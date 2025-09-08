काठमांडू में पुलिस ने सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए, नेपाल के मीडिया ने रिपोर्ट किया।

यह घटना तब हुई जब पुलिस ने सोमवार को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और कथित सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवाओं को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और रबर की गोलियां चलाईं। प्रदर्शनकारियों ने संसद में घुसने की कोशिश की थी।

सोमवार को नेपाल की राजधानी में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, जब अधिकारियों ने फेसबुक, एक्स और यूट्यूब सहित अधिकांश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का निर्णय लिया। सरकार का कहना था कि ये कंपनियां पंजीकरण कराने और सरकारी निगरानी के अधीन होने में विफल रही हैं।

प्रदर्शनकारियों ने कांटेदार तारों को पार किया और दंगा पुलिस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जब उन्होंने संसद भवन को घेर लिया। पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछारें कीं, लेकिन प्रदर्शनकारियों की संख्या अधिक होने के कारण पुलिस को संसद परिसर के अंदर शरण लेनी पड़ी।

स्थिति तनावपूर्ण बनी रही और सरकार ने सोमवार को संसद, सरकारी सचिवालय, राष्ट्रपति भवन और शहर के प्रमुख हिस्सों के आसपास कर्फ्यू की घोषणा की।

“सोशल मीडिया पर प्रतिबंध बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, सोशल मीडिया नहीं,” प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और लाल और नीले राष्ट्रीय झंडे लहराए।

सोमवार की रैली को 'जनरेशन Z' का विरोध कहा गया, जो आमतौर पर 1995 और 2010 के बीच जन्मे लोगों को संदर्भित करता है।

नेपाल में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले लगभग दो दर्जन सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म को बार-बार अपनी कंपनियों को आधिकारिक रूप से पंजीकृत करने के लिए नोटिस दिए गए थे। जो पंजीकरण कराने में विफल रहे, उन्हें पिछले सप्ताह से ब्लॉक कर दिया गया है।