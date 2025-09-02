दुनिया
2 मिनट पढ़ने के लिए
ट्रंप ने अमेरिका-भारत व्यापार संबंधों को 'एकतरफा आपदा' बताया
"जो कम लोग समझते हैं वह यह है कि हम भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं, लेकिन वे हमारे साथ काफी व्यापार करते हैं," राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं।
ट्रंप ने अमेरिका-भारत व्यापार संबंधों को 'एकतरफा आपदा' बताया
पिछले महीने के अंत में ट्रम्प द्वारा भारत से आयात पर 50% का आयात शुल्क लगाया गया, जो आंशिक रूप से रूसी तेल के आयात के लिए सज़ा के तौर पर था। / AA
2 सितम्बर 2025

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों की आलोचना करते हुए इसे 'पूरी तरह से एकतरफा आपदा' करार दिया।

सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, "बहुत कम लोग समझते हैं कि हम भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं, लेकिन वे हमारे साथ बहुत अधिक व्यापार करते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "दूसरे शब्दों में, वे हमें भारी मात्रा में सामान बेचते हैं, हम उनके सबसे बड़े 'ग्राहक' हैं, लेकिन हम उन्हें बहुत कम बेचते हैं - अब तक यह पूरी तरह से एकतरफा संबंध रहा है, और यह दशकों से ऐसा ही है।"

पिछले महीने के अंत में ट्रंप द्वारा भारत से आयात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लागू किया गया, जो आंशिक रूप से रूसी तेल के आयात के लिए सजा के रूप में था। इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय सामानों पर 25 प्रतिशत का बेसलाइन टैरिफ लगाया था।

भारत पर उच्च आयात शुल्क लगाने का आरोप लगाते हुए, जिससे अमेरिकी कंपनियों को भारतीय बाजार में प्रवेश करने में कठिनाई होती है, ट्रंप ने कहा, "कारण यह है कि भारत ने अब तक हमसे इतने उच्च टैरिफ वसूले हैं, जो किसी भी देश से सबसे अधिक हैं, कि हमारी कंपनियां भारत में बेचने में असमर्थ हैं।"

भारत के ऊर्जा और रक्षा खरीद को रूस से जोड़ते हुए उन्होंने कहा, "भारत अपना अधिकांश तेल और सैन्य उत्पाद रूस से खरीदता है, अमेरिका से बहुत कम। अब उन्होंने अपने टैरिफ को शून्य करने की पेशकश की है, लेकिन यह देर से हो रहा है।"

सूचित

उन्होंने आगे कहा, "उन्हें यह सालों पहले करना चाहिए था। बस कुछ सरल तथ्य जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकते हैं!!!"

ट्रंप की यह टिप्पणी चीन के तियानजिन में संपन्न हुए शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के तुरंत बाद आई, जहां नेताओं ने 10-वर्षीय विकास रोडमैप को अपनाया और आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।

लगभग 20 राष्ट्राध्यक्षों और सरकार प्रमुखों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय संगठनों के नेताओं को एक साथ लाने वाला यह एससीओ शिखर सम्मेलन संगठन के सबसे बड़े आयोजनों में से एक था। यह पांचवीं बार था जब चीन ने 2001 में गठित इस ब्लॉक की मेजबानी की।

जब अमेरिकी टैरिफ अंतरराष्ट्रीय बाजारों को प्रभावित कर रहे हैं, एससीओ नेताओं ने बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के लिए समर्थन व्यक्त किया।

स्रोत:AA
खोजें
अमेरिका ने प्रतिशोध के खिलाफ चेतावनी दी व ट्रंप ने 'व्यवस्था परिवर्तन' का मुद्दा उठाया
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ईरान-इज़राइल संघर्ष के बीच परमाणु गैर-प्रसार व्यवस्था 'खतरे में' है
तुर्की के राष्ट्रपति ने दमिश्क में चर्च पर हुए 'घृणित' हमले की निंदा की और सीरिया के साथ एकजुटता का वादा किया
ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की आशंका के बीच न्यूयॉर्क शहर में 'उच्च' अलर्ट जारी
परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद यूरेनियम भंडार सुरक्षित: ईरान
ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया, कहा- 'अपराधी साथी के साथ बातचीत नहीं कर सकते'
'आखिर तुम होते कौन हो?' बैनन ने नेतन्याहू पर अमेरिका को युद्ध की ओर खींचने का आरोप लगाया
अमेरिका ने रूस के साथ समझौते करने से मना कर दिया। क्यों?
ज़ायोनी एजेंडा: क्या इज़राइल अल अक्सा को निशाना बना सकता है और ईरान पर दोष मढ़ सकता है?
अर्मेनिया के प्रधानमंत्री का 'ऐतिहासिक' तुर्की दौरा होने वाला है
ईरान के हमले में शीर्ष इज़रायली विज्ञान संस्थान नष्ट
ट्रंप ने टिकटॉक पर प्रतिबंध को सितंबर तक बढ़ाया
चीन ने चेतावनी दी है कि अगर ईरानी सरकार को जबरन गिराया गया तो ‘डरावनी स्तिथि’ पैदा हो जाएगी
द्वारा अभिषेक भाया
प्रोटोटाइप से पावर-ब्रोकर तक: कैसे तुर्की के स्वदेशी लड़ाकू जेट KAAN ने वैश्विक विश्वास अर्जित किया
द्वारा एसरा काराताश अलपाय
ट्रंप ने असीम मुनीर की प्रशंसा की, कहा कि पाकिस्तान सेना प्रमुख के साथ ईरान पर चर्चा की
TRT Global पर एक नज़र डालें। अपनी प्रतिक्रिया साझा करें!
Contact us