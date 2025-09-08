राजनीति
नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध को लेकर हुए जनप्रदर्शन में कम से कम 10 लोगों की मौत
लाखों लोग नेपाल के संसद के आसपास सरकार द्वारा मंडित सोशल मीडिया पंजीकरण नियमों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे पुलिस के साथ झड़पें हुई हैं और शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है।
सोमवार, ८ सितंबर, २०२५ को काठमांडू, नेपाल में संसद भवन के बाहर एकत्रित प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की। / AP
8 सितम्बर 2025

काठमांडू में पुलिस ने सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए, नेपाल के मीडिया ने रिपोर्ट किया।

यह घटना तब हुई जब पुलिस ने सोमवार को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और कथित सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवाओं को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और रबर की गोलियां चलाईं। प्रदर्शनकारियों ने संसद में घुसने की कोशिश की थी।

सोमवार को नेपाल की राजधानी में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, जब अधिकारियों ने फेसबुक, एक्स और यूट्यूब सहित अधिकांश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का निर्णय लिया। सरकार का कहना था कि ये कंपनियां पंजीकरण कराने और सरकारी निगरानी के अधीन होने में विफल रही हैं।

प्रदर्शनकारियों ने कांटेदार तारों को पार किया और दंगा पुलिस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जब उन्होंने संसद भवन को घेर लिया। पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछारें कीं, लेकिन प्रदर्शनकारियों की संख्या अधिक होने के कारण पुलिस को संसद परिसर के अंदर शरण लेनी पड़ी।

स्थिति तनावपूर्ण बनी रही और सरकार ने सोमवार को संसद, सरकारी सचिवालय, राष्ट्रपति भवन और शहर के प्रमुख हिस्सों के आसपास कर्फ्यू की घोषणा की।

“सोशल मीडिया पर प्रतिबंध बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, सोशल मीडिया नहीं,” प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और लाल और नीले राष्ट्रीय झंडे लहराए।

सोमवार की रैली को 'जनरेशन Z' का विरोध कहा गया, जो आमतौर पर 1995 और 2010 के बीच जन्मे लोगों को संदर्भित करता है।

नेपाल में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले लगभग दो दर्जन सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म को बार-बार अपनी कंपनियों को आधिकारिक रूप से पंजीकृत करने के लिए नोटिस दिए गए थे। जो पंजीकरण कराने में विफल रहे, उन्हें पिछले सप्ताह से ब्लॉक कर दिया गया है।

टिकटॉक, वाइबर और अन्य तीन प्लेटफॉर्म ने पंजीकरण कराया है और बिना किसी रुकावट के काम कर रहे हैं।

अधिकारियों का यह कदम तब आया जब सरकार ने संसद में एक विधेयक बहस के लिए भेजा, जिसमें यह सुनिश्चित करने की बात कही गई कि सोशल प्लेटफॉर्म “उचित रूप से प्रबंधित, जिम्मेदार और जवाबदेह” हों।

इसमें कंपनियों से देश में एक संपर्क कार्यालय या बिंदु नियुक्त करने की मांग शामिल है।

इस विधेयक की व्यापक रूप से आलोचना की गई है, इसे सेंसरशिप और ऑनलाइन विरोध व्यक्त करने वाले सरकारी विरोधियों को दंडित करने का उपकरण बताया गया है।

मानवाधिकार समूहों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का प्रयास बताया है।

नेपाल ने 2023 में वीडियो-शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर “सामाजिक सद्भाव, सद्गुण और अशोभनीय सामग्री के प्रसार” को बाधित करने के लिए नवंबर में प्रतिबंध लगाया था।

यह प्रतिबंध पिछले साल हटा लिया गया था, जब टिकटॉक के अधिकारियों ने स्थानीय कानूनों का पालन करने का वादा किया था। इसमें 2018 में पारित अश्लील साइटों पर प्रतिबंध भी शामिल है।

स्रोत:AP
