस्थान नष्ट
ट्रंप ने टिकटॉक पर प्रतिबंध को सितंबर तक बढ़ाया
चीन ने चेतावनी दी है कि अगर ईरानी सरकार को जबरन गिराया गया तो ‘डरावनी स्तिथि’ पैदा हो जाएगी
द्वारा अभिषेक भाया
प्रोटोटाइप से पावर-ब्रोकर तक: कैसे तुर्की के स्वदेशी लड़ाकू जेट KAAN ने वैश्विक विश्वास अर्जित किया
द्वारा एसरा काराताश अलपाय
ट्रंप ने असीम मुनीर की प्रशंसा की, कहा कि पाकिस्तान सेना प्रमुख के साथ ईरान पर चर्चा की
TRT Global पर एक नज़र डालें। अपनी प्रतिक्रिया साझा करें!
Contact us