विश्लेषक: भारतीय मांग में गिरावट के बाद चीनी रिफाइनरियां रूसी तेल का अधिग्रहण कर रही हैं।
एनर्जी एस्पेक्ट्स के जोन्स के अनुसार, भारतीय सरकारी रिफाइनरियों ने रूसी कच्चे तेल के आयात में लगभग 600,000 से 700,000 बीपीडी की कटौती की है।
रूस तेल खरीदार / AP
20 अगस्त 2025

विश्लेषकों ने मंगलवार को रॉयटर्स को बताया कि चीनी रिफाइनरियों ने अक्टूबर और नवंबर में डिलीवरी के लिए रूसी तेल के 15 कार्गो खरीदे हैं, क्योंकि मॉस्को के निर्यात के लिए भारतीय मांग कम हो गई है।

2022 में मास्को द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के कारण कुछ पश्चिमी देशों द्वारा आयात पर प्रतिबंध लगाने और रूसी निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद से, भारत रूसी समुद्री तेल का सबसे बड़ा ग्राहक बन गया था, जिसकी आपूर्ति छूट पर की जा रही है।

हालांकि, पिछले महीने जब ये छूट कम हो गईं, तो भारतीय सरकारी तेल शोधन कंपनियों ने रूसी तेल की अपनी खरीद रोक दी। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रूसी कच्चा तेल खरीदने वाले देशों को दंडित करने की धमकी दी है।

एनर्जी एस्पेक्ट्स के सिंगापुर स्थित क्रूड विश्लेषक रिचर्ड जोन्स ने रॉयटर्स को बताया कि चीन ने पिछले सप्ताह के अंत तक अक्टूबर-नवंबर डिलीवरी के लिए 15 रूसी यूराल कार्गो हासिल कर लिए थे।

प्रत्येक यूराल कार्गो का आकार 700,000 से 10 लाख बैरल तक होता है।

केप्लर के वरिष्ठ विश्लेषक जू मुयु ने 14 अगस्त की एक रिपोर्ट में लिखा था कि चीन ने अक्टूबर डिलीवरी के लिए यूराल और वरांडे क्रूड के लगभग 13 कार्गो और नवंबर के लिए कम से कम दो यूराल कार्गो खरीदे हैं।

जू ने कहा कि अतिरिक्त रूसी यूराल आपूर्ति चीनी रिफाइनरियों की मध्य पूर्वी कच्चे तेल की मांग को कम कर सकती है, जो 2 से 3 डॉलर प्रति बैरल महंगा है।

एनर्जी एस्पेक्ट्स के जोन्स का दावा है कि भारतीय सरकारी रिफाइनरियों ने रूसी कच्चे तेल के आयात में प्रतिदिन 600,000 से 700,000 बैरल तक की कमी की है।

उनके अनुसार, "हमें उम्मीद नहीं है कि चीन अतिरिक्त रूसी मात्रा को पूरी तरह से अवशोषित कर लेगा, क्योंकि यूराल चीनी प्रमुख कंपनियों के लिए बेसलोड ग्रेड नहीं है," उनका इशारा चीन की उन सरकारी रिफाइनरियों की ओर था जो विशेष रूप से रूसी ग्रेड के तेल को संसाधित करने के लिए नहीं बनी हैं।

उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन के लिए शांति समझौता कराने के ट्रम्प के प्रयास विफल हो जाते हैं, तो चीनी रिफाइनर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए जाने वाले द्वितीयक प्रतिबंधों की संभावना को लेकर भी चिंतित होंगे।

ट्रम्प ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें रूसी तेल खरीदने वाले चीन जैसे देशों पर "दो या तीन हफ़्तों में" जवाबी शुल्क लगाने के बारे में सोचना पड़ सकता है, लेकिन उन्हें अभी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है।

स्रोत:Reuters
