राष्ट्रपति रेजेप तैयप एर्दोआन ने फिलिस्तीनी लोगों के प्रति तुर्किये के समर्थन को दोहराते हुए इज़राइल के नेतृत्व की कड़ी आलोचना की है।

“इन कठिन दिनों में, जब नेतन्याहू सरकार पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई है, हम गाज़ा के पीड़ित लोगों के साथ अपनी सभी उपलब्ध साधनों के साथ खड़े हैं,” एर्दोआन ने सोमवार को कैबिनेट बैठक के बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा।

“64,000 से अधिक निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले हत्यारे नेटवर्क के दबाव, धमकियों, अहंकार और दंडमुक्ति के बावजूद, हम अपने दृढ़ रुख को बनाए रखते हैं,” उन्होंने कहा।

“ईश्वर की इच्छा से, हम आगामी संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी यही नैतिक स्थिति बनाए रखेंगे और वहां पीड़ित फिलिस्तीनियों की आवाज़ बनेंगे।”

गाज़ा में इज़राइल की सैन्य आक्रामकता, जिसे कई पर्यवेक्षकों ने नरसंहार करार दिया है, अपने 702वें दिन में प्रवेश कर चुकी है, और अब तक 64,522 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें से 393 की मौत इज़राइल द्वारा लागू भुखमरी के कारण हुई।

