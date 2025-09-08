अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की इस "भावना" का कि भारत और अमेरिका के बीच "बहुत सकारात्मक और दूरदर्शी" संबंध हैं, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी से स्वागत किया।

मोदी की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका द्वारा रूसी तेल खरीदने में इस्तेमाल होने वाली भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है।

मोदी शुक्रवार को वाशिंगटन डीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप की उस टिप्पणी का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच एक विशेष रिश्ता है।

भारत के साथ संबंधों को फिर से पटरी पर लाने के बारे में पूछे गए एक सवाल पर ट्रंप ने कहा, "मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूँगा, वह एक महान प्रधानमंत्री हैं, वह महान हैं... मुझे बस इस समय वह जो कर रहे हैं वह पसंद नहीं है, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच एक विशेष रिश्ता है। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है।"

मोदी ने अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी एक्स के माध्यम से कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की मैं गहराई से सराहना करता हूँ और उनका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ।"