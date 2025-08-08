ᲞᲝᲚᲘᲢᲘᲙᲐ
2 მინიმალური კითხვა
ტრამპი: რუსეთ-უკრაინის ცეცხლის შეწყვეტა „პუტინზეა დამოკიდებული“
აშშ-ის პრეზიდენტმა გამოთქვა მზადყოფნა, შეხვდეს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს, მიუხედავად იმისა, შეხვდება თუ არა უკრაინის ლიდერს, ვოლოდიმირ ზელენსკის.
/ AP
16 საათის წინ

ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ რუსეთ-უკრაინის ომში ცეცხლის შეწყვეტის გადაწყვეტილება მთლიანად რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინზეა დამოკიდებული.

ტრამპმა ხუთშაბათს, თეთრ სახლში ჟურნალისტებთან საუბრისას, კითხვაზე, კვლავ ძალაშია თუ არა პუტინისთვის დაწესებული ცეცხლის შეწყვეტის ვადა, უპასუხა: „ეს მთლიანად მასზე იქნება დამოკიდებული. ვნახოთ, რას იტყვის... ძალიან იმედგაცრუებული ვარ.“

კითხვაზე, აუცილებელია თუ არა პუტინისა და უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვედრა, სანამ თავად შეხვდება რუსეთის ლიდერს, ტრამპმა უპასუხა: „არა“.

აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თქვა: „მათ ჩემთან შეხვედრა სურთ და მე ყველაფერს გავაკეთებ, რათა ადამიანთა მსხვერპლი შეწყდეს.“

იმავე დღეს, პუტინმა ტრამპთან შეხვედრის შესაძლო ადგილად არაბთა გაერთიანებული საამიროები დაასახელა და მას „საკმაოდ შესაფერისი ადგილი“ უწოდა.

პუტინმა აღნიშნა, რომ როგორც მოსკოვმა, ისე ვაშინგტონმა გააკეთეს განცხადებები შეხვედრის სურვილის შესახებ.

პუტინმა კრემლიდან გაკეთებულ განცხადებაში თქვა: „ბევრი მეგობარი გვყავს, რომლებიც მზად არიან დაგვეხმარონ ასეთი ღონისძიებების ორგანიზებაში. ერთ-ერთი ჩვენი მეგობარი არაბთა გაერთიანებული საამიროების პრეზიდენტია.“

ზელენსკის მონაწილეობით შესაძლო სამმხრივ სამიტზე საუბრისას პუტინმა განაცხადა: „პრინციპში, წინააღმდეგი არ ვარ“, თუმცა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ასეთი შეხვედრის ჩასატარებლად „აუცილებელი პირობები უნდა შეიქმნას“.

რეკომენდებული

რუსეთის პრეზიდენტის მრჩეველმა, იური უშაკოვმა განაცხადა, რომ ტრამპის სპეციალურმა წარმომადგენელმა, სტივ ვიტკოფმა მოსკოვში გამართული მოლაპარაკებების დროს სამმხრივი შეხვედრის შესაძლებლობა წამოჭრა.

თუმცა, კრემლში განაცხადეს, რომ ამ ვარიანტს არ განიხილავენ და ყურადღებას ამახვილებენ ტრამპისა და პუტინის წარმატებული ორმხრივი სამიტის ორგანიზებაზე.

ახლო ურთიერთობების პერიოდი

ტრამპის პირველი ვადის განმავლობაში, ტრამპი და პუტინი სულ მცირე ხუთჯერ შეხვდნენ პირისპირ და ცხრაჯერ ჰქონდათ სატელეფონო საუბარი, რომლის შინაარსიც გასაჯაროვდა. გარდა ამისა, ორ ლიდერს შორის მრავალი წერილი გაიცვალა.

ეს კონტაქტები გლობალური საკითხების ფართო სპექტრს მოიცავდა, სირიიდან უკრაინამდე და შეიარაღების კონტროლამდე.

ტრამპმა ახლა თავის თანაშემწეებს დაავალა, პუტინთან ახალი სატელეფონო საუბარი მოაწყონ. ეს საუბარი შესაძლოა უკრაინაში ომის დასრულებისკენ მიმართული სამიტისთვის მოსამზადებელი ეტაპი გახდეს.

მიუხედავად იმისა, რომ კრემლი მოსალოდნელი მოწვევის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას სერიოზულად არ აღიქვამს, ტრამპი ამტკიცებს, რომ მზადება მიმდინარეობს.

ექსპერტები ამბობენ, რომ ტრამპ-პუტინის ახალი შეხვედრა იქნება იმ პერსონალურ დიპლომატიასთან დაბრუნების ნიშანი, რომელიც ლიდერების წინა ურთიერთობას ახასიათებდა.

