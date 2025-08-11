भारतीय पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर पुलिस के रूप में खुद को प्रस्तुत कर एक किराए के कार्यालय से "दान" वसूल रहे थे, जिसे "क्राइम इन्वेस्टिगेटिव ब्यूरो" के नाम से चलाया जा रहा था।

"इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो", जो नोएडा में एक कार्यालय से संचालित हो रहा था, पुलिस के अनुसार "पुलिस जैसे रंग और लोगो" से सजाया गया था। यह कार्यालय नई दिल्ली के उपग्रह शहर नोएडा में स्थित था। पुलिस ने रविवार देर रात एक बयान में यह जानकारी दी।

आरोपियों ने यह भी दावा किया कि उनका "इंटरपोल" और अन्य अंतरराष्ट्रीय अपराध इकाइयों के साथ संबंध है।