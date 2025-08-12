पाकिस्तान ने हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA) के उस निर्णय का स्वागत किया है, जिसमें भारत को पश्चिमी नदियों के पानी को पाकिस्तान के 'अप्रतिबंधित उपयोग' के लिए बहने देने का निर्देश दिया गया है।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा, "पाकिस्तान 8 अगस्त 2025 को घोषित और आज न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित सिंधु जल संधि (IWT) की सामान्य व्याख्या के मुद्दों पर मध्यस्थता न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का स्वागत करता है।"

बयान में कहा गया, "एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष में, न्यायालय ने घोषित किया है कि भारत को पश्चिमी नदियों के पानी को पाकिस्तान के अप्रतिबंधित उपयोग के लिए बहने देना चाहिए। इस संदर्भ में, जलविद्युत संयंत्रों के निर्माण के लिए निर्दिष्ट अपवादों को संधि में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए, न कि भारत द्वारा माने जाने वाले 'आदर्श' या 'सर्वोत्तम प्रथाओं' के दृष्टिकोण के अनुरूप।"

नई दिल्ली ने अप्रैल में भारतीय प्रशासित कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, IWT को निलंबित कर दिया था और इसके लिए इस्लामाबाद को दोषी ठहराया था।

पाकिस्तान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसके जल हिस्से को निलंबित करने का कोई भी प्रयास 'युद्ध का कार्य' माना जाएगा और यह भी कहा कि संधि को एकतरफा निलंबित नहीं किया जा सकता।

इसके बाद मई में दोनों देशों के बीच चार दिनों तक सीमा पार सशस्त्र झड़पें हुईं, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्धविराम कराया।

PCA ने कहा कि यह मध्यस्थता सिंधु जल संधि के 'व्याख्या और अनुप्रयोग' से संबंधित है, जो 'रन-ऑफ-रिवर जलविद्युत संयंत्रों' के 'कुछ डिज़ाइन तत्वों' पर लागू होती है, जिन्हें भारत को संधि के तहत सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों - पश्चिमी नदियों - की सहायक नदियों पर बनाने की अनुमति है।

इसमें यह भी कहा गया कि रन-ऑफ-रिवर जलविद्युत संयंत्रों का डिज़ाइन और संचालन संधि में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए, न कि भारत द्वारा माने जाने वाले 'आदर्श' या 'सर्वोत्तम प्रथाओं' के दृष्टिकोण के अनुरूप।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस्लामाबाद सिंधु जल संधि के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है और भारत से भी उम्मीद करता है कि वह संधि के सामान्य कार्य को तुरंत फिर से शुरू करे और मध्यस्थता न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय को ईमानदारी से लागू करे।

दक्षिण एशियाई पड़ोसी लंबे समय से साझा सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर जलविद्युत परियोजनाओं को लेकर विवाद कर रहे हैं।

पाकिस्तान का कहना है कि भारत द्वारा नियोजित जलविद्युत बांध नदी के प्रवाह को कम कर देंगे, जो उसकी सिंचित कृषि का 80 प्रतिशत हिस्सा है।