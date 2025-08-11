दुनिया
भारतीय पुलिस ने 'क्राइम ब्यूरो' चला रहे नकली पुलिस को किया गिरफ्तार
आरोपियों ने दस्तावेज़ और प्रमाणपत्र जाली बनाए और पीड़ितों से "दान" मांगने के लिए एक वेबसाइट चलाई, पुलिस ने कहा।
पुलिस ने कई मोबाइल फोन, चेकबुक, मोहरें और पहचान पत्र बरामद किए / Reuters
11 अगस्त 2025

भारतीय पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर पुलिस के रूप में खुद को प्रस्तुत कर एक किराए के कार्यालय से "दान" वसूल रहे थे, जिसे "क्राइम इन्वेस्टिगेटिव ब्यूरो" के नाम से चलाया जा रहा था।

"इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो", जो नोएडा में एक कार्यालय से संचालित हो रहा था, पुलिस के अनुसार "पुलिस जैसे रंग और लोगो" से सजाया गया था। यह कार्यालय नई दिल्ली के उपग्रह शहर नोएडा में स्थित था। पुलिस ने रविवार देर रात एक बयान में यह जानकारी दी।

आरोपियों ने यह भी दावा किया कि उनका "इंटरपोल" और अन्य अंतरराष्ट्रीय अपराध इकाइयों के साथ संबंध है।

पुलिस ने कहा, "आरोपी खुद को सार्वजनिक सेवक के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे।" पुलिस ने कई मोबाइल फोन, चेकबुक, स्टांप सील और पहचान पत्र बरामद किए।

गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब कुछ हफ्ते पहले ही एक व्यक्ति को नई दिल्ली के पास एक किराए के घर से फर्जी दूतावास चलाने और विदेश में नौकरी के वादे के साथ नौकरी चाहने वालों से पैसे ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

आरोपी एक अवैध "वेस्ट आर्कटिक एम्बेसी" चला रहा था और खुद को "वेस्ट आर्कटिका, सबोर्गा, पॉल्विया, लोडोनिया" जैसे काल्पनिक देशों का राजदूत बताता था।

स्रोत:AFP
