मैकडॉनल्ड्स और कोका-कोला से लेकर अमेज़न और एप्पल तक, अमेरिका आधारित बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में बहिष्कार की मांगों का सामना कर रही हैं। यह विरोध अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों और व्यापारिक अधिकारियों द्वारा अमेरिका विरोधी भावना को बढ़ावा देने के कारण हो रहा है।
भारत, जो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, अमेरिकी ब्रांड्स के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है। ये ब्रांड तेजी से बढ़ते हुए समृद्ध उपभोक्ताओं के आधार को लक्षित कर रहे हैं, जिनमें से कई अंतरराष्ट्रीय लेबल्स को जीवन में आगे बढ़ने का प्रतीक मानते हैं।
उदाहरण के लिए, भारत मेटा के व्हाट्सएप के उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे बड़ा बाजार है और डोमिनोज़ के देश में किसी भी अन्य ब्रांड की तुलना में अधिक रेस्तरां हैं। पेप्सी और कोका-कोला जैसे पेय पदार्थ अक्सर दुकानों की अलमारियों पर हावी रहते हैं, और जब कोई नया एप्पल स्टोर खुलता है या स्टारबक्स कैफे में छूट दी जाती है, तो लोग कतार में खड़े हो जाते हैं।
हालांकि बिक्री पर तत्काल प्रभाव का कोई संकेत नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया और ऑफलाइन दोनों जगह 'स्थानीय खरीदें और अमेरिकी उत्पादों को छोड़ें' की आवाज़ें बढ़ रही हैं। यह तब हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयातित वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाया, जिससे निर्यातकों को झटका लगा और नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच संबंधों में खटास आई।
मैकडॉनल्ड्स, कोका-कोला, अमेज़न और एप्पल ने इस पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
'विशेष अपील'
भारत के वॉव स्किन साइंस के सह-संस्थापक मनीष चौधरी ने लिंक्डइन पर एक वीडियो संदेश के माध्यम से किसानों और स्टार्टअप्स का समर्थन करने का आग्रह किया। उन्होंने 'मेड इन इंडिया' को 'वैश्विक जुनून' बनाने की अपील की और दक्षिण कोरिया से सीखने की बात कही, जिसके खाद्य और सौंदर्य उत्पाद दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं।
उन्होंने कहा, 'हमने हजारों मील दूर से आए उत्पादों के लिए लाइन लगाई है। हमने उन ब्रांड्स पर गर्व से खर्च किया है जो हमारे नहीं हैं, जबकि हमारे अपने निर्माता अपने ही देश में ध्यान आकर्षित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।'
भारत के ड्राइवयू के सीईओ रहम शास्त्री ने लिंक्डइन पर लिखा, 'भारत को अपना खुद का ट्विटर/गूगल/यूट्यूब/व्हाट्सएप/एफबी होना चाहिए - जैसे चीन के पास है।'
भारतीय खुदरा कंपनियां घरेलू बाजार में स्टारबक्स जैसे विदेशी ब्रांड्स को कड़ी टक्कर देती हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर जाना उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहा है।
हालांकि, भारतीय आईटी सेवा कंपनियां वैश्विक अर्थव्यवस्था में गहराई से जुड़ी हुई हैं, जैसे टीसीएस और इंफोसिस दुनिया भर के ग्राहकों को सॉफ़्टवेयर समाधान प्रदान करती हैं।
रविवार को मोदी ने आत्मनिर्भर बनने के लिए 'विशेष अपील' की। उन्होंने बेंगलुरु में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनियां दुनिया के लिए उत्पाद बनाती हैं, लेकिन 'अब समय आ गया है कि हम भारत की जरूरतों को अधिक प्राथमिकता दें।'
उन्होंने किसी कंपनी का नाम नहीं लिया।
'मेरे मैकपफ को इसमें मत घसीटो'
अमेरिका विरोधी विरोध प्रदर्शन के बीच, टेस्ला ने सोमवार को नई दिल्ली में भारत में अपना दूसरा शोरूम लॉन्च किया। इस उद्घाटन में भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी और अमेरिकी दूतावास के अधिकारी शामिल हुए।
स्वदेशी जागरण मंच, जो मोदी की भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, ने रविवार को पूरे भारत में छोटे सार्वजनिक प्रदर्शन किए और लोगों से अमेरिकी ब्रांड्स का बहिष्कार करने का आग्रह किया।
समूह के सह-संयोजक अश्विनी महाजन ने कहा, 'लोग अब भारतीय उत्पादों की ओर देख रहे हैं। इसमें थोड़ा समय लगेगा। यह राष्ट्रवाद और देशभक्ति के लिए एक आह्वान है।'
उन्होंने एक तालिका भी साझा की, जिसे उनका समूह व्हाट्सएप पर प्रसारित कर रहा है। इसमें स्नान साबुन, टूथपेस्ट और ठंडे पेय पदार्थों के भारतीय ब्रांड्स की सूची है, जिन्हें लोग विदेशी ब्रांड्स के बजाय चुन सकते हैं।
सोशल मीडिया पर, समूह के अभियानों में से एक ग्राफिक 'विदेशी खाद्य श्रृंखलाओं का बहिष्कार करें' शीर्षक से है, जिसमें मैकडॉनल्ड्स और कई अन्य रेस्तरां ब्रांड्स के लोगो शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश में, लखनऊ के एक मैकडॉनल्ड्स में सोमवार को भोजन कर रहे 37 वर्षीय रजत गुप्ता ने कहा कि वह टैरिफ विरोधों की परवाह नहीं करते और केवल 49 रुपये (0.55 डॉलर) की कॉफी का आनंद लेते हैं, जिसे वह पैसे के लिए अच्छा मानते हैं।
उन्होंने कहा, 'टैरिफ कूटनीति का मामला है और मेरी मैकपफ, कॉफी को इसमें नहीं घसीटना चाहिए।'