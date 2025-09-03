उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक विशाल सैन्य परेड में भाग लिया। यह एक अभूतपूर्व एकता का प्रदर्शन था, जिसने वाशिंगटन से तीव्र चेतावनियाँ आकर्षित कीं।
शी ने दोनों नेताओं से हाथ मिलाया और उनके साथ लाल कालीन पर चलते हुए तियानआनमेन स्क्वायर की ओर बढ़े, जहाँ हजारों लोगों ने देशभक्ति गीत गाए, सैनिकों ने अनुशासन में मार्च किया और तोपों की सलामी ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की 80वीं वर्षगांठ को चिह्नित किया।
“चीनी राष्ट्र का पुनर्जागरण अजेय है और मानवता की शांति और विकास की दिशा में यात्रा सफल होगी,” शी ने अपने भाषण में कहा, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी कि दुनिया “शांति या युद्ध” के विकल्प का सामना कर रही है।
यह 70 मिनट का आयोजन उस सप्ताह की कूटनीति का समापन था, जिसमें शी ने तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जहाँ उन्होंने पश्चिमी “धौंस जमाने वाले व्यवहार” की निंदा की।
पुतिन ने यूक्रेन में रूस के युद्ध का बचाव किया, जबकि शी ने चीन को पश्चिमी प्रभाव से बाहर क्षेत्रीय गठबंधनों के केंद्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश की।
किम की उपस्थिति ने उनके लिए शी और पुतिन के साथ एक ही कार्यक्रम में पहली सार्वजनिक मुलाकात को चिह्नित किया और छह वर्षों में उनकी केवल दूसरी विदेश यात्रा थी।
वह अपनी बेटी किम जू-ए के साथ ट्रेन से बीजिंग पहुंचे और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने उनका स्वागत किया।
सैन्य उत्साही लोगों ने देखा कि अभ्यास में एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन, मिसाइल रक्षा प्रणाली और एक नया लेजर हथियार शामिल था। अधिकारियों ने कहा कि सभी उपकरण घरेलू रूप से निर्मित और सक्रिय सेवा में हैं।
ट्रम्प की प्रतिक्रिया
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से इस उच्च-स्तरीय सभा के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने तीनों नेताओं पर वाशिंगटन के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया।
“मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है,” उन्होंने कहा, लेकिन यह भी जोड़ा कि वे बीजिंग में “अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं।”
“कई अमेरिकियों ने चीन की विजय और महिमा की खोज में अपने प्राणों की आहुति दी। मुझे उम्मीद है कि उनकी बहादुरी और बलिदान को सही तरीके से सम्मानित और याद किया जाएगा!”
इस आयोजन में भाग लेने वाले अन्य नेताओं में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, म्यांमार के जुंटा प्रमुख मिन आंग हलैंग, स्लोवाक प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको, सर्बियाई राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच, मंगोलियाई राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना, उज्बेक राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको शामिल थे।
यह परेड द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी कब्जे के खिलाफ चीन के संघर्ष में विजय को समर्पित थी।
इस अवसर को चिह्नित करने के लिए पिछली बड़ी सैन्य परेड 2015 में आयोजित की गई थी।