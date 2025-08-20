विश्लेषकों ने मंगलवार को रॉयटर्स को बताया कि चीनी रिफाइनरियों ने अक्टूबर और नवंबर में डिलीवरी के लिए रूसी तेल के 15 कार्गो खरीदे हैं, क्योंकि मॉस्को के निर्यात के लिए भारतीय मांग कम हो गई है।

2022 में मास्को द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के कारण कुछ पश्चिमी देशों द्वारा आयात पर प्रतिबंध लगाने और रूसी निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद से, भारत रूसी समुद्री तेल का सबसे बड़ा ग्राहक बन गया था, जिसकी आपूर्ति छूट पर की जा रही है।

हालांकि, पिछले महीने जब ये छूट कम हो गईं, तो भारतीय सरकारी तेल शोधन कंपनियों ने रूसी तेल की अपनी खरीद रोक दी। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रूसी कच्चा तेल खरीदने वाले देशों को दंडित करने की धमकी दी है।

एनर्जी एस्पेक्ट्स के सिंगापुर स्थित क्रूड विश्लेषक रिचर्ड जोन्स ने रॉयटर्स को बताया कि चीन ने पिछले सप्ताह के अंत तक अक्टूबर-नवंबर डिलीवरी के लिए 15 रूसी यूराल कार्गो हासिल कर लिए थे।

प्रत्येक यूराल कार्गो का आकार 700,000 से 10 लाख बैरल तक होता है।

केप्लर के वरिष्ठ विश्लेषक जू मुयु ने 14 अगस्त की एक रिपोर्ट में लिखा था कि चीन ने अक्टूबर डिलीवरी के लिए यूराल और वरांडे क्रूड के लगभग 13 कार्गो और नवंबर के लिए कम से कम दो यूराल कार्गो खरीदे हैं।