ისრაელის უსაფრთხოების კაბინეტი პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს გეგმის განხილვას განაგრძობს, რომელიც ისრაელის არმიის მიერ პალესტინის ღაზას რეგიონის ხელახალ ოკუპაციას ეხება.
ხუთშაბათს გამართული შეხვედრა იმ ფონზე შედგა, როდესაც ნეთანიაჰუ მზარდი შიდა და გარე ზეწოლის ქვეშ იმყოფება ღაზაში პალესტინის წინააღმდეგობის ჯგუფების მიერ დაკავებული მძევლების გასათავისუფლებლად და გენოციდის ქვეშ მყოფი რეგიონის შიმშილის ზღვრიდან გამოსაყვანად.
ადგილობრივი მედიის ცნობით, ნეთანიაჰუმ კრიტიკულ შეხვედრაზე ღაზის კონტროლის ქვეშ აყვანის ეტაპობრივი გეგმა წარადგინა.
ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებელი KAN-ი, ანონიმურ ოფიციალურ წყაროებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ნეთანიაჰუმ შეხვედრაზე, რომელიც ღაზის გენოციდის დაწყებიდან ერთ-ერთი ყველაზე სენსიტიური იყო, „მსუბუქი“ და „ეტაპობრივი“ სტრატეგია შემოგვთავაზა.
გავრცელებული ინფორმაციით, გეგმა, გენერალური შტაბის უფროსის, ეიალ ზამირის გაფრთხილებების მიუხედავად, ითვალისწინებს ისრაელის საოკუპაციო ძალების წინსვლას ღაზის ქალაქის ცენტრში, იმ ადგილებში, რომლებსაც ჰამასის საწვრთნელ ბანაკებად განსაზღვრავს, და იმ რაიონებში, სადაც ისინი აქამდე არ შესულან, მათ შორის ღაზის ქალაქში.
KAN-თან საუბარში წყაროებმა განაცხადეს, რომ გეგმის პირველი ეტაპი ღაზის ქალაქის მაცხოვრებლების სამხრეთით ევაკუაციით დაიწყება, შემდეგ კი ქალაქის ალყაში მოქცევითა და მჭიდროდ დასახლებულ რაიონებში დამატებითი სახმელეთო ოპერაციების ჩატარებით გაგრძელდება.
გავრცელებული ინფორმაციით, ზოგიერთმა მინისტრმა უარყო ნებისმიერი გეგმა, რომელიც ღაზაზე სრულ ტერიტორიულ კონტროლს არ ითვალისწინებს.
ულტრაორთოდოქსული შასის პარტიის ლიდერმა, არიე დერიმ გააფრთხილა, რომ ომის გაჭიანურებას პოლიტიკური ფასი ექნება და მძევლების სიცოცხლეს საფრთხეს შეუქმნის.
KAN-ის ცნობით, დერიმ, რომელიც უპორტფელო მინისტრია, მინისტრებს მოუწოდა, გაითვალისწინონ არმიის შეფასებები და განაცხადა, რომ ნეთანიაჰუს გეგმამ შეიძლება გამოიწვიოს „მუდმივი პოლიტიკური ზიანი“ და მძევლები უფრო დიდ საფრთხეში ჩააგდოს.
გენერალური შტაბის უფროსმა, ეიალ ზამირმა კი კვლავ გაიმეორა, რომ ის ეწინააღმდეგება ნებისმიერ გეგმას, რომელიც ღაზის სრულ ხელახალ ოკუპაციას ითვალისწინებს და ყურადღება გაამახვილა მნიშვნელოვან რისკებზე, როგორიცაა მძევლებისთვის ზიანის მიყენება, ისრაელის ჯარისკაცებისა და სარეზერვო ძალების დასუსტება და ისრაელის საერთაშორისო ლეგიტიმაციისთვის ზიანის მიყენება.
შეხვედრის დაწყებამდე ნეთანიაჰუმ აშშ-ში Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ მთავრობა მთელი ღაზის კონტროლის ქვეშ აყვანას გეგმავს. კითხვაზე, აიღებენ თუ არა კონტროლს „მთელ ღაზაზე“, ნეთანიაჰუმ უპასუხა: „ეს არის ჩვენი განზრახვა.“
როდესაც Fox News-მა ჰკითხა, დაიბრუნებდა თუ არა ისრაელი მთელ ღაზას, როგორც ეს 1967-2005 წლებში იყო, ნეთანიაჰუმ უპასუხა: „ჩვენ არ გვინდა მისი (ღაზის) შენარჩუნება. ჩვენ გვინდა უსაფრთხოების სარტყელის შექმნა. ჩვენ არ გვინდა მართვა.“
„ჩვენ გვინდა ღაზა გადავცეთ არაბულ ძალებს, რომლებიც ისე მართავენ, რომ ჩვენ საფრთხეს არ შეგვიქმნიან და ღაზელებს კარგ ცხოვრებას შესთავაზებენ. ეს ჰამასთან შეუძლებელია,“ - დასძინა მან.
შეხვედრის დაწყებისას ასობით ადამიანი შეიკრიბა დასავლეთ იერუსალიმში, პრემიერ-მინისტრის ოფისთან ახლოს და მძევლების გასათავისუფლებლად შეთანხმების დადებისკენ მოუწოდა.
მძევლების ახლობლები ხუთშაბათს დილით ადრე აშკელონის (არაბული სახელით ასკალანი) პორტიდან დაიძრნენ და ალყაში მოქცეულ ღაზასთან მიახლოებას შეეცადნენ. ორგანიზატორების თქმით, ისინი იმედოვნებდნენ, რომ „რაც შეიძლება ახლოს მივიდოდნენ თავიანთ საყვარელ ადამიანებთან“.
ოჯახებმა დაგმეს ნეთანიაჰუს გენოციდის გაფართოების გეგმა.
ღაზაში მძევლად აყვანილი ისრაელელი ჯარისკაცის, ნიმროდ კოენის მამამ, იეჰუდა კოენმა ნავიდან გაკეთებულ განცხადებაში თქვა, რომ ნეთანიაჰუ გენოციდს ახანგრძლივებს, რათა თავის მთავრობაში ექსტრემისტები დააკმაყოფილოს და რეჟიმის კოლაფსი თავიდან აიცილოს.
„ნეთანიაჰუ მხოლოდ საკუთარი ინტერესებისთვის მუშაობს,“ - თქვა კოენმა და საერთაშორისო საზოგადოებას მოუწოდა, ზეწოლა მოახდინონ ნეთანიაჰუზე, შეაჩერონ გენოციდი და გადაარჩინონ მისი შვილი.
„მეტი ნგრევა“
ისრაელი 2023 წლის ოქტომბრიდან ღაზაში გენოციდს ახორციელებს. პალესტინელების ცნობით, 62 000-ზე მეტი პალესტინელი დაიღუპა, რომელთა უმეტესობა ქალი და ბავშვია.
პალესტინის ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტო WAFA-ს ცნობით, დაახლოებით 11 000 პალესტინელი დანგრეული სახლების ნანგრევების ქვეშაა მოყოლილი.
თუმცა, ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ მსხვერპლის რეალური რიცხვი ბევრად აღემატება ღაზის ოფიციალური პირების მიერ გამოცხადებულს და შესაძლოა 200 000-ს აღწევდეს.
ჰამასის მიერ 2023 წელს განხორციელებული თავდასხმების დროს აყვანილი 251 მძევლიდან 49 კვლავ ღაზაში რჩება; ისრაელის არმია აცხადებს, რომ მათგან 27 დაღუპულია. პალესტინელები კი ამბობენ, რომ ბევრი მძევალი 2023 წლიდან ისრაელის განურჩეველი თავდასხმების შედეგად დაიღუპა.
ისრაელს ციხეებში დაახლოებით 11 000 გატაცებული პალესტინელი ჰყავს.
„მეტი ნგრევა და სიკვდილი“
თავდაცვის მინისტრმა, ისრაელ კაცმა ოთხშაბათს სოციალურ ქსელში გაკეთებულ განცხადებაში თქვა: „გენერალური შტაბის უფროსს აქვს უფლება და მოვალეობა, გამოხატოს თავისი შეხედულება,“ თუმცა აღნიშნა, რომ არმიამ საბოლოოდ პატივი უნდა სცეს მთავრობის მიერ მიღებულ პოლიტიკას.
ხუთშაბათს არმიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ზამირმა ხაზი გაუსვა თავის დამოუკიდებლობას და თქვა: „ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენი პოზიციის უშიშრად გამოხატვას.“
ზამირმა თავის განცხადებაში აღნიშნა: „ჩვენ თეორიით არ ვართ დაკავებული; ჩვენ სიკვდილ-სიცოცხლის საკითხებით, სახელმწიფოს თავდაცვით ვართ დაკავებული და ამას ჩვენი ჯარისკაცებისა და მოქალაქეების თვალებში ყურებით ვაკეთებთ.“
ამასობაში ღაზაში იზრდება შიში იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს ისრაელის მიერ გენოციდის გაფართოება. 45 წლის აჰმად სალემი ამბობს: „სახმელეთო ოპერაციები მეტ ნგრევასა და სიკვდილს ნიშნავს. ჩვენ არსად არ ვართ უსაფრთხოდ.“
„თუ ისრაელი კვლავ დაიწყებს სახმელეთო ოპერაციებს და გააფართოვებს მათ, პირველი მსხვერპლი ჩვენ ვიქნებით,“ - დასძინა მან.