जापानी नागरिकों की जनसंख्या 2024 में रिकॉर्ड स्तर पर घट गई — 9 लाख से अधिक लोगों की कमी हुई — आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, क्योंकि देश अपनी लगातार कम जन्म दर को सुधारने के लिए संघर्ष कर रहा है।
जहां कई विकसित देश कम जन्म दर की समस्या से जूझ रहे हैं, जापान में यह समस्या विशेष रूप से गंभीर है, जहां जनसंख्या कई वर्षों से घट रही है।
प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने इस स्थिति को "शांत आपातकाल" कहा है और इसे सुधारने के लिए परिवार-हितैषी उपायों जैसे अधिक लचीले कार्य घंटे और मुफ्त डे केयर का वादा किया है।
पिछले साल, जापानी नागरिकों की संख्या 9,08,574 या 0.75 प्रतिशत घटकर 12.065 करोड़ हो गई।
यह गिरावट — लगातार 16वें वर्ष — 1968 में सर्वेक्षण शुरू होने के बाद से सबसे बड़ी थी, आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने बुधवार को कहा।
हालांकि, विदेशी निवासियों की संख्या रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से सबसे अधिक थी।
1 जनवरी, 2025 तक, जापान में 36.7 लाख विदेशी थे, जो कुल जनसंख्या का लगभग तीन प्रतिशत थे, जो उस तारीख तक 12.43 करोड़ थी।
देश की कुल जनसंख्या 2023 से 0.44 प्रतिशत घट गई।
ये नवीनतम आंकड़े ऐसे समय में आए हैं जब सरकार लगातार कम जन्म दर को बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही है, जबकि मुद्रास्फीति और अन्य चिंताओं के कारण कुछ मतदाताओं में असंतोष ने "जापानी फर्स्ट" नारे के साथ एक नए विपक्षी दल के उदय को प्रेरित किया।
इस विरोधी-आप्रवासी पार्टी ने झूठा दावा किया है कि विदेशियों को जापानी नागरिकों की तुलना में अधिक कल्याणकारी लाभ मिलते हैं।
विदेशी नागरिक वृद्ध होती जनसंख्या के कारण बढ़ती श्रम की कमी को पूरा करने में मदद कर रहे हैं और आमतौर पर विनिर्माण, आतिथ्य और खुदरा क्षेत्रों में काम करते हैं।
छोड़े गए घर
आयु के अनुसार, 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के जापानी नागरिक कुल जनसंख्या का लगभग 30 प्रतिशत थे, जबकि 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग ने 60 प्रतिशत का हिस्सा बनाया, जो पिछले वर्ष से मामूली वृद्धि थी।
विश्व बैंक के अनुसार, जापान की जनसंख्या दुनिया में मोनाको के बाद दूसरी सबसे वृद्ध है।
पिछले साल जापान में जन्मों की संख्या पहली बार 7 लाख से नीचे गिर गई, स्वास्थ्य मंत्रालय के जून में जारी आंकड़ों के अनुसार।
2024 में इस तेजी से वृद्ध होती जनसंख्या ने 6,86,061 नवजातों का स्वागत किया — 2023 की तुलना में 41,227 कम, आंकड़ों ने दिखाया। यह 1899 में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से सबसे कम आंकड़ा था।
घटती जनसंख्या ग्रामीण समुदायों को भी प्रभावित कर रही है, क्योंकि जापान में छोड़े गए घरों की संख्या पिछले दो दशकों में लगभग 40 लाख तक पहुंच गई है, पिछले साल जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार।
इनमें से कई घर उन लोगों के हैं जो बड़े शहरों में रहते हैं और उन्हें अपने रिश्तेदारों से विरासत में मिले हैं, लेकिन वे उन्हें नवीनीकरण करने में असमर्थ या अनिच्छुक हैं।
दुनिया की सबसे वृद्ध व्यक्ति, जापानी महिला टोमिको इतोका, का दिसंबर में 116 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
जापान में महिलाएं आमतौर पर दीर्घायु होती हैं, लेकिन बढ़ती वृद्ध जनसंख्या चिकित्सा और कल्याण लागतों में वृद्धि कर रही है, जबकि इसे वहन करने के लिए श्रम शक्ति घट रही है।