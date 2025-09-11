საფრანგეთის ახალმა პრემიერ-მინისტრმა სებასტიან ლეკორნიუმ, რომელიც ოთხშაბათს, მასშტაბური ანტისამთავრობო პროტესტების ფონზე შეუდგა თანამდებობას, პირობა დადო, რომ იპოვის შემოქმედებით გზებს ვალის შემცირებაზე ორიენტირებული ბიუჯეტის გასატარებლად ოპონენტებთან თანამშრომლობით, ამავდროულად დაპირდა ახალი პოლიტიკური მიმართულებების შემუშავებას.
პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა სამშაბათს თანამდებობაზე დანიშნა თავისი ერთგული მოკავშირე ლეკორნიუ, რომლისგანაც არ არის მოსალოდნელი ბიზნესის მომხრე ეკონომიკური დღის წესრიგის შეცვლა, როგორც თავისი მეხუთე პრემიერ-მინისტრი ორ წელიწადში.
ლეკორნიუმ ჩაანაცვლა ფრანსუა ბაირუ, რომელიც ორშაბათს პარლამენტის კენჭისყრაზე გაათავისუფლეს თანამდებობიდან ევროზონაში ქვეყნის ყველაზე დიდი ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირების გეგმების გამო.
თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე ბოლოს მოღვაწე ლეკორნიუმ გადაცემის ცერემონიის შემდეგ მოკლე სიტყვაში განაცხადა, რომ მთავრობა ოპოზიციასთან მუშაობისას უნდა იყოს „უფრო კრეატიული, ზოგჯერ უფრო ტექნიკური, უფრო სერიოზული“ და ასევე აღნიშნა, რომ ზოგიერთი „დაპირისპირება საჭირო იქნება“.
ლეკორნიუს წინაშე მდგარი მთავარი გამოწვევა იქნება 2026 წლისთვის გამარტივებული ბიუჯეტის გატარება პარლამენტში, რომელიც სამი სხვადასხვა იდეოლოგიური ბლოკისგან შედგება. მიუხედავად იმისა, რომ პარტიები ზოგადად თანხმდებიან საფრანგეთის ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირებაზე, რომელიც 2024 წელს მშპ-ის 5.8%-ს მიაღწია, ისინი ვერ თანხმდებიან იმაზე, თუ როგორ გააკეთონ ეს.
ლეკორნიუმ 7 ოქტომბრამდე უნდა გაუგზავნოს პარლამენტს ტექსტის სრული პროექტი. მიუხედავად იმისა, რომ 13 ოქტომბრამდე მცირედი მოქნილობის საშუალება არსებობს, ამ თარიღის შემდეგ დეპუტატებს დრო აღარ დარჩებათ ბიუჯეტის წლის ბოლომდე მისაღებად.
სამშაბათს ლეკორნიუს დანიშვნაზე მიღებულმა რეაქციებმა გამოავლინა ის გამოწვევები, რომელთა წინაშეც ის აღმოჩნდება.
„ყველაფერი შეაჩერე“ პროტესტები
ულტრამემარცხენეებმა მაშინვე განაცხადეს, რომ შეეცდებიან ლეკორნიუს ჩამოგდებას უნდობლობის ვოტუმით, ხოლო ულტრამემარჯვენე „ეროვნულმა ერთობამ“ (RN) მიანიშნა, რომ მზად არის მასთან იმუშაოს, თუ მისი ბიუჯეტის მოთხოვნები დაკმაყოფილდება.
RN-ის დეპუტატმა ლორ ლავალეტმა სამშაბათს გვიან X-ზე დაწერა: „ან მისი ბიუჯეტი იქნება RN-ის ბიუჯეტი, ან მას მთავრობა არ ეყოლება“.
RN საფრანგეთის უმსხვილესი საპარლამენტო პარტიაა და ამიტომ ნებისმიერ პოტენციურ უნდობლობის ვოტუმში გადამწყვეტი ფაქტორია. მიუხედავად ამისა, ლეკორნიუ, რომელიც გასულ წელს RN-ის თავმჯდომარე ჯორდან ბარდელასთან სადილზე შეხვდა, მაკრონის გარემოცვაში RN-თან ყველაზე ახლოს მყოფ პირად ითვლება.
ლეკორნიუს კიდევ ერთი ვარიანტია, გააერთიანოს სოციალისტები, რომლებსაც სურთ ბიუჯეტის შემცირების შერბილება და მდიდრების დაბეგვრა, თავის ყოფილ პარტია რესპუბლიკელებთან, რომლებიც კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან გადასახადების ზრდას.
მაკრონმა უჩვეულო ნაბიჯი გადადგა და სამშაბათს დაურეკა სოციალისტური პარტიის ლიდერ ოლივიე ფორს და უთხრა, რომ მემარცხენე შეხედულების მქონე პირს პრემიერ-მინისტრად არ დანიშნავდა.
ოთხშაბათს ფორმა, როგორც ჩანს, ლეკორნიუსთან მუშაობის კარი ღია დატოვა, თუმცა განაცხადა, რომ მხარს დაუჭერდა უნდობლობის ვოტუმს, თუ ჩათვლიდა, რომ მთავრობა არ ითვალისწინებდა ბიუჯეტის პრიორიტეტებს.
ამასობაში, საფრანგეთის მასშტაბით ათასობით ადამიანი შეუერთდა „ყველაფერი შეაჩერე“ პროტესტებს, როგორც მაკრონის, შემოთავაზებული ბიუჯეტის შემცირებისა და მთლიანი პოლიტიკური კლასის მიმართ ფართო უკმაყოფილების გამოხატულება.
მარსელში პროტესტებში მონაწილე ერთ-ერთმა პროფკავშირის წევრმა, დანიელ ბრეტონესმა განაცხადა: „ეს რისხვა თვეების, თუნდაც წლების განმავლობაში არ ცხრება. მაკრონის მეორე ვადის განმავლობაში მეხუთე პრემიერ-მინისტრი შეუდგა თანამდებობას, მაგრამ არაფერი შეცვლილა“.