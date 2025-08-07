जापानी नागरिकों की जनसंख्या 2024 में रिकॉर्ड स्तर पर घट गई — 9 लाख से अधिक लोगों की कमी हुई — आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, क्योंकि देश अपनी लगातार कम जन्म दर को सुधारने के लिए संघर्ष कर रहा है।

जहां कई विकसित देश कम जन्म दर की समस्या से जूझ रहे हैं, जापान में यह समस्या विशेष रूप से गंभीर है, जहां जनसंख्या कई वर्षों से घट रही है।

प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने इस स्थिति को "शांत आपातकाल" कहा है और इसे सुधारने के लिए परिवार-हितैषी उपायों जैसे अधिक लचीले कार्य घंटे और मुफ्त डे केयर का वादा किया है।

पिछले साल, जापानी नागरिकों की संख्या 9,08,574 या 0.75 प्रतिशत घटकर 12.065 करोड़ हो गई।

यह गिरावट — लगातार 16वें वर्ष — 1968 में सर्वेक्षण शुरू होने के बाद से सबसे बड़ी थी, आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने बुधवार को कहा।

हालांकि, विदेशी निवासियों की संख्या रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से सबसे अधिक थी।

1 जनवरी, 2025 तक, जापान में 36.7 लाख विदेशी थे, जो कुल जनसंख्या का लगभग तीन प्रतिशत थे, जो उस तारीख तक 12.43 करोड़ थी।

देश की कुल जनसंख्या 2023 से 0.44 प्रतिशत घट गई।

ये नवीनतम आंकड़े ऐसे समय में आए हैं जब सरकार लगातार कम जन्म दर को बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही है, जबकि मुद्रास्फीति और अन्य चिंताओं के कारण कुछ मतदाताओं में असंतोष ने "जापानी फर्स्ट" नारे के साथ एक नए विपक्षी दल के उदय को प्रेरित किया।

इस विरोधी-आप्रवासी पार्टी ने झूठा दावा किया है कि विदेशियों को जापानी नागरिकों की तुलना में अधिक कल्याणकारी लाभ मिलते हैं।

विदेशी नागरिक वृद्ध होती जनसंख्या के कारण बढ़ती श्रम की कमी को पूरा करने में मदद कर रहे हैं और आमतौर पर विनिर्माण, आतिथ्य और खुदरा क्षेत्रों में काम करते हैं।