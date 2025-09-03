उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक विशाल सैन्य परेड में भाग लिया। यह एक अभूतपूर्व एकता का प्रदर्शन था, जिसने वाशिंगटन से तीव्र चेतावनियाँ आकर्षित कीं।

शी ने दोनों नेताओं से हाथ मिलाया और उनके साथ लाल कालीन पर चलते हुए तियानआनमेन स्क्वायर की ओर बढ़े, जहाँ हजारों लोगों ने देशभक्ति गीत गाए, सैनिकों ने अनुशासन में मार्च किया और तोपों की सलामी ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की 80वीं वर्षगांठ को चिह्नित किया।

“चीनी राष्ट्र का पुनर्जागरण अजेय है और मानवता की शांति और विकास की दिशा में यात्रा सफल होगी,” शी ने अपने भाषण में कहा, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी कि दुनिया “शांति या युद्ध” के विकल्प का सामना कर रही है।

यह 70 मिनट का आयोजन उस सप्ताह की कूटनीति का समापन था, जिसमें शी ने तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जहाँ उन्होंने पश्चिमी “धौंस जमाने वाले व्यवहार” की निंदा की।

पुतिन ने यूक्रेन में रूस के युद्ध का बचाव किया, जबकि शी ने चीन को पश्चिमी प्रभाव से बाहर क्षेत्रीय गठबंधनों के केंद्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश की।

किम की उपस्थिति ने उनके लिए शी और पुतिन के साथ एक ही कार्यक्रम में पहली सार्वजनिक मुलाकात को चिह्नित किया और छह वर्षों में उनकी केवल दूसरी विदेश यात्रा थी।

वह अपनी बेटी किम जू-ए के साथ ट्रेन से बीजिंग पहुंचे और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने उनका स्वागत किया।