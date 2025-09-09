तुर्की
2 मिनट पढ़ने के लिए
'नेतन्याहू संतुलन खो छूके हैं': तुर्की के एर्दोआन
तुर्की के राष्ट्रपति ने गाज़ा में बढ़ते हुए नुकसान के बीच उनका साथ देने का वादा किया और अक्कुयू परमाणु ऊर्जा संयंत्र में प्रगति के साथ तुर्की की ऊर्जा स्वतंत्रता पर जोर दिया।
'नेतन्याहू संतुलन खो छूके हैं': तुर्की के एर्दोआन
राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने देश को संबोधित करते हुए, फ़िलिस्तीनियों के प्रति तुर्की के समर्थन को दोहराया और अककूयू परमाणु संयंत्र पर प्रकाश डाला। / AA
9 सितम्बर 2025

राष्ट्रपति रेजेप तैयप एर्दोआन ने फिलिस्तीनी लोगों के प्रति तुर्किये के समर्थन को दोहराते हुए इज़राइल के नेतृत्व की कड़ी आलोचना की है।

“इन कठिन दिनों में, जब नेतन्याहू सरकार पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई है, हम गाज़ा के पीड़ित लोगों के साथ अपनी सभी उपलब्ध साधनों के साथ खड़े हैं,” एर्दोआन ने सोमवार को कैबिनेट बैठक के बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा।

“64,000 से अधिक निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले हत्यारे नेटवर्क के दबाव, धमकियों, अहंकार और दंडमुक्ति के बावजूद, हम अपने दृढ़ रुख को बनाए रखते हैं,” उन्होंने कहा।

“ईश्वर की इच्छा से, हम आगामी संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी यही नैतिक स्थिति बनाए रखेंगे और वहां पीड़ित फिलिस्तीनियों की आवाज़ बनेंगे।”

गाज़ा में इज़राइल की सैन्य आक्रामकता, जिसे कई पर्यवेक्षकों ने नरसंहार करार दिया है, अपने 702वें दिन में प्रवेश कर चुकी है, और अब तक 64,522 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें से 393 की मौत इज़राइल द्वारा लागू भुखमरी के कारण हुई।

अक्कुयू परमाणु ऊर्जा संयंत्र के साथ परमाणु ऊर्जा की महत्वाकांक्षाएं

सूचित

राष्ट्रपति ने तुर्किये की ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं पर भी प्रकाश डाला, जिसमें अक्कुयू परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर प्रगति का उल्लेख किया।

4,800 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ, एर्दोआन ने कहा कि यह संयंत्र तुर्किये को “अपनी किस्मत बदलने” और देश की ऊर्जा स्वतंत्रता को मजबूत करने में मदद करेगा।

परमाणु ऊर्जा तुर्किये के 2053 शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस उद्देश्य के लिए, देश अक्कुयू में पहले संयंत्र के बाद दो अन्य स्थानों पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना बना रहा है।

रूस और तुर्किये के बीच मई 2010 में अक्कुयू एनपीपी के लिए एक अंतर-सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें चार VVER-1200 पावर यूनिट्स के साथ 4,800 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता होगी।

इस संयंत्र की नींव 2018 में रखी गई थी, और अनुबंध के अनुसार इसे सात वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है।

स्रोत:TRT World & Agencies
खोजें
अमेरिका ने प्रतिशोध के खिलाफ चेतावनी दी व ट्रंप ने 'व्यवस्था परिवर्तन' का मुद्दा उठाया
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ईरान-इज़राइल संघर्ष के बीच परमाणु गैर-प्रसार व्यवस्था 'खतरे में' है
तुर्की के राष्ट्रपति ने दमिश्क में चर्च पर हुए 'घृणित' हमले की निंदा की और सीरिया के साथ एकजुटता का वादा किया
ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की आशंका के बीच न्यूयॉर्क शहर में 'उच्च' अलर्ट जारी
परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद यूरेनियम भंडार सुरक्षित: ईरान
ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया, कहा- 'अपराधी साथी के साथ बातचीत नहीं कर सकते'
'आखिर तुम होते कौन हो?' बैनन ने नेतन्याहू पर अमेरिका को युद्ध की ओर खींचने का आरोप लगाया
अमेरिका ने रूस के साथ समझौते करने से मना कर दिया। क्यों?
ज़ायोनी एजेंडा: क्या इज़राइल अल अक्सा को निशाना बना सकता है और ईरान पर दोष मढ़ सकता है?
अर्मेनिया के प्रधानमंत्री का 'ऐतिहासिक' तुर्की दौरा होने वाला है
ईरान के हमले में शीर्ष इज़रायली विज्ञान संस्थान नष्ट
ट्रंप ने टिकटॉक पर प्रतिबंध को सितंबर तक बढ़ाया
चीन ने चेतावनी दी है कि अगर ईरानी सरकार को जबरन गिराया गया तो ‘डरावनी स्तिथि’ पैदा हो जाएगी
द्वारा अभिषेक भाया
प्रोटोटाइप से पावर-ब्रोकर तक: कैसे तुर्की के स्वदेशी लड़ाकू जेट KAAN ने वैश्विक विश्वास अर्जित किया
द्वारा एसरा काराताश अलपाय
ट्रंप ने असीम मुनीर की प्रशंसा की, कहा कि पाकिस्तान सेना प्रमुख के साथ ईरान पर चर्चा की
TRT Global पर एक नज़र डालें। अपनी प्रतिक्रिया साझा करें!
Contact us