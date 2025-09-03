संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार को कहा कि म्यांमार में मानवीय स्थिति बदतर होती जा रही है। उसने रोहिंग्या अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2017 में हुए अत्याचारों की याद दिलाते हुए ऐसी घटनाओं का हवाला दिया, जिन्हें कुछ देशों ने नरसंहार माना था।

म्यांमार की सेना ने रखाइन राज्य की नाकेबंदी कर दी है क्योंकि वह जातीय उग्रवादियों के खिलाफ एक बहुआयामी गृहयुद्ध लड़ रही है, जो 2021 में तख्तापलट के बाद से देश में व्याप्त है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने चेतावनी दी कि सेना और अराकान सेना के स्थानीय जातीय लड़ाके, दोनों ने "लगभग पूरी तरह से दंड से मुक्त होकर काम किया है, जिससे नागरिक आबादी के लिए पीड़ा के अंतहीन चक्र में उल्लंघनों की पुनरावृत्ति हुई है।"

उन्होंने एक बयान में कहा, "वीडियो और तस्वीरें मौत, विनाश और हताशा को दर्शाती हैं, जो रोहिंग्या अल्पसंख्यकों के खिलाफ सेना द्वारा 2017 में किए गए अत्याचारों के दौरान देखी गई तस्वीरों से बेहद मिलती-जुलती हैं।"

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को सौंपने का आह्वान दोहराते हुए कहा, "मुझे यह देखकर बहुत दुख हो रहा है कि ऐसा ही कुछ फिर से हो रहा है।"

तुर्क के कार्यालय द्वारा म्यांमार में मानवाधिकारों की स्थिति पर हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें अप्रैल 2024 से मई 2025 तक की अवधि का अध्ययन किया गया है, राज्य में लड़ाई के परिणामस्वरूप रखाइन में लाखों लोग विस्थापित हुए हैं।

संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार, इनमें से लगभग 1,50,000 लोग नवंबर 2023 से बांग्लादेश भाग गए हैं और उन दस लाख से ज़्यादा रोहिंग्याओं में शामिल हो गए हैं जो पहले से ही वहाँ शरणार्थी शिविरों में फंसे हुए हैं।