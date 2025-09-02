अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों की आलोचना करते हुए इसे 'पूरी तरह से एकतरफा आपदा' करार दिया।
सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, "बहुत कम लोग समझते हैं कि हम भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं, लेकिन वे हमारे साथ बहुत अधिक व्यापार करते हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "दूसरे शब्दों में, वे हमें भारी मात्रा में सामान बेचते हैं, हम उनके सबसे बड़े 'ग्राहक' हैं, लेकिन हम उन्हें बहुत कम बेचते हैं - अब तक यह पूरी तरह से एकतरफा संबंध रहा है, और यह दशकों से ऐसा ही है।"
पिछले महीने के अंत में ट्रंप द्वारा भारत से आयात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लागू किया गया, जो आंशिक रूप से रूसी तेल के आयात के लिए सजा के रूप में था। इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय सामानों पर 25 प्रतिशत का बेसलाइन टैरिफ लगाया था।
भारत पर उच्च आयात शुल्क लगाने का आरोप लगाते हुए, जिससे अमेरिकी कंपनियों को भारतीय बाजार में प्रवेश करने में कठिनाई होती है, ट्रंप ने कहा, "कारण यह है कि भारत ने अब तक हमसे इतने उच्च टैरिफ वसूले हैं, जो किसी भी देश से सबसे अधिक हैं, कि हमारी कंपनियां भारत में बेचने में असमर्थ हैं।"
भारत के ऊर्जा और रक्षा खरीद को रूस से जोड़ते हुए उन्होंने कहा, "भारत अपना अधिकांश तेल और सैन्य उत्पाद रूस से खरीदता है, अमेरिका से बहुत कम। अब उन्होंने अपने टैरिफ को शून्य करने की पेशकश की है, लेकिन यह देर से हो रहा है।"
उन्होंने आगे कहा, "उन्हें यह सालों पहले करना चाहिए था। बस कुछ सरल तथ्य जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकते हैं!!!"
ट्रंप की यह टिप्पणी चीन के तियानजिन में संपन्न हुए शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के तुरंत बाद आई, जहां नेताओं ने 10-वर्षीय विकास रोडमैप को अपनाया और आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।
लगभग 20 राष्ट्राध्यक्षों और सरकार प्रमुखों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय संगठनों के नेताओं को एक साथ लाने वाला यह एससीओ शिखर सम्मेलन संगठन के सबसे बड़े आयोजनों में से एक था। यह पांचवीं बार था जब चीन ने 2001 में गठित इस ब्लॉक की मेजबानी की।
जब अमेरिकी टैरिफ अंतरराष्ट्रीय बाजारों को प्रभावित कर रहे हैं, एससीओ नेताओं ने बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के लिए समर्थन व्यक्त किया।