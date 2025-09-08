अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की इस "भावना" का कि भारत और अमेरिका के बीच "बहुत सकारात्मक और दूरदर्शी" संबंध हैं, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी से स्वागत किया।
मोदी की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका द्वारा रूसी तेल खरीदने में इस्तेमाल होने वाली भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है।
मोदी शुक्रवार को वाशिंगटन डीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप की उस टिप्पणी का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच एक विशेष रिश्ता है।
भारत के साथ संबंधों को फिर से पटरी पर लाने के बारे में पूछे गए एक सवाल पर ट्रंप ने कहा, "मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूँगा, वह एक महान प्रधानमंत्री हैं, वह महान हैं... मुझे बस इस समय वह जो कर रहे हैं वह पसंद नहीं है, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच एक विशेष रिश्ता है। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है।"
मोदी ने अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी एक्स के माध्यम से कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की मैं गहराई से सराहना करता हूँ और उनका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ।"
उन्होंने आगे कहा: "भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत ही सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है।"
भारत से आयात पर ट्रंप द्वारा लगाया गया 50% टैरिफ पिछले महीने के अंत में लागू हुआ, जो आंशिक रूप से रूसी तेल आयात करने की सज़ा के तौर पर था। इससे पहले, नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच व्यापार समझौता न हो पाने के बाद ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 25% का बेसलाइन टैरिफ लगाया था।
भारत ने अमेरिकी अधिभार को "अनुचित, अनुचित और अतार्किक" करार दिया है।
ट्रम्प ने शुक्रवार को चीन के तियानजिन में हाल ही में हुए शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के बाद भारत, रूस और चीन के बीच बदलते वैश्विक गठबंधनों पर चिंता व्यक्त की थी।
"लगता है हमने भारत और रूस को सबसे गहरे और सबसे अंधकारमय चीन के हाथों खो दिया है। ईश्वर करे कि उनका भविष्य एक साथ लंबा और समृद्ध हो!" ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा।
मोदी इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल नहीं हो सकते हैं।