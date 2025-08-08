भारत के शीर्ष सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वर्ष के अंत में उनके देश का दौरा करेंगे। गुरुवार को रूसी राजधानी में मास्को के सुरक्षा प्रमुख के साथ बैठक के दौरान यह बात कही गई।

रूसी सरकारी समाचार एजेंसी तास के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोयगू के साथ बैठक के दौरान कहा, "हमें वर्ष के अंत में राष्ट्रपति पुतिन की हमारे देश की योजनाबद्ध यात्रा के बारे में जानकर खुशी हुई।"

रिपोर्ट के अनुसार, डोभाल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह यात्रा "विकास के लिए नई दिशाएँ निर्धारित करेगी और वार्ता में एक महत्वपूर्ण, ठोस परिणाम देगी।"

उन्होंने आगे कहा कि रूस और भारत के "बहुत अच्छे संबंध" हैं, और कहा कि दोनों देश उच्च स्तर पर बातचीत करते हैं और उनकी मुलाक़ात द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने में मदद करती है।

भारत सरकार के सूत्रों के अनुसार, मॉस्को यात्रा के दौरान, डोभाल ने कहा कि पुतिन की भारत यात्रा की तारीखों पर "काम चल रहा है"।