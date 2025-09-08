ट्रम्प ने नेवी सील मिशन को मंजूरी दी, जिसमें निहत्थे मछुआरों ने अपनी जान गवायी - NYT
दुनिया
5 मिनट पढ़ने के लिए
ट्रम्प ने नेवी सील मिशन को मंजूरी दी, जिसमें निहत्थे मछुआरों ने अपनी जान गवायी - NYTन्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, उत्तर कोरिया में 2019 का एक गुप्त अभियान तब बुरी तरह विफल हो गया जब सील टीम 6 किम जोंग-उन पर निगरानी रखने के लिए निगरानी उपकरण स्थापित करने में विफल रही और इसके बजाय, निहत्थे नागरिकों को मार डाला।
2019 में उच्च-स्तरीय राजनयिक वार्ता के दौरान, जासूसी उपकरण लगाने के असफल अभियान में अमेरिकी नौसेना सील ने उत्तर कोरियाई नागरिकों को मार डाला। [फ़ाइल] / Reuters
8 सितम्बर 2025

वॉशिंगटन, डीसी

सागर गहरा और शांत था। 2019 की सर्दियों में, अमेरिकी नेवी सीलस पानी से निकलकर उत्तर कोरिया के समुद्र तट पर रेंगते हुए पहुंचे।

उनका मिशन, जिसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने वर्णित किया, दशकों में सबसे खतरनाक में से एक था: एक ऐसा उपकरण लगाना जिससे वॉशिंगटन किम जोंग-उन के आंतरिक सर्कल की बातचीत सुन सके, उस समय जब परमाणु वार्ता डोनाल्ड ट्रंप के साथ चरम पर थी।

यह सामान्य जासूसी नहीं थी। इस अभियान के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता थी, टाइम्स ने बताया, क्योंकि पकड़े जाने पर यह आपदा को जन्म दे सकता था।

अगर SEALs पकड़े जाते, तो उन्हें बंधक के रूप में दिखाया जा सकता था। अगर मारे जाते, तो एक परमाणु शक्ति के साथ तनाव बढ़ने का खतरा वास्तविक था। फिर भी, ट्रंप ने खुफिया प्रमुखों द्वारा यह विश्वास दिलाने पर कि जोखिम के बदले लाभ उचित है, आदेश दिया।

SEAL टीम 6 के रेड स्क्वाड्रन को चुना गया।

वही लोग जिन्होंने एबटाबाद पर हमला किया था, अब एक बहुत अलग लक्ष्य के लिए तैयार हो रहे थे। उन्होंने ठंडे अमेरिकी पानी में महीनों तक अभ्यास किया, घंटों तक अंधेरे में छोटी पनडुब्बियों को चलाना सीखा, और आधे जमे हुए, दुश्मन के तट पर बिना देखे रेंगने का अभ्यास किया।

टाइम्स ने बताया कि हर अभ्यास बिना किसी संचार के ब्लैकआउट में किया गया। न ड्रोन, न लाइव फीड।

उत्तर कोरिया के अंदर, उनके पास केवल अभ्यास के समय, स्मृति और मौन ही मार्गदर्शन के लिए थे।

टाइम्स ने बताया कि दो परमाणु-संचालित पनडुब्बियों ने उन्हें तट के करीब पहुंचाया, फिर छोटी पनडुब्बियों को छोड़ा जो तट की ओर बढ़ीं।

रात घातक हो गई

सेंसर ने एक खाली समुद्र तट का संकेत दिया। पानी शांत था। रात मौन थी।

स्लाइडिंग दरवाजे खुले और SEALs उथले पानी में तैरते हुए अपने उपकरण खींचते हुए पहुंचे। हर ठहराव, हर सतह के ऊपर स्कैन ने वही पुष्टि की: वहां कोई नहीं था।

फिर हरकत हुई। एक छोटी नाव दिखाई दी, टॉर्च की रोशनी लहरों पर कट रही थी। समुद्र तट से, कमांडो ने देखा कि बीम खतरनाक रूप से छोटी पनडुब्बियों के करीब आ रही थी। अदृश्यता का एहसास गायब हो गया।

उन्हें लगा कि वे पकड़े गए हैं। हथियार उठे। पानी के ऊपर फायरिंग की आवाज गूंजी। कुछ सेकंड बाद, नाविक गिर गए। समुद्र तट फिर से शांत हो गया।

सूचित

मिशन उसी क्षण विफल हो गया। सुनने वाला उपकरण अपने केस में ही रहा। SEALs तैरकर बाहर निकले, और प्रतीक्षा कर रही पनडुब्बी ने उन्हें वापस ले लिया। लेकिन जैसा कि टाइम्स ने बाद में सीखा, जिन लोगों को उन्होंने मारा था, वे सशस्त्र गार्ड नहीं थे।

वे नागरिक गोताखोर थे, जो रात में वेटसूट पहनकर शंख खोज रहे थे।

टाइम्स के अनुसार, पनडुब्बी ने उन्हें निकालने के लिए उथले पानी में बड़ी जोखिम उठाई, फिर प्रशांत महासागर में तेजी से लौट गई।

वॉशिंगटन लौटने पर, इस अभियान का कभी खुलासा नहीं हुआ। न तो उत्तर कोरिया और न ही अमेरिका ने इसे स्वीकार किया। कांग्रेस, जिसे कानून के अनुसार गुप्त अभियानों के बारे में बताया जाना चाहिए, अंधेरे में रखी गई।

विवरण अब तक छिपे रहे

टाइम्स द्वारा उद्धृत कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि यह चूक संघीय क़ानूनों का उल्लंघन कर सकती है, जो निरीक्षण समितियों को सूचित रखने के लिए बनाए गए हैं।

राजनीतिक नाटक चलता रहा। ट्रंप और किम कुछ हफ्तों बाद हनोई में मिले। शिखर सम्मेलन बिना किसी समझौते के समाप्त हो गया। मई तक, प्योंगयांग ने मिसाइल लॉन्च फिर से शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों में, पहले के किसी भी वर्ष की तुलना में अधिक परीक्षण किए गए।

अमेरिकी अनुमानों के अनुसार, अब किम के पास लगभग 50 परमाणु हथियारों का भंडार है, और दर्जनों और बनाने की क्षमता है।

पेंटागन के अंदर, समीक्षाएं आदेशित की गईं। टाइम्स ने कहा कि अधिकारियों ने सगाई के नियमों के तहत हत्याओं को कानूनी ठहराया, इसे गलत योजना के बजाय दुर्भाग्य की श्रृंखला का परिणाम बताया। बाद में SEALs में से कई को पदोन्नत किया गया।

लेकिन विशेष अभियानों के दिग्गजों ने एक पैटर्न देखा। SEAL टीम 6 की प्रतिष्ठा साहसी अभियानों पर बनी थी, फिर भी इसका इतिहास ऐसे घटनाओं से भरा हुआ है। 1983 में ग्रेनेडा में, चार लोग तट तक पहुंचने से पहले डूब गए। 2010 में अफगानिस्तान में, एक बंधक को गलती से उन SEALs द्वारा मार दिया गया जो उसे बचाने गए थे।

टाइम्स ने नोट किया कि बराक ओबामा, ऐसे जोखिमों से सावधान, ने अपने दूसरे कार्यकाल में कमांडो छापों को सीमित करने की दिशा में कदम उठाए थे, उन्हें असाधारण परिस्थितियों के लिए आरक्षित रखा। ट्रंप ने उन सीमाओं को उलट दिया। उत्तर कोरिया मिशन, उथले पानी में पनडुब्बियों से न्यूनतम निरीक्षण के साथ चलाया गया, इसका प्रत्यक्ष परिणाम था।

जब जो बाइडेन ने पदभार संभाला, तो जोखिम के पैमाने ने नई जांच को आकर्षित किया। रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने एक स्वतंत्र जांच का आदेश दिया। 2021 में, कांग्रेस की प्रमुख समितियों को अंततः जानकारी दी गई। निष्कर्ष अभी भी गुप्त हैं।

जो सामने आया है, वह टाइम्स द्वारा एकत्रित साक्षात्कार और दस्तावेजों के माध्यम से, महत्वाकांक्षा, गोपनीयता और गलत गणना की कहानी है। SEALs ने पूर्णता के लिए प्रशिक्षण लिया लेकिन अंधेरे में काम किया।

ट्रंप ने दांव लगाया कि खुफिया जानकारी कूटनीति को मोड़ सकती है। जो बचा वह हिंसा में समाप्त हुआ एक मिशन था, जिसके विवरण अब तक दफन थे।

स्रोत:TRT World and Agencies
खोजें
अमेरिका ने प्रतिशोध के खिलाफ चेतावनी दी व ट्रंप ने 'व्यवस्था परिवर्तन' का मुद्दा उठाया
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ईरान-इज़राइल संघर्ष के बीच परमाणु गैर-प्रसार व्यवस्था 'खतरे में' है
तुर्की के राष्ट्रपति ने दमिश्क में चर्च पर हुए 'घृणित' हमले की निंदा की और सीरिया के साथ एकजुटता का वादा किया
ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की आशंका के बीच न्यूयॉर्क शहर में 'उच्च' अलर्ट जारी
परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद यूरेनियम भंडार सुरक्षित: ईरान
ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया, कहा- 'अपराधी साथी के साथ बातचीत नहीं कर सकते'
'आखिर तुम होते कौन हो?' बैनन ने नेतन्याहू पर अमेरिका को युद्ध की ओर खींचने का आरोप लगाया
अमेरिका ने रूस के साथ समझौते करने से मना कर दिया। क्यों?
ज़ायोनी एजेंडा: क्या इज़राइल अल अक्सा को निशाना बना सकता है और ईरान पर दोष मढ़ सकता है?
अर्मेनिया के प्रधानमंत्री का 'ऐतिहासिक' तुर्की दौरा होने वाला है
ईरान के हमले में शीर्ष इज़रायली विज्ञान संस्थान नष्ट
ट्रंप ने टिकटॉक पर प्रतिबंध को सितंबर तक बढ़ाया
चीन ने चेतावनी दी है कि अगर ईरानी सरकार को जबरन गिराया गया तो ‘डरावनी स्तिथि’ पैदा हो जाएगी
द्वारा अभिषेक भाया
प्रोटोटाइप से पावर-ब्रोकर तक: कैसे तुर्की के स्वदेशी लड़ाकू जेट KAAN ने वैश्विक विश्वास अर्जित किया
द्वारा एसरा काराताश अलपाय
ट्रंप ने असीम मुनीर की प्रशंसा की, कहा कि पाकिस्तान सेना प्रमुख के साथ ईरान पर चर्चा की
TRT Global पर एक नज़र डालें। अपनी प्रतिक्रिया साझा करें!
Contact us