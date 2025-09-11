ტერორისტულმა ორგანიზაციამ PKK/YPG, რომელიც სირიის დემოკრატიული ძალების (SDF) სახელით მოქმედებს, ოთხშაბათს სირიაში მშვიდობიანი მოსახლეობაზე განახორციელა თავდასხმა, რის შედეგადაც ერთი ადამიანი დაიღუპა, ხოლო იმავე ოჯახის ორი წევრი დაშავდა.
სირიის არაბული საინფორმაციო სააგენტო (SANA) იტყობინება, რომ SDF-მა ნაღმტყორცნებით დაბომბა ალეპოს აღმოსავლეთ სოფლად მდებარე ქალაქ ალ-ხაფსის ნაჰიის შემოგარენი და ასევე თავს დაესხა სახლებს მემბიჯის სოფლად მდებარე სოფელ ალ-კაიარიაში.
ეს დაძაბულობა მოჰყვა 10 მარტს სირიის პრეზიდენტ აჰმედ ალ-შარასა და PKK/YPG ტერორისტული ორგანიზაციის მაღალი რანგის ლიდერ ფერჰათ აბდი შაჰინს შორის გაფორმებულ შეთანხმებას ჩრდილო-აღმოსავლეთ სირიაში სამოქალაქო და სამხედრო დაწესებულებების სახელმწიფო ადმინისტრაციაში ინტეგრაციის, სირიის ტერიტორიული მთლიანობის დადასტურებისა და გაყოფის გეგმების უარყოფის მიზნით.
თუმცა, ორგანიზაციამ ეს შეთანხმება არაერთხელ დაარღვია.
სირიის მთავრობა ინტენსიურ ძალისხმევას ახორციელებს ქვეყანაში უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად მას შემდეგ, რაც 2024 წლის 8 დეკემბერს ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმი დაემხო 24-წლიანი მმართველობის შემდეგ.