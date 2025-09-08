जापान के पूर्व विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने घोषणा की है कि वे प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के इस्तीफे के बाद सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के नेतृत्व की दौड़ में शामिल होंगे। यह जानकारी सोमवार को राज्य प्रसारक एनएचके ने दी।
मोतेगी, जो एलडीपी के पूर्व महासचिव भी रह चुके हैं, ने कहा कि वे अपनी पार्टी और सरकार में अर्जित अनुभव का उपयोग करके अपने देश की सेवा करना चाहते हैं।
इशिबा ने रविवार को एलडीपी के प्रमुख पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया, क्योंकि पार्टी की चुनावी हार के लिए उन पर जिम्मेदारी लेने का दबाव बढ़ रहा था।
जुलाई में एक ऐतिहासिक राजनीतिक झटके में, एलडीपी के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन ने हाउस ऑफ काउंसलर्स में अपना बहुमत खो दिया, जो सरकार के प्रति जनता की गहरी असंतोष को दर्शाता है।
यह हार अक्टूबर 2024 में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए हुए एक आकस्मिक चुनाव के समान परिणाम के बाद हुई, जिससे सत्तारूढ़ गठबंधन संसद के दोनों सदनों में अल्पमत में आ गया। यह एलडीपी की 1955 में स्थापना के बाद पहली बार हुआ है।
इशिबा की घोषणा के बाद, एलडीपी नेतृत्व की दौड़ के प्रारूप और कार्यक्रम पर चर्चा करने की उम्मीद है।
कुछ एलडीपी सदस्य पार्टी की बहाली पर उनके विचारों को प्रतिबिंबित करने के लिए डाइट सदस्यों के अलावा सामान्य सदस्यों को भी शामिल करने की मांग कर रहे हैं।
मोतेगी के अलावा, अन्य एलडीपी सदस्य भी पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए दौड़ में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं।
एलडीपी महासचिव हिरोशी मोरियामा ने कहा कि पार्टी सदस्यों को सीधे भाग लेने की अनुमति देने के तरीकों का पता लगाना महत्वपूर्ण है।
ध्यान उन अन्य लोगों पर भी केंद्रित है जिन्होंने पिछले साल एलडीपी नेतृत्व की दौड़ में भाग लिया था, विशेष रूप से पूर्व आर्थिक सुरक्षा मंत्री ताकाइची साने, जिन्होंने इशिबा के साथ रनऑफ में प्रतिस्पर्धा की थी, कृषि मंत्री कोइज़ुमी शिंजिरो, जिन्होंने पहले दौर के मतदान में डाइट सदस्यों से सबसे अधिक वोट प्राप्त किए थे, और मुख्य कैबिनेट सचिव हयाशी योशिमासा।