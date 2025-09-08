სახელმწიფო მაუწყებელმა NHK-მ ორშაბათს განაცხადა, რომ იაპონიის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი მოტეგი ტოშიმიცუ, პრემიერ-მინისტრ შიგერუ იშიბას გადადგომის გადაწყვეტილების შემდეგ, გამოაცხადებს, რომ მონაწილეობას მიიღებს მმართველი ლიბერალ-დემოკრატიული პარტიის (LDP) ლიდერის რბოლაში.
მოტეგიმ, რომელიც ასევე LDP-ის ყოფილი გენერალური მდივანია, განაცხადა, რომ მას სურს მოემსახუროს თავის ქვეყანას პარტიასა და მთავრობაში მიღებული გამოცდილების გამოყენებით.
იშიბამ კვირას გამოაცხადა LDP-ის ლიდერობიდან წასვლის გადაწყვეტილება, პარტიის საარჩევნო მარცხების გამო პასუხისმგებლობის აღების მზარდი მოწოდებების ფონზე.
LDP-ის ლიდერობით მმართველმა კოალიციამ, ივლისში მომხდარი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მარცხის შედეგად, დაკარგა უმრავლესობა მრჩეველთა პალატაში, რაც საზოგადოების ღრმა უკმაყოფილების მაჩვენებელი იყო მთავრობის მიმართ.
2024 წლის ოქტომბერში წარმომადგენელთა პალატის ვადამდელ არჩევნებში მსგავსი მარცხის შემდეგ, მმართველი ბლოკი პარლამენტის ორივე პალატაში უმცირესობაში აღმოჩნდა. ეს მოვლენა LDP-ის დაარსების შემდეგ (1955 წელს) პირველად დაფიქსირდა.
იშიბას განცხადების შემდეგ, მოსალოდნელია, რომ LDP განიხილავს ლიდერის რბოლის ფორმატსა და ვადებს.
LDP-ის ზოგიერთი წევრი ითხოვს, რომ პროცესში ჩართულნი იყვნენ არა მხოლოდ პარლამენტის წევრები, არამედ ჩვეულებრივი პარტიის წევრებიც, რათა მათ შეძლონ თავიანთი შეხედულებების გამოხატვა პარტიის რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით.
მოტეგის გარდა, LDP-ის სხვა წევრებიც გეგმავენ პარტიის თავმჯდომარეობისთვის კანდიდატობის წამოყენებას.
LDP-ის გენერალურმა მდივანმა ჰიროში მორიიამამ განაცხადა, რომ მნიშვნელოვანია იმ გზების შესწავლა, რომლებიც პარტიის წევრების პირდაპირ მონაწილეობას უზრუნველყოფს.
ყურადღება ასევე გამახვილებულია LDP-ის ლიდერის შარშანდელ რბოლაში მონაწილე სხვა სახელებზე. კერძოდ, გამოირჩევიან ყოფილი ეკონომიკური უსაფრთხოების მინისტრი ტაკაიჩი სანაე, რომელიც იშიბას მეორე ტურში შეეჯიბრა, სოფლის მეურნეობის მინისტრი კოიზუმი შინჯირო, რომელმაც პირველ ტურში ყველაზე მეტი ხმა მიიღო პარლამენტის წევრებისგან, და კაბინეტის მდივანი ჰაიაში იოშიმასა.