राष्ट्रपति रेजेप तैयप एर्दोआन ने 30 अगस्त को विजय दिवस के अवसर पर एक संदेश जारी किया, जो तुर्की के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है।

शनिवार को अपने संदेश में, एर्दोआन ने इस दिन को राष्ट्र के अडिग विश्वास, वीरता और स्वतंत्रता तथा स्वाधीनता के लिए सामूहिक संघर्ष का प्रतीक बताया।

“महान विजय, जो हमारे वीर सेना के देशभक्ति और हमारे राष्ट्र की एकजुट इच्छा से प्राप्त हुई, ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया और हमारी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया,” एर्दोआन ने कहा।

उन्होंने यह भी कहा कि विजय दिवस केवल एक सैन्य विजय नहीं है, बल्कि तुर्की राष्ट्र के अस्तित्व और उसकी शाश्वत स्वतंत्रता के लिए एक 'पुनर्जन्म' है।

तुर्की गणराज्य के संस्थापक पिता मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में, यह सैन्य अभियान, जो 26 अगस्त 1922 को महान आक्रमण का हिस्सा था, ने तुर्की की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया और उसी वर्ष 18 सितंबर को समाप्त हुआ।

इतिहासकारों का कहना है कि अतातुर्क के नेतृत्व में इस विजय ने तुर्की की आत्म-शासन की दृढ़ता और अनातोलिया में उसके स्थायी अस्तित्व की घोषणा की।