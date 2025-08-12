दुनिया
4 मिनट पढ़ने के लिए
पाकिस्तान ने इंडस जल संधि पर नए फैसले का स्वागत किया
हेग न्यायाधिकरण ने कहा पश्चिमी नदियों को पाकिस्तान के अप्रतिबंधित उपयोग के लिए "प्रवाहित" करना चाहिए, तथा जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अपनी "सर्वोत्तम प्रथाओं" को लागू करने के नई दिल्ली के प्रयास को अस्वीकार कर दिया।
पाकिस्तान ने इंडस जल संधि पर नए फैसले का स्वागत किया
दक्षिण एशियाई पड़ोसी लंबे समय से साझा सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर जलविद्युत परियोजनाओं को लेकर विवाद करते रहे हैं। / फोटो: रॉयटर्स / Reuters
20 घंटे पहले

पाकिस्तान ने हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA) के उस निर्णय का स्वागत किया है, जिसमें भारत को पश्चिमी नदियों के पानी को पाकिस्तान के 'अप्रतिबंधित उपयोग' के लिए बहने देने का निर्देश दिया गया है।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा, "पाकिस्तान 8 अगस्त 2025 को घोषित और आज न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित सिंधु जल संधि (IWT) की सामान्य व्याख्या के मुद्दों पर मध्यस्थता न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का स्वागत करता है।"

बयान में कहा गया, "एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष में, न्यायालय ने घोषित किया है कि भारत को पश्चिमी नदियों के पानी को पाकिस्तान के अप्रतिबंधित उपयोग के लिए बहने देना चाहिए। इस संदर्भ में, जलविद्युत संयंत्रों के निर्माण के लिए निर्दिष्ट अपवादों को संधि में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए, न कि भारत द्वारा माने जाने वाले 'आदर्श' या 'सर्वोत्तम प्रथाओं' के दृष्टिकोण के अनुरूप।"

नई दिल्ली ने अप्रैल में भारतीय प्रशासित कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, IWT को निलंबित कर दिया था और इसके लिए इस्लामाबाद को दोषी ठहराया था।

पाकिस्तान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसके जल हिस्से को निलंबित करने का कोई भी प्रयास 'युद्ध का कार्य' माना जाएगा और यह भी कहा कि संधि को एकतरफा निलंबित नहीं किया जा सकता।

इसके बाद मई में दोनों देशों के बीच चार दिनों तक सीमा पार सशस्त्र झड़पें हुईं, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्धविराम कराया।

PCA ने कहा कि यह मध्यस्थता सिंधु जल संधि के 'व्याख्या और अनुप्रयोग' से संबंधित है, जो 'रन-ऑफ-रिवर जलविद्युत संयंत्रों' के 'कुछ डिज़ाइन तत्वों' पर लागू होती है, जिन्हें भारत को संधि के तहत सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों - पश्चिमी नदियों - की सहायक नदियों पर बनाने की अनुमति है।

इसमें यह भी कहा गया कि रन-ऑफ-रिवर जलविद्युत संयंत्रों का डिज़ाइन और संचालन संधि में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए, न कि भारत द्वारा माने जाने वाले 'आदर्श' या 'सर्वोत्तम प्रथाओं' के दृष्टिकोण के अनुरूप।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस्लामाबाद सिंधु जल संधि के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है और भारत से भी उम्मीद करता है कि वह संधि के सामान्य कार्य को तुरंत फिर से शुरू करे और मध्यस्थता न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय को ईमानदारी से लागू करे।

दक्षिण एशियाई पड़ोसी लंबे समय से साझा सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर जलविद्युत परियोजनाओं को लेकर विवाद कर रहे हैं।

पाकिस्तान का कहना है कि भारत द्वारा नियोजित जलविद्युत बांध नदी के प्रवाह को कम कर देंगे, जो उसकी सिंचित कृषि का 80 प्रतिशत हिस्सा है।

सूचित

सेना प्रमुख की चेतावनी

पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने शनिवार को अमेरिका की यात्रा के दौरान चेतावनी दी कि इस्लामाबाद कभी भी भारत को सिंधु नदी को रोकने की अनुमति नहीं देगा और अपने जल अधिकारों की हर कीमत पर रक्षा करेगा।

पाकिस्तानी समाचार एजेंसियों ने उन्हें फ्लोरिडा के टाम्पा में पाकिस्तानी-अमेरिकी समुदाय के साथ एक कार्यक्रम में यह कहते हुए उद्धृत किया, "हम भारत के बांध बनाने का इंतजार करेंगे, और जब वे ऐसा करेंगे, तो हम इसे नष्ट कर देंगे।"

"सिंधु नदी भारतीयों की पारिवारिक संपत्ति नहीं है। हमारे पास भारतीय योजनाओं को विफल करने के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं है।"

मुनीर की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए, भारत ने कहा कि वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए आवश्यक सभी कदम उठाना जारी रखेगा।

विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा, "हमारा ध्यान पाकिस्तानी सेना प्रमुख द्वारा अमेरिका की यात्रा के दौरान कथित रूप से दिए गए बयानों की ओर गया है।"

"परमाणु धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है।"

नई दिल्ली ने "खेद" व्यक्त किया कि मुनीर ने ये टिप्पणियां "एक मित्र देश की भूमि से कीं," जिसका संदर्भ अमेरिका से था, जिसने भारत पर उसके निर्यात पर 50% शुल्क लगाया है - जो किसी भी देश पर लगाए गए सबसे अधिक शुल्कों में से एक है।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली के बयान को खारिज करते हुए कहा कि भारतीय कथन 'परमाणु ब्लैकमेल' का एक भ्रामक और स्वार्थी निर्माण है।

स्रोत:AA
खोजें
अमेरिका ने प्रतिशोध के खिलाफ चेतावनी दी व ट्रंप ने 'व्यवस्था परिवर्तन' का मुद्दा उठाया
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ईरान-इज़राइल संघर्ष के बीच परमाणु गैर-प्रसार व्यवस्था 'खतरे में' है
तुर्की के राष्ट्रपति ने दमिश्क में चर्च पर हुए 'घृणित' हमले की निंदा की और सीरिया के साथ एकजुटता का वादा किया
ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की आशंका के बीच न्यूयॉर्क शहर में 'उच्च' अलर्ट जारी
परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद यूरेनियम भंडार सुरक्षित: ईरान
ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया, कहा- 'अपराधी साथी के साथ बातचीत नहीं कर सकते'
'आखिर तुम होते कौन हो?' बैनन ने नेतन्याहू पर अमेरिका को युद्ध की ओर खींचने का आरोप लगाया
अमेरिका ने रूस के साथ समझौते करने से मना कर दिया। क्यों?
ज़ायोनी एजेंडा: क्या इज़राइल अल अक्सा को निशाना बना सकता है और ईरान पर दोष मढ़ सकता है?
अर्मेनिया के प्रधानमंत्री का 'ऐतिहासिक' तुर्की दौरा होने वाला है
ईरान के हमले में शीर्ष इज़रायली विज्ञान संस्थान नष्ट
ट्रंप ने टिकटॉक पर प्रतिबंध को सितंबर तक बढ़ाया
चीन ने चेतावनी दी है कि अगर ईरानी सरकार को जबरन गिराया गया तो ‘डरावनी स्तिथि’ पैदा हो जाएगी
द्वारा अभिषेक भाया
प्रोटोटाइप से पावर-ब्रोकर तक: कैसे तुर्की के स्वदेशी लड़ाकू जेट KAAN ने वैश्विक विश्वास अर्जित किया
द्वारा एसरा काराताश अलपाय
ट्रंप ने असीम मुनीर की प्रशंसा की, कहा कि पाकिस्तान सेना प्रमुख के साथ ईरान पर चर्चा की
TRT Global पर एक नज़र डालें। अपनी प्रतिक्रिया साझा करें!
Contact us