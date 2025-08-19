“मानवीय सहयोगी पर एक भी हमला हम सभी और उन लोगों पर हमला है जिनकी हम सेवा करते हैं,” संयुक्त राष्ट्र के सहायता प्रमुख टॉम फ्लेचर ने कहा। “इस पैमाने पर हमले, बिना किसी जवाबदेही के, अंतरराष्ट्रीय निष्क्रियता का शर्मनाक आरोप हैं।”

2025 में अब तक, सहायता कर्मियों की मौत का आंकड़ा 265 तक पहुंच चुका है, यह जानकारी सहायता कर्मी सुरक्षा डेटाबेस के प्रारंभिक आंकड़ों से मिली।

संयुक्त राष्ट्र ने जोर देकर कहा कि मानवीय कर्मचारियों पर हमले अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हैं और युद्ध और आपदा क्षेत्रों में लाखों लोगों के लिए राहत जीवनरेखा को कमजोर करते हैं। “सहायता कर्मियों के खिलाफ हिंसा अनिवार्य नहीं है। इसे समाप्त होना चाहिए,” फ्लेचर ने कहा।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस साल 16 क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल पर 800 से अधिक हमलों की रिपोर्ट दी, जिसमें 1,110 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों और मरीजों की मौत हुई और सैकड़ों अन्य घायल हुए।

हर साल 19 अगस्त को मनाया जाने वाला विश्व मानवीय दिवस 2003 में बगदाद में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर हुए बम विस्फोट की याद दिलाता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के दूत सर्जियो विएरा डी मेलो सहित 22 लोग मारे गए थे।