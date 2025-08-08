„ნეთანიაჰუს თავდასხმის ესკალაციის გეგმები ეჭვგარეშედ ადასტურებს მის სურვილს, თავიდან მოიცილოს მძევლები და შესწიროს ისინი თავის პირად ინტერესებსა და ექსტრემისტულ იდეოლოგიურ შეხედულებებს“, - განაცხადა ჰამასმა ხუთშაბათს გაკეთებულ განცხადებაში.
განცხადება იმ დროს გაკეთდა, როდესაც ნეთანიაჰუმ უსაფრთხოების კაბინეტი ღაზაში გენოციდის გაფართოების საკითხზე კენჭისყრისთვის შეკრიბა. ისრაელის მედია იტყობინება, რომ ეს შეიძლება პალესტინის ტერიტორიების სრულ სამხედრო ოკუპაციას მოიცავდეს.
ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებელი KAN-ი, ანონიმურ ოფიციალურ წყაროებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ნეთანიაჰუმ შეხვედრაზე, რომელიც ღაზის გენოციდის დაწყებიდან ერთ-ერთი ყველაზე სენსიტიური იყო, „მსუბუქი“ და „ეტაპობრივი“ სტრატეგია შემოგვთავაზა.
გავრცელებული ინფორმაციით, გეგმა, გენერალური შტაბის უფროსის, ეიალ ზამირის გაფრთხილებების მიუხედავად, ითვალისწინებს ისრაელის საოკუპაციო ძალების წინსვლას ღაზის ქალაქის ცენტრში, იმ ადგილებში, რომლებსაც ჰამასის საწვრთნელ ბანაკებად განსაზღვრავს, და იმ რაიონებში, სადაც ისინი აქამდე არ შესულან, მათ შორის ღაზის ქალაქში.
აშშ-ის Fox News-თან ხუთშაბათს მიცემულ ინტერვიუში ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ ისრაელი ღაზის სრული კონტროლის დამყარებას გეგმავს, მაგრამ არ აპირებს მის „შენარჩუნებას“ ან „მართვას“.
„ომის დამნაშავე ბენიამინ ნეთანიაჰუს მიერ Fox News-თან ინტერვიუში გაკეთებული განცხადებების საპასუხოდ... ის, რასაც ის გეგმავს, არის გენოციდისა და იძულებითი გადაადგილების პოლიტიკის გაგრძელება, ჩვენი პალესტინელი ხალხის წინააღმდეგ ღაზაში მეტი დანაშაულის ჩადენით“, - განაცხადა ჰამასმა.
არაბები მხოლოდ იმას დაუჭერენ მხარს, რაზეც პალესტინელები შეთანხმდებიან
ამასობაში, იორდანიის ოფიციალურმა პირმა საინფორმაციო სააგენტო Reuters-ს განუცხადა, რომ ნეთანიაჰუს განცხადების შემდეგ, თითქოს მას სურს ღაზა არაბულ ძალებს გადასცეს სამართავად, არაბები „მხოლოდ იმას დაუჭერენ მხარს, რასაც პალესტინელები მიიღებენ და გადაწყვეტენ“.
„ღაზაში უსაფრთხოება ლეგიტიმური პალესტინის ინსტიტუტების მეშვეობით უნდა იყოს უზრუნველყოფილი“, - განაცხადა წყარომ.
ნეთანიაჰუს არ დაუკონკრეტებია მმართველობის დეტალები ან ის, თუ რომელი არაბული ქვეყნები შეიძლება იყვნენ ჩართულნი.
„არაბები ნეთანიაჰუს პოლიტიკას არ მიიღებენ და მის მიერ შექმნილ არეულობას არ დაალაგებენ“, - განაცხადა იორდანიელმა ოფიციალურმა პირმა, რაც ნეთანიაჰუს განცხადებებზე ერთ-ერთი უახლოესი არაბული მეზობლის პირველი რეაქცია იყო.
2023 წლის ოქტომბრიდან ისრაელის მიერ ღაზაში განხორციელებულმა გენოციდმა უამრავი პალესტინელის სიცოცხლე შეიწირა. პალესტინელი ოფიციალური პირების ცნობით, ისრაელის მიერ მოკლული პალესტინელების რიცხვი 61,000-ს აჭარბებს; დაღუპულთა უმრავლესობას ქალები და ბავშვები შეადგენენ.
პალესტინის ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტო WAFA-ს ცნობით, დაახლოებით 11,000 პალესტინელი დანგრეული სახლების ნანგრევების ქვეშაა მოყოლილი.
ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ღაზაში დაღუპულთა რეალური რიცხვი შესაძლოა ოფიციალურ მონაცემებს ბევრად აღემატებოდეს და დაახლოებით 200,000-ს აღწევდეს.
2023 წელს ჰამასის მიერ აყვანილი 251 მძევლიდან 49 კვლავ ღაზაში რჩება, ხოლო არმიის მონაცემებით, მათგან 27 დაღუპულად ითვლება. ჰამასი აცხადებს, რომ ბევრი მძევალი ისრაელის საჰაერო თავდასხმების შედეგად დაიღუპა.
ისრაელმა დაახლოებით 11,000 პალესტინელი გაიტაცა და დააპატიმრა.