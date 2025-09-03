दुनिया
संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि म्यांमार में दृश्य 2017 के अत्याचारों की याद दिलाते हैं
म्यांमार में दशकों से अधिकतर मुस्लिम रोहिंग्या लोगों को सताया जा रहा है, जो अब संयुक्त राष्ट्र नरसंहार अदालत के मामले का विषय है।
बांग्लादेश रोहिंग्या वर्षगांठ / AP
3 सितम्बर 2025

संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार को कहा कि म्यांमार में मानवीय स्थिति बदतर होती जा रही है। उसने रोहिंग्या अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2017 में हुए अत्याचारों की याद दिलाते हुए ऐसी घटनाओं का हवाला दिया, जिन्हें कुछ देशों ने नरसंहार माना था।

म्यांमार की सेना ने रखाइन राज्य की नाकेबंदी कर दी है क्योंकि वह जातीय उग्रवादियों के खिलाफ एक बहुआयामी गृहयुद्ध लड़ रही है, जो 2021 में तख्तापलट के बाद से देश में व्याप्त है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने चेतावनी दी कि सेना और अराकान सेना के स्थानीय जातीय लड़ाके, दोनों ने "लगभग पूरी तरह से दंड से मुक्त होकर काम किया है, जिससे नागरिक आबादी के लिए पीड़ा के अंतहीन चक्र में उल्लंघनों की पुनरावृत्ति हुई है।"

उन्होंने एक बयान में कहा, "वीडियो और तस्वीरें मौत, विनाश और हताशा को दर्शाती हैं, जो रोहिंग्या अल्पसंख्यकों के खिलाफ सेना द्वारा 2017 में किए गए अत्याचारों के दौरान देखी गई तस्वीरों से बेहद मिलती-जुलती हैं।"

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को सौंपने का आह्वान दोहराते हुए कहा, "मुझे यह देखकर बहुत दुख हो रहा है कि ऐसा ही कुछ फिर से हो रहा है।"

तुर्क के कार्यालय द्वारा म्यांमार में मानवाधिकारों की स्थिति पर हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें अप्रैल 2024 से मई 2025 तक की अवधि का अध्ययन किया गया है, राज्य में लड़ाई के परिणामस्वरूप रखाइन में लाखों लोग विस्थापित हुए हैं।

संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार, इनमें से लगभग 1,50,000 लोग नवंबर 2023 से बांग्लादेश भाग गए हैं और उन दस लाख से ज़्यादा रोहिंग्याओं में शामिल हो गए हैं जो पहले से ही वहाँ शरणार्थी शिविरों में फंसे हुए हैं।

तुर्क ने कहा, "रोहिंग्या और जातीय राखीन समुदाय दोनों के नागरिक शत्रुता के परिणाम भुगत रहे हैं", उन्होंने विशेष रूप से "नागरिकों और संरक्षित वस्तुओं के खिलाफ सेना द्वारा अंधाधुंध हमलों के व्यापक और व्यवस्थित पैटर्न" की ओर इशारा किया।

तुर्क ने कहा कि राज्य में "जबरन विस्थापन, जबरन भर्ती, गुमशुदगी, मनमानी गिरफ़्तारियाँ, आगजनी और संपत्ति का विनाश" भी व्याप्त है, साथ ही नागरिकों को "मानवीय सहायता से वंचित किया जा रहा है और उन्हें आतंकित करने के उद्देश्य से बार-बार अत्याचार किए जा रहे हैं"।

रिपोर्ट में उत्तरी रखाइन में अराकान आर्मी द्वारा किए गए अत्याचारों पर भी प्रकाश डाला गया है, जिनमें हत्याएँ, जबरन भर्ती और जबरन विस्थापन शामिल हैं।

सकारात्मक बात यह है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल की शुरुआत से "रोहिंग्याओं को प्रभावित करने वाली हिंसा में तुलनात्मक रूप से कमी" आई है।

लेकिन इस बीच, चल रही सैन्य नाकेबंदी, जिसने इस क्षेत्र में आपूर्ति को बाधित कर दिया है, एक गंभीर भूख संकट को और गहरा कर रही है।

तुर्क ने देशों से आग्रह किया कि वे दुर्व्यवहारों के लिए ज़िम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने और मानवीय सहायता को सक्षम बनाने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करें।

स्रोत:AFP
