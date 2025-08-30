तुर्की ने अपनी 103वीं विजय दिवस की वर्षगांठ मनाई, जो 1922 में डुमलुपिनार की लड़ाई में ग्रीक सेनाओं के खिलाफ निर्णायक जीत का प्रतीक है।

तुर्की गणराज्य के संस्थापक मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में यह सैन्य अभियान, जो महान आक्रमण का हिस्सा था, 26 अगस्त 1922 को शुरू हुआ और उसी वर्ष 18 सितंबर को तुर्की की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हुए समाप्त हुआ।

इतिहासकारों का कहना है कि अतातुर्क के नेतृत्व में इस जीत ने तुर्की की आत्म-शासन की दृढ़ता और अनातोलिया में उसकी स्थायी उपस्थिति को घोषित किया।

तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयप एर्दोआन ने भी तुर्क राष्ट्र के विजय दिवस को चिह्नित करते हुए कहा कि यह केवल एक सैन्य जीत नहीं है, बल्कि "यह हमारे राष्ट्र के पुनर्जन्म, अस्तित्व के संघर्ष और उसकी शाश्वत स्वतंत्रता का प्रतीक है।"

एर्दोआन ने शनिवार को कहा, "आज हमारा कर्तव्य है कि 30 अगस्त को जलाए गए स्वतंत्रता के मशाल को एक मजबूत भविष्य की ओर एकता और एकजुटता के साथ ले जाएं।"

तुर्की इतिहास सोसायटी के प्रमुख युक्सेल ओज़गन ने इस जीत की तुलना 1071 में मंज़िकर्ट की लड़ाई से की, इसे यह घोषणा बताया कि तुर्की राष्ट्र अनातोलिया की भूमि में स्थायी रूप से जड़ें जमा चुका है।

ओज़गन ने कहा, "जैसे मंज़िकर्ट की लड़ाई ने इस क्षेत्र के द्वार खोले और हमें एक नया क्षितिज और नई सभ्यता बनाने का मौका दिया, वैसे ही महान आक्रमण और 30 अगस्त की जीत ने दुनिया को यह घोषित किया कि तुर्क अनातोलिया में स्थायी रूप से रहेंगे और यह स्थायित्व हमेशा बना रहेगा।"

"[...] महान आक्रमण ने वह पर्दा फाड़ दिया जिसे साम्राज्यवादी शक्तियां तुर्कों पर डालना चाहती थीं। यह उस मानसिकता पर प्रहार था जो तुर्कों को पहले यूरोप और फिर अनातोलिया से मध्य एशिया भेजना चाहती थी।"