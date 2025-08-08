दुनिया
भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि पुतिन 2025 के अंत में भारत आएंगे
डोभाल उस समय मास्को की यात्रा पर थे, जो नई दिल्ली का रणनीतिक साझेदार है, जब अमेरिका ने रूसी तेल की खरीद पर नई दिल्ली पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया था।
भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल (एपी फोटो/एनजी हान गुआन, पूल) / AP
16 घंटे पहले

भारत के शीर्ष सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वर्ष के अंत में उनके देश का दौरा करेंगे। गुरुवार को रूसी राजधानी में मास्को के सुरक्षा प्रमुख के साथ बैठक के दौरान यह बात कही गई।

रूसी सरकारी समाचार एजेंसी तास के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोयगू के साथ बैठक के दौरान कहा, "हमें वर्ष के अंत में राष्ट्रपति पुतिन की हमारे देश की योजनाबद्ध यात्रा के बारे में जानकर खुशी हुई।"

रिपोर्ट के अनुसार, डोभाल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह यात्रा "विकास के लिए नई दिशाएँ निर्धारित करेगी और वार्ता में एक महत्वपूर्ण, ठोस परिणाम देगी।"

उन्होंने आगे कहा कि रूस और भारत के "बहुत अच्छे संबंध" हैं, और कहा कि दोनों देश उच्च स्तर पर बातचीत करते हैं और उनकी मुलाक़ात द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने में मदद करती है।

भारत सरकार के सूत्रों के अनुसार, मॉस्को यात्रा के दौरान, डोभाल ने कहा कि पुतिन की भारत यात्रा की तारीखों पर "काम चल रहा है"।

सूत्रों ने बताया कि डोभाल ने अपनी बैठकों में "कोई निश्चित तारीख या समय नहीं बताया है"।

उन्होंने पहले आई उन खबरों का खंडन किया कि पुतिन अगस्त के अंत तक भारत आ रहे हैं।

इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने तक इस यात्रा के बारे में मॉस्को या नई दिल्ली की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी।

डोभाल नई दिल्ली के रणनीतिक साझेदार मॉस्को की यात्रा पर थे, क्योंकि अमेरिका ने रूसी तेल की खरीद पर नई दिल्ली पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया था।

स्रोत:AA
