जापान के पूर्व विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने घोषणा की है कि वे प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के इस्तीफे के बाद सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के नेतृत्व की दौड़ में शामिल होंगे। यह जानकारी सोमवार को राज्य प्रसारक एनएचके ने दी।

मोतेगी, जो एलडीपी के पूर्व महासचिव भी रह चुके हैं, ने कहा कि वे अपनी पार्टी और सरकार में अर्जित अनुभव का उपयोग करके अपने देश की सेवा करना चाहते हैं।

इशिबा ने रविवार को एलडीपी के प्रमुख पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया, क्योंकि पार्टी की चुनावी हार के लिए उन पर जिम्मेदारी लेने का दबाव बढ़ रहा था।

जुलाई में एक ऐतिहासिक राजनीतिक झटके में, एलडीपी के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन ने हाउस ऑफ काउंसलर्स में अपना बहुमत खो दिया, जो सरकार के प्रति जनता की गहरी असंतोष को दर्शाता है।

यह हार अक्टूबर 2024 में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए हुए एक आकस्मिक चुनाव के समान परिणाम के बाद हुई, जिससे सत्तारूढ़ गठबंधन संसद के दोनों सदनों में अल्पमत में आ गया। यह एलडीपी की 1955 में स्थापना के बाद पहली बार हुआ है।