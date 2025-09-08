ᲞᲝᲚᲘᲢᲘᲙᲐ
ბრიუსელში ათობით ათასი ადამიანი გავიდა ქუჩებში პალესტინელების მხარდასაჭერად: „წითელი ხაზი ღაზისთვის“
პოლიციის შეფასებით, „წითელი ხაზი ღაზისთვის“ მსვლელობაში დაახლოებით 70 000 ადამიანი მონაწილეობდა.
/ Reuters
8 სექტემბერი 2025

ათობით ათასი ადამიანი კვირას ბრიუსელის ქუჩებში გავიდა მეორე „წითელი ხაზი ღაზისთვის“ მსვლელობისთვის, რომლებიც მოუწოდებდნენ რა ბელგიას, შეწყვიტოს ურთიერთობა ისრაელთან ღაზაში მიმდინარე გენოციდის გამო.

ადგილობრივი მედიის ცნობით, პოლიციამ განაცხადა, რომ დაახლოებით 70 000 ადამიანი შეიკრიბა ბრიუსელის ჩრდილოეთ სადგურზე და შემდეგ გაემართა ჟან რეის მოედნისკენ, ევროკავშირის ინსტიტუტების მახლობლად.

ორგანიზატორებმა მონაწილეებს მოუწოდეს, თან ეტარებინათ წითელი ბარათები, რათა „წითელი ბარათი ეჩვენებინათ პოლიტიკოსებისთვის და ინსტიტუტებისთვის, რომლებიც ხელს უწყობენ პალესტინელების წინააღმდეგ ომის დანაშაულებს“.

ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა, ლუდო დე ბრაბანდერმა განაცხადა: „მიუხედავად იმისა, რომ ფედერალურმა მთავრობამ 2 სექტემბერს საბოლოოდ გადაწყვიტა ზომების მიღება ისრაელის წინააღმდეგ, ეს ზომები კვლავაც ჩამორჩება ბელგიის საერთაშორისო ვალდებულებებს.“

დე ბრაბანდერმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ბელგიამ უნდა მიიღოს „გადამწყვეტი და ყოვლისმომცველი ზომები, რათა შეწყვიტოს გენოციდში თანამონაწილეობა“.

მომიტინგეებმა მოითხოვეს ისრაელის წინააღმდეგ სრული სამხედრო ემბარგო, იარაღით ვაჭრობისა და თანამშრომლობის შეწყვეტა, ასევე ინვესტიციების, ვაჭრობისა და დიპლომატიური ურთიერთობების აკრძალვა ეროვნულ დონეზე, რამაც შეიძლება ხელი შეუწყოს პალესტინის ტერიტორიების ოკუპაციას.

საერთაშორისო სოლიდარობის ჯგუფების მიერ ორგანიზებულ მიტინგს მხარი დაუჭირა 200-ზე მეტმა ორგანიზაციამ, მათ შორის პროფკავშირებმა, ებრაულმა და პალესტინურმა ჯგუფებმა, ახალგაზრდულმა მოძრაობებმა, რელიგიურმა ორგანიზაციებმა, კულტურულმა გაერთიანებებმა და საქველმოქმედო ორგანიზაციებმა.

15 ივლისს გამართულ პირველ „წითელი ხაზი“ მსვლელობაში დაახლოებით 100 000 ადამიანი მონაწილეობდა.

