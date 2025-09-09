პალესტინის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აბასმა ორშაბათს განაცხადა, რომ მიმდინარეობს მზადება საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების ჩასატარებლად ღაზაში ისრაელის ომის დასრულებიდან ერთი წლის განმავლობაში.
პალესტინის ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტო Wafa-ს ცნობით, აბასმა ეს განცხადებები ლონდონში დიდი ბრიტანეთის ახალ საგარეო საქმეთა მინისტრ ივეტ კუპერთან შეხვედრისას გააკეთა, სადაც განიხილეს „ოკუპირებულ პალესტინის ტერიტორიებზე მიმდინარე მოვლენები და პალესტინის სახელმწიფოსა და დიდი ბრიტანეთს შორის ორმხრივი ურთიერთობები“.
აბასმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა პალესტინის პრიორიტეტები: „დაუყოვნებელი და მუდმივი ცეცხლის შეწყვეტის მიღწევა, ღაზაში ჰუმანიტარულ დახმარებაზე სრული წვდომის უზრუნველყოფა, მძევლებისა და პატიმრების გათავისუფლება, საოკუპაციო ძალების გაყვანა და ადრეული აღდგენისა და რეკონსტრუქციის პროცესის დაწყება.“
აბასმა მიესალმა დიდი ბრიტანეთის განზრახვას, ამ თვის ბოლოს ნიუ-იორკში დაგეგმილ საერთაშორისო სამშვიდობო კონფერენციამდე პალესტინის სახელმწიფოს აღიარება გამოაცხადოს, როგორც „ისტორიული უსამართლობის გამოსწორება და მშვიდობის დამყარებისთვის ახალი ჰორიზონტის გახსნა“.
ბელგია, საფრანგეთი, ავსტრალია და კანადა, ისევე როგორც სხვა დასავლური ქვეყნები, ასევე ემზადებიან პალესტინის სახელმწიფოს აღიარებისთვის ამ თვეში გაეროს გენერალური ასამბლეის შეხვედრების დროს.
აბასმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ „ნებისმიერმა პარტიამ ან კანდიდატმა, რომელსაც სურს არჩევნებში მონაწილეობა, უნდა დაიცვას პალესტინის განმათავისუფლებელი ორგანიზაციის (პგო) პოლიტიკური პროგრამა, საერთაშორისო ვალდებულებები და ერთიანი ხელისუფლების, ერთიანი კანონის და ერთიანი ლეგიტიმური უსაფრთხოების ძალის პრინციპი“.
პალესტინის პოლიტიკური რეკონსტრუქცია
2021 წლის დასაწყისში აბასმა გამოსცა განკარგულება საკანონმდებლო, საპრეზიდენტო და პალესტინის ეროვნული საბჭოს არჩევნების ჩატარების შესახებ, მაგრამ დღემდე არჩევნები არ ჩატარებულა.
ივლისში აბასმა გადაწყვიტა, რომ პალესტინის ეროვნული საბჭოს არჩევნები ჩატარდეს 2025 წლის ბოლომდე, 1964 წელს იერუსალიმში გამართული პირველი სესიის შემდეგ პირველად. პგო-ს ძირითადი კანონი ითვალისწინებს, რომ ეროვნული საბჭო არის ორგანიზაციის უმაღლესი ორგანო და პასუხისმგებელია მისი პოლიტიკის, გეგმებისა და პროგრამების განსაზღვრაზე.
აბასმა ლონდონში ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ კირ სტარმერთან შეხვედრისას ასევე განიხილა ღაზაში „დაუყოვნებელი და მუდმივი“ ცეცხლის შეწყვეტის მიღწევის მცდელობები და პალესტინის საკითხთან დაკავშირებული უახლესი მოვლენები.
Wafa-ს ცნობით, აბასი ლონდონში კვირას სამდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ჩავიდა.
ორმა ლიდერმა განიხილა ოკუპირებულ პალესტინის ტერიტორიებზე მიმდინარე მოვლენები, ასევე პალესტინასა და დიდ ბრიტანეთს შორის ორმხრივი ურთიერთობები.
პალესტინის ლიდერმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ „ისრაელის მიერ საერთაშორისო სამართლის ყველა დარღვევა, დასავლეთ სანაპიროზე დასახლებების გაფართოება, დევნილების ძალადობა და ანექსიის პოლიტიკა უნდა შეწყდეს, დაახლოებით 3 მილიარდი დოლარის პალესტინის საგადასახადო შემოსავლები უნდა გათავისუფლდეს და ისლამურ და ქრისტიანულ სალოცავებზე თავდასხმები უნდა დასრულდეს“.
აბასმა ღრმა მადლიერება გამოხატა პრემიერ-მინისტრ სტარმერის მიმართ „მშვიდობისთვის გაწეული მნიშვნელოვანი ძალისხმევისთვის“ და მადლობა გადაუხადა „ბრიტანეთის მთავრობას მდგრადი ცეცხლის შეწყვეტის მხარდაჭერის, ღაზაში ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდების, დასახლებების გაფართოების, დევნილების ძალადობისა და ანექსიის უარყოფის და ორი სახელმწიფოს გადაწყვეტის განხორციელებისკენ მიმართული სერიოზული მუშაობისთვის“.
აბასმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ „ღაზა არის პალესტინის სახელმწიფოს განუყოფელი ნაწილი და ომის დასრულების შემდეგ, არაბული სამყაროსა და საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერით, სრული პასუხისმგებლობა იქნება აღებული, ხოლო ადმინისტრაციული კომიტეტი დაუყოვნებლივ დაიწყებს თავის მოვალეობებს“.