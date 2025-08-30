राष्ट्रपति रेजेप तैयप एर्दोआन ने 30 अगस्त को विजय दिवस के अवसर पर एक संदेश जारी किया, जो तुर्की के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है।
शनिवार को अपने संदेश में, एर्दोआन ने इस दिन को राष्ट्र के अडिग विश्वास, वीरता और स्वतंत्रता तथा स्वाधीनता के लिए सामूहिक संघर्ष का प्रतीक बताया।
“महान विजय, जो हमारे वीर सेना के देशभक्ति और हमारे राष्ट्र की एकजुट इच्छा से प्राप्त हुई, ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया और हमारी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया,” एर्दोआन ने कहा।
उन्होंने यह भी कहा कि विजय दिवस केवल एक सैन्य विजय नहीं है, बल्कि तुर्की राष्ट्र के अस्तित्व और उसकी शाश्वत स्वतंत्रता के लिए एक 'पुनर्जन्म' है।
तुर्की गणराज्य के संस्थापक पिता मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में, यह सैन्य अभियान, जो 26 अगस्त 1922 को महान आक्रमण का हिस्सा था, ने तुर्की की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया और उसी वर्ष 18 सितंबर को समाप्त हुआ।
इतिहासकारों का कहना है कि अतातुर्क के नेतृत्व में इस विजय ने तुर्की की आत्म-शासन की दृढ़ता और अनातोलिया में उसके स्थायी अस्तित्व की घोषणा की।
तुर्क राष्ट्र 'अपनी स्वतंत्रता से कभी समझौता नहीं करता'
राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा कि विजय दिवस ने न केवल तुर्की राष्ट्र को बल्कि सभी उत्पीड़ित लोगों को भी आशा दी है।
“इस विजय के साथ, तुर्की राष्ट्र ने एक बार फिर पूरी दुनिया को यह घोषित कर दिया कि यह राष्ट्र कभी भी अधीन नहीं होगा, कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं करेगा, और कभी भी अपनी स्वतंत्रता से समझौता नहीं करेगा,” एर्दोआन ने कहा।
उन्होंने कहा कि यह विजय उन सभी राष्ट्रों के लिए स्वतंत्रता के आदर्श का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गई है जो उत्पीड़न से मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्र का कर्तव्य है कि वह एकता और एकजुटता के साथ स्वतंत्रता की मशाल को एक मजबूत भविष्य की ओर ले जाए।
“इस अर्थपूर्ण दिन पर, मैं हमारे प्रिय शहीदों को, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, विशेष रूप से गाजी मुस्तफा कमाल और उनके साथियों को, और हमारे वीर सैनिकों को कृतज्ञता के साथ याद करता हूं,” उन्होंने अपने संदेश का समापन किया।