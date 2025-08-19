दुनिया
संयुक्त राष्ट्र: 2024 में दुनिया भर में मारे गए सहायता कर्मियों में से लगभग आधे गाजा में इजरायली हमलों में मारे गए
संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में मानवीय कर्मचारियों पर वैश्विक रिकॉर्ड टोल को "शर्मनाक आरोप" करार दिया, चेतावनी देते हुए कि इस साल सहायता कार्यकर्ताओं पर हमले अभी भी चिंताजनक रूप से उच्च हैं।
संयुक्त राष्ट्र ने सहायताकर्मियों की 383 मौतों की कुल संख्या की निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय उदासीनता का "शर्मनाक प्रमाण" बताया। (फोटो: रॉयटर्स अभिलेखागार) / Reuters
संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार को बताया कि 2024 में विश्वभर में मारे गए लगभग आधे सहायता कर्मियों की मौत गाजा में हुई, जहां 183 मानवीय कर्मचारियों की इजरायली हमलों में जान गई।

संयुक्त राष्ट्र ने 383 मौतों की कुल संख्या को "अंतरराष्ट्रीय उदासीनता का शर्मनाक आरोप" बताया और चेतावनी दी कि इस साल के आंकड़े भी उतने ही चिंताजनक हैं।

2024 के आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में 31 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाते हैं, जिसमें सूडान में 60 और अन्य संघर्ष क्षेत्रों में दर्जनों सहायता कर्मियों की मौत हुई।

संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि राज्य के तत्व सबसे सामान्य अपराधी थे और मारे गए अधिकांश लोग स्थानीय कर्मचारी थे, जिन्हें या तो क्षेत्र में या उनके घरों में निशाना बनाया गया।

मौतों के अलावा, पिछले साल 308 सहायता कर्मी घायल हुए, 125 का अपहरण हुआ और 45 को हिरासत में लिया गया, यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में विश्व मानवीय दिवस पर दी गई।

अंतर्राष्ट्रीय निष्क्रियता का शर्मनाक अभियोग

“मानवीय सहयोगी पर एक भी हमला हम सभी और उन लोगों पर हमला है जिनकी हम सेवा करते हैं,” संयुक्त राष्ट्र के सहायता प्रमुख टॉम फ्लेचर ने कहा। “इस पैमाने पर हमले, बिना किसी जवाबदेही के, अंतरराष्ट्रीय निष्क्रियता का शर्मनाक आरोप हैं।”

2025 में अब तक, सहायता कर्मियों की मौत का आंकड़ा 265 तक पहुंच चुका है, यह जानकारी सहायता कर्मी सुरक्षा डेटाबेस के प्रारंभिक आंकड़ों से मिली।

संयुक्त राष्ट्र ने जोर देकर कहा कि मानवीय कर्मचारियों पर हमले अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हैं और युद्ध और आपदा क्षेत्रों में लाखों लोगों के लिए राहत जीवनरेखा को कमजोर करते हैं। “सहायता कर्मियों के खिलाफ हिंसा अनिवार्य नहीं है। इसे समाप्त होना चाहिए,” फ्लेचर ने कहा।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस साल 16 क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल पर 800 से अधिक हमलों की रिपोर्ट दी, जिसमें 1,110 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों और मरीजों की मौत हुई और सैकड़ों अन्य घायल हुए।

हर साल 19 अगस्त को मनाया जाने वाला विश्व मानवीय दिवस 2003 में बगदाद में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर हुए बम विस्फोट की याद दिलाता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के दूत सर्जियो विएरा डी मेलो सहित 22 लोग मारे गए थे।

स्रोत:TRT World and Agencies
