ისრაელის გენოციდური რიტორიკა და პალესტინელების არაადამიანური მოპყრობა თურქს „შეძრწუნებულს“ ტოვებს
გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესმა კომისარმა განაცხადა, რომ ისრაელი კანონიერად ვალდებულია განახორციელოს საერთაშორისო სასამართლოს (ICJ) გადაწყვეტილებები გენოციდური ქმედებების პრევენციის შესახებ.
9 სექტემბერი 2025

გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესმა კომისარმა ვოლკერ თურქმა დაგმო ღაზაში „აღუწერელი ტანჯვა და ტოტალური განადგურება“ და განაცხადა, რომ ის „შეძრწუნებულია“ ისრაელის მაღალი რანგის ოფიციალური პირების მიერ გამოყენებული გენოციდური რიტორიკით.

ორშაბათს ჟენევაში გამართულ ადამიანის უფლებათა საბჭოს 60-ე სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას, თურქმა განაცხადა: „ისრაელის მიერ ღაზაში პალესტინელი მშვიდობიანი მოსახლეობის მასობრივი ხოცვა-ჟლეტა, აღუწერელი ტანჯვისა და ტოტალური განადგურების შექმნა, ომის დანაშაული ომის დანაშაულის მიყოლებით, მსოფლიოს სინდისს აძრწუნებს“.

გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესმა კომისარმა ალყაშემორტყმული პალესტინის ტერიტორია „სასაფლაოდ“ მოიხსენია და ხაზი გაუსვა, რომ რეგიონი „მშვიდობას ითხოვს“.

თურქმა აღნიშნა: „შეძრწუნებული ვარ ისრაელის მაღალი რანგის ოფიციალური პირების მიერ ღიად გამოყენებული გენოციდური რიტორიკით და პალესტინელების სამარცხვინო არაადამიანური მოპყრობით.“

თურქმა გაიმეორა, რომ ისრაელმა უნდა შეასრულოს საერთაშორისო სასამართლოს (ICJ) მიერ დაკისრებული კანონიერი ვალდებულებები გენოციდის პრევენციის, გენოციდის წაქეზების დასჯისა და ღაზაში პალესტინელებისთვის ადეკვატური დახმარების გაწევის შესახებ.

„კიდევ უფრო მეტი მილიტარიზაცია, ოკუპაცია, ანექსია და რეპრესიები მხოლოდ მეტ ძალადობასა და შურისძიებას გამოიწვევს,“ – გააფრთხილა თურქმა და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ახლა უნდა მოხდეს ხოცვა-ჟლეტის შეჩერება, და დასძინა, რომ საერთაშორისო საზოგადოებამ ვერ შეასრულა თავისი მოვალეობა და „ღაზას ხალხი ბედის ანაბარა მიატოვა“.

თურქმა უარყო ღაზას საკითხზე „უშედეგო ქმედება“ და განაცხადა, რომ ეს არ არის ვარიანტი, და ასევე ხაზი გაუსვა, რომ ისრაელისთვის იარაღის მიწოდება, რომელიც ომის კანონების დარღვევის რისკს შეიცავს, უნდა შეწყდეს.

