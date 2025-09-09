राष्ट्रपति रेजेप तैयप एर्दोआन ने फिलिस्तीनी लोगों के प्रति तुर्किये के समर्थन को दोहराते हुए इज़राइल के नेतृत्व की कड़ी आलोचना की है।
“इन कठिन दिनों में, जब नेतन्याहू सरकार पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई है, हम गाज़ा के पीड़ित लोगों के साथ अपनी सभी उपलब्ध साधनों के साथ खड़े हैं,” एर्दोआन ने सोमवार को कैबिनेट बैठक के बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा।
“64,000 से अधिक निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले हत्यारे नेटवर्क के दबाव, धमकियों, अहंकार और दंडमुक्ति के बावजूद, हम अपने दृढ़ रुख को बनाए रखते हैं,” उन्होंने कहा।
“ईश्वर की इच्छा से, हम आगामी संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी यही नैतिक स्थिति बनाए रखेंगे और वहां पीड़ित फिलिस्तीनियों की आवाज़ बनेंगे।”
गाज़ा में इज़राइल की सैन्य आक्रामकता, जिसे कई पर्यवेक्षकों ने नरसंहार करार दिया है, अपने 702वें दिन में प्रवेश कर चुकी है, और अब तक 64,522 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें से 393 की मौत इज़राइल द्वारा लागू भुखमरी के कारण हुई।
अक्कुयू परमाणु ऊर्जा संयंत्र के साथ परमाणु ऊर्जा की महत्वाकांक्षाएं
राष्ट्रपति ने तुर्किये की ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं पर भी प्रकाश डाला, जिसमें अक्कुयू परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर प्रगति का उल्लेख किया।
4,800 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ, एर्दोआन ने कहा कि यह संयंत्र तुर्किये को “अपनी किस्मत बदलने” और देश की ऊर्जा स्वतंत्रता को मजबूत करने में मदद करेगा।
परमाणु ऊर्जा तुर्किये के 2053 शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस उद्देश्य के लिए, देश अक्कुयू में पहले संयंत्र के बाद दो अन्य स्थानों पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना बना रहा है।
रूस और तुर्किये के बीच मई 2010 में अक्कुयू एनपीपी के लिए एक अंतर-सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें चार VVER-1200 पावर यूनिट्स के साथ 4,800 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता होगी।
इस संयंत्र की नींव 2018 में रखी गई थी, और अनुबंध के अनुसार इसे सात वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है।